Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas em Vitória

O curso é realizado em dois encontros por mês Crédito: Divulgação Faesa

A gestação e tudo o que envolve a chegada de um bebê é um período cheio de desafios e aprendizados para uma família. Para orientar as futuras mães, estão abertas as inscrições para o projeto de extensão Tem Bebê Chegando, promovido pelo curso de Enfermagem da Faesa, que vai formar turmas para a capacitação de gestantes, casais e acompanhantes, com conteúdos que vão desde a abordagem da alimentação e pré-natal, no início da gravidez, até orientações e atividades práticas sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê.

O curso é realizado em dois encontros por mês, aos sábados, das 8h30 às 11h30, no campus na Av. Vitória. As inscrições já estão abertas para a turma de setembro ( clique aqui) . As aulas acontecem nos dias 02 e 16/09 e são 15 vagas disponíveis para mulheres entre 27 e 34 semanas de gestação, moradoras da Grande Vitória, que estejam realizando o pré-natal regularmente, e devem levar um acompanhante para os encontros.

No primeiro encontro, as orientações são voltadas para assuntos como pré-natal, preparo psicológico, a importância do acompanhante, aula de parto, para ajudar a identificar o melhor momento para ir à maternidade, exercícios para facilitar o trabalho de parto e métodos de alívio para a dor não farmacológicos, além de um momento de relaxamento com arte gestacional e escalda pés. No segundo sábado, os participantes aprendem com aula prática sobre os cuidados com o bebê, aleitamento materno, manobra de desengasgo, banho, troca de fraldas, limpeza do coro umbilical e os cuidados necessários no pós parto.

Lorrainy Rosa, coordenadora do projeto, destaca que a capacitação é um processo de fundamental importância para as famílias à espera de um bebê. “O projeto surgiu de uma demanda por complementação do pré-natal. Observamos que ele não é suficiente para suprir a necessidade de desenvolver as habilidades parentais, que são as habilidades e conhecimentos necessários para o cuidado de um bebê. O curso vem no sentido de complementar a formação dessas novas famílias, em que conseguiremos cumprir o papel social da extensão universitária, beneficiando a comunidade e proporcionando aprendizado aos alunos e futuros profissionais de saúde”, explica.