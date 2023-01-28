Veja 10 dicas para a gestante dormir melhor no verão

É comum ter problemas para dormir durante a gravidez. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 6 em cada 10 gestantes não dormem bem à noite, principalmente no último trimestre, quando a barriga está maior, a vontade de urinar aumenta e interrompe o sono várias vezes.

No verão, o cenário é pior. “Os hormônios elevam a temperatura corporal durante a gravidez. Isso faz com que a grávida demore mais para dormir, já que o corpo tenta primeiro regular sua temperatura, impedindo que o sono atinja seus níveis mais profundos rapidamente”, explica Carlos Moraes, ginecologista e obstetra pela Santa Casa/SP e membro da Febrasgo.

Uma das principais dicas para uma boa noite de sono é abusar de cremes e óleos específicos para grávidas. Os produtos são essenciais para manter a pele macia e refrescante. O óleo de amêndoas, de rosa mosqueta e de semente de uva são os mais indicados. “Outra boa opção são os óleos ricos em vitamina E, que devem ser aplicados a partir do quarto mês de gravidez. Seja qual você for utilizar, deve ser passado com uma leve massagem que ajudará a melhorar a elasticidade da pele e ativar a circulação sanguínea”, diz o médico. Confira outras dicas.