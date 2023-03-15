Saúde da mulher: veja os sintomas da Síndrome dos Ovários Policísticos

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio hormonal que acomete mulheres em idade reprodutiva e os primeiros sintomas podem aparecer logo nos primeiros ciclos menstruais ainda na adolescência. A SOP está entre as mais comuns disfunções endócrinas nas mulheres e sua prevalência pode variar de 6% a 16% dependendo da população em estudo.
Segundo a cirurgiã ginecológica Jessica Crema Tobara, professora da Faculdade Santa Marcelina, a condição é uma síndrome metabólica que cursa com distúrbios hormonais causando sintomas androgênicos na mulher. “O consenso mais atual para o diagnóstico de SOP sugere a presença de pelo menos dois dos três critérios diagnósticos: o aumento do intervalo entre os ciclos menstruais; sinais masculinos, como o crescimento de pelos em locais anormais, queda temporária de cabelo, dentre outros; e a morfologia ultrassonográfica com ovários de padrão micropolicístico”, explica.
OS SINTOMAS
- Alterações do ciclo menstrual passando longos períodos sem apresentar sangramento e outras com dificuldade para engravidar;
- Aumento da pilificação ou hirsutismo (aumento de pelos em algumas regiões como rosto e abdômen);
- Obesidade;
- Aumento da oleosidade da pele (seborreia) com presença de acne e alopecia (queda de cabelo).
A médica conta que a causa da SOP ainda não é totalmente conhecida. "Mas temos a hipótese de origem genética e alguns estudos sugerem uma possível ligação entre o aumento da resistência à ação da insulina no organismo, gerando um aumento do hormônio na corrente sanguínea que promoveria todo o desequilíbrio hormonal", diz Jessica Crema Tobara.
Para o diagnóstico é fundamental a consulta médica com realização de exame físico. Com o auxílio de exames laboratoriais com a coleta de sangue para dosagem hormonal e ultrassom transvaginal é feito o diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos.
O tratamento acontece principalmente com a mudança de estilo de vida. Exercício físico rotineiro, perda de peso e dieta com controle da ingestão de carboidratos trazem excelentes resultados e até mesmo a normalização do ciclo menstrual e controle hormonal. "Alguns casos podemos associar o uso de medicações para controle de alguns sintomas como os sensibilizastes de insulina para pacientes com importante alteração do perfil glicêmico. Vale ressaltar que o uso de anticoncepcional hormonal não é considerado tratamento para o distúrbio metabólico, mas pode ser utilizado para a normalização dos ciclos menstruais em pacientes que não desejam a gestação naquele momento", finaliza a médica.