Saúde da mulher: veja os sintomas da Síndrome dos Ovários Policísticos

Um dos sintomas são as alterações do ciclo menstrual passando longos períodos sem apresentar sangramento Crédito: Shutterstock

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio hormonal que acomete mulheres em idade reprodutiva e os primeiros sintomas podem aparecer logo nos primeiros ciclos menstruais ainda na adolescência. A SOP está entre as mais comuns disfunções endócrinas nas mulheres e sua prevalência pode variar de 6% a 16% dependendo da população em estudo.

Segundo a cirurgiã ginecológica Jessica Crema Tobara, professora da Faculdade Santa Marcelina, a condição é uma síndrome metabólica que cursa com distúrbios hormonais causando sintomas androgênicos na mulher. “O consenso mais atual para o diagnóstico de SOP sugere a presença de pelo menos dois dos três critérios diagnósticos: o aumento do intervalo entre os ciclos menstruais; sinais masculinos, como o crescimento de pelos em locais anormais, queda temporária de cabelo, dentre outros; e a morfologia ultrassonográfica com ovários de padrão micropolicístico”, explica.

OS SINTOMAS

Alterações do ciclo menstrual passando longos períodos sem apresentar sangramento e outras com dificuldade para engravidar;





Aumento da pilificação ou hirsutismo (aumento de pelos em algumas regiões como rosto e abdômen);





Obesidade;





Aumento da oleosidade da pele (seborreia) com presença de acne e alopecia (queda de cabelo).

A médica conta que a causa da SOP ainda não é totalmente conhecida. "Mas temos a hipótese de origem genética e alguns estudos sugerem uma possível ligação entre o aumento da resistência à ação da insulina no organismo, gerando um aumento do hormônio na corrente sanguínea que promoveria todo o desequilíbrio hormonal", diz Jessica Crema Tobara.

Para o diagnóstico é fundamental a consulta médica com realização de exame físico. Com o auxílio de exames laboratoriais com a coleta de sangue para dosagem hormonal e ultrassom transvaginal é feito o diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos.