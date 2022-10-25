Saúde bucal: veja 6 hábitos que fazem mal aos dentes

O cuidado com a saúde bucal, tão fundamental para a manutenção da saúde como um todo, requer atenção e conscientização da população. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o assunto apontam que mais de 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam mais de 13 dentes por falta de acompanhamento odontológico e cuidados básicos.
A cirurgiã-dentista habilitada em odontologia hospitalar Sumatra Melo da Costa Pereira Jales, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, conta que, quando o cuidado com os dentes é ignorado, pode haver proliferação de fungos e bactérias, que causam sérias doenças à boca e aos demais órgãos, e constituem fatores de risco para doenças como a aterosclerose, as arritmias, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o infarto do miocárdio.
“A cárie e a doença periodontal são focos de infecção bucal e podem, através da circulação sanguínea, afetar órgãos como o coração e o cérebro, podendo levar à endocardite infecciosa e abscesso cerebral, que constituem condições graves de saúde”, diz.
Além disso, inúmeras crenças em relação aos hábitos de higiene bucal podem atrapalhar o processo, tornando a conscientização sobre os cuidados com os dentes tão importante quanto o acesso ao cirurgião-dentista. Segundo dados do IBGE, menos da metade dos brasileiros realiza consultas periódicas.
A cirurgiã-dentista Beatriz Coutens também reforça a importância dos cuidados regulares com os dentes e com a boca. “Cuidados básicos, como escovação, uso do fio dental e consultas regulares ao dentista, além de prevenirem doenças da boca e dos dentes, ajudam a diminuir o risco de patologias que afetam o organismo como um todo, como problemas cardiovasculares e até tumores na região da boca”.
VEJA 6 HÁBITOS QUE COMPROMETEM A SAÚDE BUCAL
- Usar escovas com cerdas muito duras: esse hábito é prejudicial à saúde dos dentes. As cerdas duras causam agressão à margem gengival durante a escovação. Além disso, não se deve colocar força na hora de escovar os dentes.
- Consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas e açucaradas: bebidas açucaradas podem causar cáries, e as gaseificadas possuem alto nível de acidez, o que contribui para a corrosão dentária. No caso dos refrigerantes, eles são ricos em açúcar e também em acidez.
- Quantidade de creme dental: o que importa é a qualidade da higiene oral e não a quantidade do creme dental. O ideal é utilizar a quantidade de creme dental do tamanho de um grão de ervilha.
- Roer unhas e mastigar tampa de caneta: são costumes bem comuns, principalmente quando as pessoas estão nervosas ou ansiosas. Mas isso pode causar desgaste precoce dos dentes, além de outros problemas, como desalinhamento e infecções.
- Usar palitos de dente: o palito, por ser pontiagudo, pode ferir a gengiva, podendo até provocar inflamações na região. O ideal é fazer o uso do fio dental para remover os alimentos entre os dentes.
- Uso de clareadores dentais sem orientação: o desejo de ter os dentes branquinhos pode levar algumas pessoas a usarem produtos vendidos aleatoriamente no mercado. Esses clareadores podem comprometer o esmalte do dente, causar sensibilidade, entre outros problemas. O clareamento sempre deve ser feito e orientado pelo dentista.
EVITAR DOENÇAS
Um estudo publicado em setembro, pelo Jornal da Sociedade Americana de Geriatria, mostrou que a má saúde bucal, principalmente o comprometimento da saúde periodontal (tecidos de suporte, como gengivas e ossos) pode estar associada ao declínio cognitivo e demência. Os pesquisadores analisaram 47 estudos relevantes sobre o tema e perceberam que existe relação entre os sintomas das doenças periodontais, a perda de dentes e o aparecimento das doenças citadas.
Segundo a cirurgiã dentista Talita Dantas, qualquer tipo de infecção ou contaminação presente na boca pode estar relacionado às doenças periodontais, que podem também causar riscos à saúde do paciente como um todo, como doenças cardíacas e até diabetes. “Quando negligenciadas, já temos comprovação de problemas cardíacos associados a infecções bucais, como a endocardite bacteriana, que ocorre quando as bactérias da boca entram na via sistêmica cardíaca e agrava a saúde do paciente. Agora, com os resultados desse estudo, vemos que os sinais bucais podem indicar também doenças cognitivas”, explica.
Qualquer infecção na boca que não possa ser controlada pode evoluir para uma infecção maior e generalizada, inclusive com risco de morte. Por isso, o acompanhamento com o dentista para limpeza e polimento dos dentes junto à avaliação clínica das gengivas, é recomendado pela Associação Americana de Odontologia. "Junto à boa escovação e uso regular do fio dental, essas são as medidas para prevenir o aparecimento de doenças periodontais", diz Talita Dantas.