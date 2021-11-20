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Saúde

"Renasci após a depressão", diz Adriana Esteves

Atriz conta episódio que viveu no início dos anos 1990 ao protagonizar novela e que faz terapia há 16 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:36

Adriana Esteves no programa
Adriana Esteves no programa "Altas Horas" Crédito: Globo/Divulgação
Quem olha Adriana Esteves hoje, nem imagina que a atriz é ansiosa e já passou por uma depressão. Em entrevista à revista "Veja", a atriz, de 51 anos, relembrou os momentos que passou após protagonizar a novela "Renascer", no início dos anos 1990. A trama entrou no catálogo da Globoplay.
Segundo Adriana, ela sofreu com a rejeição do público à sua personagem. "Sou muito ansiosa e me cuido para nunca mais passar pelo que passei no início dos anos 90, quando sofri de depressão. Tinha 22 anos, havia acabado de gravar 'Renascer' e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", revelou ela à revista.
A atriz revelou que faz terapia há 16 anos e, na pandemia, começou a praticar ioga e meditação. "Faço terapia há dezesseis anos. Nunca faltei, nem mesmo com a Carminha (a vilã marcante de "Avenida Brasil") fervendo. O mais importante é que as pessoas que estejam em depressão peçam ajuda e falem o que estão sentindo", conta ela, que fica longe das redes sociais para manter a sanidade.
"Não tenho vontade de dedicar minha vida a isso. Eu me conheço, não me faria bem. Aumentaria minha ansiedade e poderia dar asas a um lado narcísico que não me interessa incentivar. Mas sempre posso mudar de ideia (risos). (...) Não poderia entrar para a carreira de atriz hoje em dia. Não tenho nem Instagram".

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