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SOS Amor: 3 dicas para acabar com a carência

Reconheça o tanto de afeto que o cerca e deixe de temer a solidão
Personare

Personare

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:58

SOS Amor: 3 dicas para acabar com a carência
SOS Amor: 3 dicas para acabar com a carência Crédito: Personare
Sentir carência é algo que acontece com todos nós, é normal. O problema é que muitas vezes não sabemos lidar com esse sentimento. Por isso, neste artigo, compartilho 3 dicas para acabar com a carência.

1. Não tape simplesmente a carência

Você sabe lidar com a carência? Veja aqui. Você já reparou que a nossa cultura praticamente exige que estejamos namorando ou casados, como se isso fosse garantia de plenitude afetiva? Mas não é!
Por causa dessa crença e medo da solidão, ficamos menos seletivos e acabamos em relacionamentos que se transformam em sofrimento pela ilusão de estaremos a salvo da carência. Mas não nos damos conta de que continuamos esvaziados de afeto, mendigando amor e atenção.

2. Olhe ao redor

Quando você se sentir carente, volte seu olhar para os outros setores de sua vida: sua família, seus filhos, seus amigos, seus colegas. Reconheça o afeto contido nas pequenas atitudes, como alguém que faz o seu prato preferido, aquela visita despretensiosa ou a terapia gratuita que alguém lhe concede.
Se você aprende a reconhecer nos pequenos gestos uma atitude afetiva, você passa a se sentir muito mais suprido e feliz.

3. Aprenda a nutrir a si mesmo

Tão ou mais importante que ser nutrido pelos outros, é aprender a nutrir a si mesmo. Valorize suas qualidades e aprenda a reconhecer as coisas legais que você faz, a pessoa bacana que você é!
Aprenda a dar a você mesmo pequenos presentes, desde uma xícara gostosa de café até uma merecida viagem de férias. Mas faça isso com consciência, sem ligar o “piloto automático”.
Os pares que escolhemos para compartilhar a vida a dois estarão muito mais próximos de nos satisfazer afetivamente quando somos movidos pelo desejo de estarmos acompanhados, ao invés de estarmos movidos pela necessidade de suprir nossas carências. Por isso, ame a si mesmo para ser amado.
Celia Barboza: Terapeuta PaRama BodyTalk. Seu trabalho consiste em trazer o ser de volta para si mesmo a partir da observação de possibilidades mais saudáveis. Faz atendimentos em seu consultório no Rio de Janeiro e atende à distância pessoas do Brasil e do [email protected]

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