Saúde bucal: veja 6 hábitos que fazem mal aos dentes

Usar escovas com cervas muito duras pode ser prejudicial aos dentes Crédito: Shutterstock

O cuidado com a saúde bucal, tão fundamental para a manutenção da saúde como um todo, requer atenção e conscientização da população. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o assunto apontam que mais de 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam mais de 13 dentes por falta de acompanhamento odontológico e cuidados básicos.

A cirurgiã-dentista habilitada em odontologia hospitalar Sumatra Melo da Costa Pereira Jales, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, conta que, quando o cuidado com os dentes é ignorado, pode haver proliferação de fungos e bactérias, que causam sérias doenças à boca e aos demais órgãos, e constituem fatores de risco para doenças como a aterosclerose, as arritmias, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o infarto do miocárdio.

“A cárie e a doença periodontal são focos de infecção bucal e podem, através da circulação sanguínea, afetar órgãos como o coração e o cérebro, podendo levar à endocardite infecciosa e abscesso cerebral, que constituem condições graves de saúde”, diz.

Além disso, inúmeras crenças em relação aos hábitos de higiene bucal podem atrapalhar o processo, tornando a conscientização sobre os cuidados com os dentes tão importante quanto o acesso ao cirurgião-dentista. Segundo dados do IBGE, menos da metade dos brasileiros realiza consultas periódicas.

A cirurgiã-dentista Beatriz Coutens também reforça a importância dos cuidados regulares com os dentes e com a boca. “Cuidados básicos, como escovação, uso do fio dental e consultas regulares ao dentista, além de prevenirem doenças da boca e dos dentes, ajudam a diminuir o risco de patologias que afetam o organismo como um todo, como problemas cardiovasculares e até tumores na região da boca”.

VEJA 6 HÁBITOS QUE COMPROMETEM A SAÚDE BUCAL

Usar escovas com cerdas muito duras: esse hábito é prejudicial à saúde dos dentes. As cerdas duras causam agressão à margem gengival durante a escovação. Além disso, não se deve colocar força na hora de escovar os dentes.



Consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas e açucaradas: bebidas açucaradas podem causar cáries, e as gaseificadas possuem alto nível de acidez, o que contribui para a corrosão dentária. No caso dos refrigerantes, eles são ricos em açúcar e também em acidez.



Quantidade de creme dental: o que importa é a qualidade da higiene oral e não a quantidade do creme dental. O ideal é utilizar a quantidade de creme dental do tamanho de um grão de ervilha.



Roer unhas e mastigar tampa de caneta: são costumes bem comuns, principalmente quando as pessoas estão nervosas ou ansiosas. Mas isso pode causar desgaste precoce dos dentes, além de outros problemas, como desalinhamento e infecções.



Usar palitos de dente: o palito, por ser pontiagudo, pode ferir a gengiva, podendo até provocar inflamações na região. O ideal é fazer o uso do fio dental para remover os alimentos entre os dentes.



Uso de clareadores dentais sem orientação: o desejo de ter os dentes branquinhos pode levar algumas pessoas a usarem produtos vendidos aleatoriamente no mercado. Esses clareadores podem comprometer o esmalte do dente, causar sensibilidade, entre outros problemas. O clareamento sempre deve ser feito e orientado pelo dentista.



EVITAR DOENÇAS

Um estudo publicado em setembro, pelo Jornal da Sociedade Americana de Geriatria, mostrou que a má saúde bucal, principalmente o comprometimento da saúde periodontal (tecidos de suporte, como gengivas e ossos) pode estar associada ao declínio cognitivo e demência. Os pesquisadores analisaram 47 estudos relevantes sobre o tema e perceberam que existe relação entre os sintomas das doenças periodontais, a perda de dentes e o aparecimento das doenças citadas.

Segundo a cirurgiã dentista Talita Dantas, qualquer tipo de infecção ou contaminação presente na boca pode estar relacionado às doenças periodontais, que podem também causar riscos à saúde do paciente como um todo, como doenças cardíacas e até diabetes. “Quando negligenciadas, já temos comprovação de problemas cardíacos associados a infecções bucais, como a endocardite bacteriana, que ocorre quando as bactérias da boca entram na via sistêmica cardíaca e agrava a saúde do paciente. Agora, com os resultados desse estudo, vemos que os sinais bucais podem indicar também doenças cognitivas”, explica.