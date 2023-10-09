Veja 5 dicas para evitar dores após a musculação

Cuidar da recuperação muscular evita dores após o treino Crédito: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Ganhar massa muscular está entre um dos principais objetivos de quem pratica exercícios físicos , principalmente entre aqueles que são adeptos da musculação. No entanto, para fazer os músculos crescerem não basta apenas dedicar horas levantando peso na academia, também é preciso cuidar da recuperação muscular para que o corpo se adapte ao treino.

Nesse sentido, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas tanto por atletas profissionais quanto por amadores para reduzir as dores pós-treino e evitar lesões, algumas delas muito comuns e fáceis de serem inseridas no seu dia a dia. Veja!

1. Pratique exercícios regularmente

Manter a constância é a melhor forma para atingir resultados, e isso vale também para acabar com as dores musculares. Apesar de parecer contraditório, já que o exercício causa o incômodo, a prática é muito benéfica contra os desconfortos. Isso porque, com o tempo, os músculos se acostumam com os movimentos praticados durante o treino e as fibras param de se lesionar.

Apesar disso, segundo o personal trainer Caio Signoretti, é preciso alterar os exercícios regularmente, pois, com o costume, os músculos também podem parar de gerar resultados. “É interessante que tenha variação e seja feita uma troca periódica no treinamento. Pode ser a cada 30 ou 40 dias, dependendo da frequência que a pessoa tem na academia […]”, diz o especialista.

2. Faça aquecimento antes do treino

Aquecer o corpo antes de praticar exercícios físicos é um dos requisitos fundamentais que todo esportista deve atender, dado que antes das atividades o corpo está em estado de repouso e precisa de aquecimento para responder melhor aos estímulos do treino e, consequentemente, evitar lesões.

Para isso, você pode aderir aos alongamentos ativos, aqueles em que se estica o corpo para alongar o músculo o máximo possível, e as caminhadas, que amenizam desequilíbrios posturais e melhoram a circulação sanguínea.

Compressa de gelo após o treino previne inflamações que causam dores musculares Crédito: Andrey_Popov | Shutterstock

3. Aplique gelo no local

Utilizar gelo no pós-treino é praticamente como investir em um analgésico, já que ele é bastante eficaz para ativar a circulação sanguínea e evitar inflamações. Mas atenção: o gelo só funciona se for aplicado logo após os exercícios , pois evita que a inflamação se instale e cause dores, proporcionando relaxamento muscular.

4. Movimente o corpo

Quando as dores musculares aparecem, a única coisa que queremos é ficar parados para evitar o incômodo. No entanto, essa pode não ser a melhor alternativa se você deseja se recuperar logo. A prática de exercícios suaves e alongamentos, por exemplo, estimula a circulação sanguínea, promove a liberação de substâncias analgésicas naturais no organismo e ajuda a relaxar os músculos tensos. Além disso, a atividade física moderada contribui para a manutenção da flexibilidade e da amplitude de movimento, evitando a rigidez e a limitação das funções musculares.

5. Alongue-se

Fazer alongamento antes ou depois do treino? Essa é uma dúvida comum entre os praticantes de exercícios físicos. Mas a resposta é simples: a atividade é importante tanto antes quanto depois. E, no caso das dores musculares, o pós é extremamente necessário – sempre depois de alguns minutos do treino para evitar lesões.

Para começar, prefira o alongamento estático , que mantém a posição durante um período de 20 a 30 segundos, pois eles são mais eficazes e ajudam a relaxar o músculo, melhorando o rendimento para o treino e evitando lesões a longo prazo.