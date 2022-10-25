7 dicas para evitar que a ansiedade atrapalhe o sono

Para quem está com a cabeça a mil, a ansiedade se acumula à noite, Crédito: Shutterstock

A ansiedade noturna é desencadeada pelos altos níveis de estresse gerados ao longo do dia, seja por questões profissionais ou pessoais. À noite, depois que as obrigações se encerram, recebemos menos estímulos à distração e abrimos espaço para as preocupações.

Porém, remoer os problemas à noite só irá resultar na perda do sono. Por consequência, o dia seguinte será exaustivo e, muito provavelmente, a próxima noite também será.

Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um dos países com mais pessoas ansiosas no mundo: mais de 9% dos brasileiros são acometidos pela ansiedade, o triplo da média mundial. Já estudo feito pelo psiquiatra Luc Staner, do Rouffach Hospital, na França, mostra que dentre as pessoas com propensão à ansiedade, cerca de 36% tem piora dos sintomas durante à noite, sem contar aquelas que possuem o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

Segundo Monica Machado, psicóloga da Clínica Ame.C, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, na teoria, a noite seria o momento em que a mente relaxa e fica menos ativa. No entanto, para quem está com a cabeça a mil, a ansiedade se acumula à noite, já que, durante o dia, as preocupações são mais evitáveis por usarmos o cérebro ativamente.

De acordo com um artigo da Faculdade de Medicina de Harvard, isso ocorre porque nosso cérebro é programado para responder ao perigo, aumentando a vigilância e a atenção para nos proteger. “Durante o dia, quando estamos mais atarefados, o pensamento se estrutura no córtex pré-frontal do cérebro, onde estão as áreas de julgamento, planejamento e razão. Quando o córtex relaxa, ele se direciona às emoções. Consequentemente, os pensamentos ansiosos que estavam dormentes durante o dia surgem”, explica a psicóloga.

Quem sofre de ansiedade noturna costuma ter os seguintes sintomas: batimentos cardíacos rápidos e irregulares, tremores, transpiração excessiva, pressão ou desconforto no peito, dormência nos membros, tonturas ou vertigens, náuseas, dificuldade para respirar normalmente, ondas de calor ou calafrios e dores ou espasmos musculares, além de pensamentos intrusivos que não permitem o descanso da mente, como insegurança em relação ao futuro e antecipação de acontecimentos ruins. Para evitar ou lidar com a ansiedade que não te deixa relaxar e ter boas noites de sono, a psicóloga listou algumas dicas.

7 DICAS PARA QUE A ANSIEDADE NÃO TE ATRAPALHE A DORMIR