Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas em Vitória
Cuidados

Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas em Vitória

São conteúdos que vão desde a abordagem da alimentação e pré-natal, no início da gravidez, até orientações e atividades práticas sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 16:07

Curso para gestantes
O curso é realizado em dois encontros por mês Crédito: Divulgação Faesa
A gestação e tudo o que envolve a chegada de um bebê é um período cheio de desafios e aprendizados para uma família. Para orientar as futuras mães, estão abertas as inscrições para o projeto de extensão Tem Bebê Chegando, promovido pelo curso de Enfermagem da Faesa, que vai formar turmas para a capacitação de gestantes, casais e acompanhantes, com conteúdos que vão desde a abordagem da alimentação e pré-natal, no início da gravidez, até orientações e atividades práticas sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê.
O curso é realizado em dois encontros por mês, aos sábados, das 8h30 às 11h30, no campus na Av. Vitória. As inscrições já estão abertas para a turma de setembro (clique aqui). As aulas acontecem nos dias 02 e 16/09 e são 15 vagas disponíveis para mulheres entre 27 e 34 semanas de gestação, moradoras da Grande Vitória, que estejam realizando o pré-natal regularmente, e devem levar um acompanhante para os encontros.
No primeiro encontro, as orientações são voltadas para assuntos como pré-natal, preparo psicológico, a importância do acompanhante, aula de parto, para ajudar a identificar o melhor momento para ir à maternidade, exercícios para facilitar o trabalho de parto e métodos de alívio para a dor não farmacológicos, além de um momento de relaxamento com arte gestacional e escalda pés. No segundo sábado, os participantes aprendem com aula prática sobre os cuidados com o bebê, aleitamento materno, manobra de desengasgo, banho, troca de fraldas, limpeza do coro umbilical e os cuidados necessários no pós parto.
Lorrainy Rosa, coordenadora do projeto, destaca que a capacitação é um processo de fundamental importância para as famílias à espera de um bebê. “O projeto surgiu de uma demanda por complementação do pré-natal. Observamos que ele não é suficiente para suprir a necessidade de desenvolver as habilidades parentais, que são as habilidades e conhecimentos necessários para o cuidado de um bebê. O curso vem no sentido de complementar a formação dessas novas famílias, em que conseguiremos cumprir o papel social da extensão universitária, beneficiando a comunidade e proporcionando aprendizado aos alunos e futuros profissionais de saúde”, explica. 
  • Curso para gestantes – projeto Tem Bebê Chegando
  • Público: mulheres entre 27 e 34 semanas de gestação, moradoras da Grande Vitória, que estejam realizando o pré-natal regularmente. É preciso levar um acompanhante para os encontros
  • Data: 02 e 16 de setembro
  • Horário: das 8h30 às 11h30
  • Local das aulas: Auditório da Faesa, campus Vitória. Endereço: Av. Vitória, 2220 - Monte Belo, Vitória – ES.

Veja Também

Esperma de salmão rejuvenesce? Entenda o tratamento facial de Jennifer Aniston

Entenda o que é a demência, doença que afeta Maurício Kubrusly

Como é feito um transplante de coração? Entenda os riscos da cirurgia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados