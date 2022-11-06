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SOS Amor: qual comportamento está te prejudicando?

Ninguém gosta de sofrer, mas as pessoas agem de maneira prejudicial, porque acreditam que isso lhes ajuda
Personare

Personare

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 09:00

SOS Amor: qual comportamento está te prejudicando?
SOS Amor: qual comportamento está te prejudicando? Crédito: Personare
Você já identificou algum padrão de comportamento que te prejudique no amor? Ninguém gosta de sofrer, é óbvio. Mas as pessoas agem de maneira prejudicial, consciente ou inconscientemente, porque acreditam que isso lhes ajuda. Por exemplo:
  • Pessoas rígidas ou controladoras têm medo do caos, das coisas não acontecerem conforme elas quererem;
  • Pessoas emocionalmente fechadas, geralmente, têm medo de se machucarem, ou simplesmente não aprenderam a lidar com as próprias emoções.

Qual comportamento está te prejudicando?

Para você encontrar a raiz dos seus problemas amorosos, precisa identificar qual padrão negativo (entenda mais aqui) que pode estar te prejudicando. Para isso, observe como eram seus pais, ou referenciais de figura feminina e masculina em sua infância e adolescência. 
  • Quais os principais traços de personalidade e comportamentos deles?
  • Você se percebe repetindo diretamente ou inversamente algum deles?
  • Identifica que certos comportamentos seus são como uma reação às atitudes deles?

SOS Amor: como limpar os padrões negativos?

Uma vez identificados estes padrões ou conjuntos de padrões, faça o exercício meditativo de limpeza energética, direcionando-o para estes padrões, pessoas, relações, situações envolvidos. Aqui você encontra uma Meditação para limpeza energética.
Se você carrega mágoas em relação aos pais ou outras pessoas, vale a pena trabalhar o perdão. Você pode utilizar o Ho’oponopono (saiba como aqui!) ou outra técnica que prefira. Se você precisar de ajuda, me chame aqui, sou especialista em Amor.
Perceba em seu dia a dia como você se comporta e procure fazer escolhas diferentes sempre que notar que está agindo movido pelos padrões antigos. A cada vez que perceber que ainda está repetindo o padrão, lembre-se que isto faz parte do caminho, e mais importante é seguir em frente.
Ceci Akamatsu: Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção [email protected]

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