Solteiros com problemas cardíacos correm maior risco de morte, diz estudo

Uma pesquisa realizada na Alemanha apontou que pacientes solteiros possuem mais risco de morte quando apresentam algum problema cardíaco Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada na Alemanha apontou que pacientes solteiros ou que não vivem com parceiros possuem mais risco de morte quando apresentam algum problema cardíaco. O estudo apresentado no Heart Failure 2022, congresso da European Society of Cardiology (ESC), mostra que pessoas sozinhas tendem a ter menos confiança, o que pode dificultar o controle dos quadros de saúde.

"O apoio social ajuda as pessoas a lidarem com doenças a longo prazo. Os cônjuges podem ajudar na adesão à medicação, encorajar e ajudar a desenvolver comportamentos mais saudáveis, o que pode afetar a longevidade”, afirmou o Dr. Fabian Kerwagen, autor do estudo e líder da equipe científica do Comprehensive Heart Failure Center do Hospital Universitário de Würzburg.

“Neste estudo, pacientes solteiros tiveram menos interações sociais do que pacientes casados e não tinham confiança para controlar sua insuficiência cardíaca. Estamos explorando se esses fatores também podem explicar parcialmente a relação com a sobrevivência", ressaltou Kerwagen ao site Infobae.

Outros trabalhos também apontaram que não ter um parceiro pode ser um indicador de prognóstico desvantajoso. Um estudo post-hoc de Insuficiência Cardíaca em Rede Interdisciplinar Estendida (E-INH) procurou investigar a relação entre o estado civil de pacientes com insuficiência cardíaca crônica.

A pesquisa envolveu 1.022 pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada entre 2004 e 2007. Desse número, 1.008 disseram o estado civil, sendo 633 (63%) casados e 375 (37%) solteiros. O estudo ainda considerou 195 viúvos, 96 pacientes que nunca foram casados e 84 separados ou divorciados.

O estudo com os pacientes durou 10 anos, período durante o qual 679 pacientes (67%) morreram. De acordo com Fabian, “a conexão entre casamento e longevidade indica a importância do apoio social para pacientes com insuficiência cardíaca, uma questão que se tornou ainda mais relevante com o distanciamento social durante a pandemia”.

Kerwagen defende ainda a ideia de que os profissionais de saúde precisam considerar indagar ao paciente sobre seu estado civil. “Os profissionais de saúde devem considerar perguntar aos pacientes sobre seu estado civil e grupo social mais amplo. Após isso, devem recomendar grupos de apoio à insuficiência cardíaca para preencher lacunas. A educação é crucial, mas os profissionais de saúde também devem aumentar a confiança dos pacientes em suas habilidades de autocuidado”, concluiu.