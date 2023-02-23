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Altas temperaturas

Retenção de líquidos: veja como se prevenir durante o verão

Inchaços são comuns na estação mais quente do ano. O problema afeta principalmente as pernas, as mãos, a barriga e a região do tornozelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 15:31

Retenção de líquidos: pés inchados
O problema afeta principalmente as pernas Crédito: Shutterstock
As altas temperaturas do verão provocam incômodos em muitas pessoas, com sensações como dores de cabeça, queda de pressão e cansaço excessivo. Porém, outra questão pouco comentada durante essa estação é a retenção de líquidos no corpo, visível principalmente na forma de inchaço.
A nutricionista Cintya Bassi, do São Cristóvão Saúde, afirma que o inchaço nada mais é do que um acúmulo de líquidos entre as células dos tecidos, provocado por edemas em vasos muito finos, que acabam extravasando fluidos. Segundo a especialista, o problema afeta principalmente as pernas, as mãos, a barriga e a região do tornozelo.
“Uma maneira simples de perceber a retenção em seu corpo é no momento de tirar as meias e os sapatos, quando fica uma marca deixada pelo elástico ou por detalhes da meia”, comenta. Ainda de acordo com Cintya, a falta de movimentação, o estresse e a menstruação estão entre os fatores agravantes.
“Além disso, ao fim de um dia de calor, a nossa circulação fica mais lenta e temos mais dificuldade para absorver a água do organismo”, explica Cintya. Portanto, aos que trabalham sentados, como em escritórios, por exemplo, é preciso movimentar as pernas e fazer pequenos alongamentos, para que o desconforto no final do dia seja menor.

ALIMENTAÇÃO

Ao contrário do que muitos pensam, ingerir líquidos não piora o problema. A nutricionista afirma que beber água é fundamental, seguindo a recomendação de 35 ml/kg/dia. “A desidratação é um dos fatores que podem estimular o aparecimento do problema. Por isso, quanto mais água você ingerir, mais toxinas irá eliminar pela urina”.
Além dessa preciosa dica, é fundamental a atenção à dieta, pois algumas opções podem aumentar o inchaço. “Ao consumir alimentos ricos em sal, como embutidos, enlatados, queijos amarelos, molho tipo shoyu, ultraprocessados e fast foods, o organismo precisa reter mais água para que seja possível fazer a diluição desse mineral. Então, o corpo não deixa a água ir embora por conta do acúmulo de sal”, revela. 
Por outro lado, alimentos probióticos, como os iogurtes, são eficientes, pois os micro-organismos vivos tornam a flora intestinal mais saudável, além de ajudar a absorver melhor os nutrientes e diminuir o inchaço. Frutas com alto poder diurético também são recomendadas, pois possuem em comum uma boa quantidade de nutrientes que facilitam a eliminação de líquidos. “Melancia, melão, abacaxi e pera são alguns exemplos. Seus nutrientes, como o potássio, o magnésio, as vitaminas do complexo B e a água, juntos, aumentam o fluxo de urina e ajudam a eliminar toxinas com a renovação de líquidos corporais”, finaliza Cintya Bassi.

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