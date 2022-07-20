Vai viajar? Veja 5 dicas para não sentir dores nas pernas

As roupas apertadas podem comprimir algumas regiões da perna Crédito: Shutterstock

Horas sentado, pés inchados, esses são problemas comuns enfrentados por quem adora viajar. Principalmente para os que passam muito tempo em ônibus ou na classe econômica. Para quem tem genética propícia a problemas de circulação, as cadeiras mais estreitas e menor distância entre as poltronas podem representar um problema. Além dos lugares junto às janelas interferirem na mobilidade dentro desses transportes.

O angiologista Thiago Rocha ressalta que os sintomas de má circulação podem ser identificados ainda durante a viagem ou até dias após o desembarque. “Em viagens mais prolongadas, complicações comuns estão presentes nas pessoas que ficam muito tempo paralisadas em cadeiras. As dores nas pernas são as queixas mais frequentes devido à má circulação venosa do sangue nos membros inferiores”, diz especialista em cirurgia vascular.

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) sinaliza que a incidência no Brasil é em torno de um a dois casos de trombose a cada mil habitantes ao ano, ou seja, até 400 mil casos. Outros estudos internacionais relatam ocorrências maiores, que chegam a três casos por mil habitantes neste mesmo período. O mal acomete principalmente as veias das pernas e pulmões, e os sintomas mais comuns são dores, edema unilateral, vermelhidão na pele, cianose, dilatação do sistema venoso superficial e aumento da temperatura local. Por isso, nas viagens, é importante seguir algumas dicas para evitar a trombose.

Movimente-se: o recomendado é movimentar as pernas durante o voo ou nas viagens de carro. O que não pode é ficar parado por muitas horas com elas na mesma posição. Movimentar os músculos para bombear o sangue para outras regiões do corpo, evitando a coagulação e, consequentemente, a trombose.



Roupas confortáveis: as roupas apertadas podem comprimir algumas regiões da perna e formar garrotes, prejudicando o retorno do sangue por deixar esse fluxo mais lento. Isso faz com que ele fique parado na perna e aumenta o risco de trombose.



Hidratação: manter-se hidratado deixa o sangue mais fluido e menos viscoso, evitando quadros de inchaço e desconforto nas pernas.



Não use calmantes: muitas vezes, um comprimido calmante pode tirar a capacidade da pessoa levantar e tomar conta dos próprios atos, então ela acaba perdendo a força para se movimentar, mesmo sabendo que está sentindo algum tipo de dor na perna. Isso pode ser um fator de risco para trombose.



Opte pelas meias de compressão elástica: elas comprimem a circulação de maneira correta e não permitem que o sangue fique parado na perna. Tem que ser com prescrição médica, pois caso utilize a meia de maneira incorreta, as veias posteriores da perna podem ficar comprimidas, formando o mesmo garrote que uma roupa apertada ocasiona. A meia elástica precisa cobrir apenas três quartos da perna porque quando cobre quatro quartos e vai até à parte de trás do joelho, pode prender as principais veias e até ajudar a formar a trombose.



ATENÇÃO AOS SINAIS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma meta global para reduzir em 25% o número de mortes prematuras por doenças não infecciosas até 2025. Para isso, é fundamental focar em medidas para redução da trombose, bem como no esclarecimento à população das suas causas e principalmente prevenção.

Trombo é um coágulo —parcial ou total— que se forma nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue. Quando isso acontece, estamos diante da trombose, que pode se manifestar de diferentes formas. As tromboses arteriais (TA) são aquelas que ocorrem na circulação arterial, que transporta o sangue oxigenado nos pulmões para os tecidos. Já as tromboses venosas profundas (TVP) comprometem a parte da circulação (veias) que transporta o sangue que já deixou o oxigênio nos tecidos, de volta para os pulmões para um novo ciclo de oxigenação.

As pernas e os pés incham quando ficamos muito tempo sentados. Porque o coração da perna é o músculo da panturrilha, responsável por apertar as veias. E as válvulas dirigem o sangue em direção ao coração, logo, se você passa muito tempo com as pernas para baixo, o sangue se movimenta menos resultando no acúmulo de líquido

O inchaço pode ser resultado de problemas que podem ser sérios, como trombose, doenças do coração ou doenças dos rins. "Quando identificado, pode ser um problema sério. Em contrapartida, o inchaço do dia a dia, pode ter a ver com a alimentação, com a falta de atividades físicas, com a fraqueza muscular e com o sedentarismo. O inchaço não irá provocar, mas pode ser resultado de problemas sérios, podendo servir como um alerta", diz o angiologista.