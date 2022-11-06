SOS Amor: qual comportamento está te prejudicando?

Você já identificou algum padrão de comportamento que te prejudique no amor? Ninguém gosta de sofrer, é óbvio. Mas as pessoas agem de maneira prejudicial, consciente ou inconscientemente, porque acreditam que isso lhes ajuda. Por exemplo:

Perceba em seu dia a dia como você se comporta e procure fazer escolhas diferentes sempre que notar que está agindo movido pelos padrões antigos. A cada vez que perceber que ainda está repetindo o padrão, lembre-se que isto faz parte do caminho, e mais importante é seguir em frente.