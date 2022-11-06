SOS Amor: qual comportamento está te prejudicando?

Você já identificou algum padrão de comportamento que te prejudique no amor? Ninguém gosta de sofrer, é óbvio. Mas as pessoas agem de maneira prejudicial, consciente ou inconscientemente, porque acreditam que isso lhes ajuda. Por exemplo:
- Pessoas rígidas ou controladoras têm medo do caos, das coisas não acontecerem conforme elas quererem;
- Pessoas emocionalmente fechadas, geralmente, têm medo de se machucarem, ou simplesmente não aprenderam a lidar com as próprias emoções.
Qual comportamento está te prejudicando?
Para você encontrar a raiz dos seus problemas amorosos, precisa identificar qual padrão negativo (entenda mais aqui) que pode estar te prejudicando. Para isso, observe como eram seus pais, ou referenciais de figura feminina e masculina em sua infância e adolescência.
- Quais os principais traços de personalidade e comportamentos deles?
- Você se percebe repetindo diretamente ou inversamente algum deles?
- Identifica que certos comportamentos seus são como uma reação às atitudes deles?
SOS Amor: como limpar os padrões negativos?
Uma vez identificados estes padrões ou conjuntos de padrões, faça o exercício meditativo de limpeza energética, direcionando-o para estes padrões, pessoas, relações, situações envolvidos. Aqui você encontra uma Meditação para limpeza energética.
Se você carrega mágoas em relação aos pais ou outras pessoas, vale a pena trabalhar o perdão. Você pode utilizar o Ho’oponopono (saiba como aqui!) ou outra técnica que prefira. Se você precisar de ajuda, me chame aqui, sou especialista em Amor.
Perceba em seu dia a dia como você se comporta e procure fazer escolhas diferentes sempre que notar que está agindo movido pelos padrões antigos. A cada vez que perceber que ainda está repetindo o padrão, lembre-se que isto faz parte do caminho, e mais importante é seguir em frente.
Ceci Akamatsu: Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção [email protected]