Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados

Veja 10 dicas para a gestante dormir melhor no verão

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 em cada 10 gestantes não dormem bem à noite, principalmente no último trimestre, quando a barriga está maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 08:00

grávida dormindo
A recomendação é usar roupas leves e confortáveis que não apertem e prejudiquem a circulação sanguínea Crédito: Shutterstock
É comum ter problemas para dormir durante a gravidez. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 6 em cada 10 gestantes não dormem bem à noite, principalmente no último trimestre, quando a barriga está maior, a vontade de urinar aumenta e interrompe o sono várias vezes.
No verão, o cenário é pior. “Os hormônios elevam a temperatura corporal durante a gravidez. Isso faz com que a grávida demore mais para dormir, já que o corpo tenta primeiro regular sua temperatura, impedindo que o sono atinja seus níveis mais profundos rapidamente”, explica Carlos Moraes, ginecologista e obstetra pela Santa Casa/SP e membro da Febrasgo.
Uma das principais dicas para uma boa noite de sono é abusar de cremes e óleos específicos para grávidas. Os produtos são essenciais para manter a pele macia e refrescante. O óleo de amêndoas, de rosa mosqueta e de semente de uva são os mais indicados. “Outra boa opção são os óleos ricos em vitamina E, que devem ser aplicados a partir do quarto mês de gravidez. Seja qual você for utilizar, deve ser passado com uma leve massagem que ajudará a melhorar a elasticidade da pele e ativar a circulação sanguínea”, diz o médico.  Confira outras dicas.
  1. Atenção às roupas e aos lençóis. Use roupas leves e confortáveis que não apertem e prejudiquem a circulação sanguínea. Também opte pelos lençóis de algodão e linho, ao invés dos sintéticos, pois esquentam menos.

  2. Prefira dormir do lado esquerdo. “Além de ser uma das posições que traz mais conforto no final da gravidez, deitar do lado esquerdo estimula o sangue a fluir melhor entre os órgãos da gestante, fazendo com que o bebê receba os nutrientes com mais facilidade. Desta forma, a chance de você descansar é maior”, orienta Carlos Moraes. 

  3. Use travesseiros adequados. Se você transpira muito à noite, prefira os travesseiros de látex ou com manta em gel, que proporcionam maior conforto térmico devido à ventilação entre a parte interna e externa.

  4. Ventilação é fundamental. Deixe o quarto arejado durante o dia e, se possível, uma brecha na janela também à noite, para o ar circular. Ventilador é uma ótima alternativa para os dias mais quentes, mas aposte nos silenciosos e não o deixe virado direto para o corpo, pois o vento contínuo pode te deixar com frio, fazendo você despertar no meio da noite.

  5. Ar-condicionado requer cuidados. Caso prefira ar-condicionado, lembre-se que ele deve estar com o filtro limpo e em temperatura agradável, em torno de 24 graus. Como o ar-condicionado resseca o ar, o ideal é colocar uma bacia de água no quarto, para umidificar o ambiente.

  6. Hidratação é essencial, mas na hora certa. Hidrate-se bem ao longo do dia, mas pegue leve na hora de deitar para não ficar com vontade de ir ao banheiro durante a madrugada. “Tomar muita água antes de dormir fará com que seu sono seja interrompido pela necessidade de urinar”, diz o ginecologista.

  7. Nada de alimentação pesada. Faça refeições leves à noite. Comidas pesadas requerem uma digestão mais lenta, dificultando o sono. “Além disso, noites mal dormidas têm papel central na predisposição a ganho de peso, podendo prejudicar a gravidez e o parto”, afirma a endocrinologista Claudia Chang.

  8. Evite bebidas estimulantes. Bebidas como chá verde e café devem ser evitadas no período noturno. “A cafeína tem duração de quatro horas no organismo. Portanto, o ideal é que o último consumo seja por volta das 15 horas”, reforça Claudia Chang.

  9. Evite atividades físicas à noite. Exercícios físicos devem ser evitados perto do momento de dormir. “Isso porque a produção de adrenalina e cortisol segue uma tendência contrária ao fluxo noturno do organismo, já que, durante a noite, o corpo está se preparando para uma pausa nas atividades, e os exercícios podem criar uma agitação que irá afugentar de vez o seu sono”, finaliza Claudia Chang.

Veja Também

Sem tempo? Veja os benefícios do treino rápido para o corpo

Alergia ou intolerância ao leite? Conheça os sintomas e as diferenças

Veja 5 alimentos ricos em proteínas que podem substituir o ovo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados