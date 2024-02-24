Relacionamentos: a importância de pedir desculpas

Pedir desculpas demonstra que a pessoa é responsável pelas próprias ações. Crédito: Shutterstock

Reconhecer um erro é sinal de nobreza, se reconhecer humano com capacidade de errar, mas de também se desculpar por atitudes que não foram positivas, edificantes ou que criaram tristeza ou constrangimento.

Pedir desculpas não apenas ajuda a reconstruir um relacionamento após um conflito, mas também demonstra que a pessoa é responsável pelas próprias ações. Perdoar alguém também pode te modificar de alguma forma.

O perdoar é uma das emoções positivas que permitem que a gente construa um cardápio de atos e pensamentos positivos, ampliando o nosso repertório. O aumento dessa gama de sentimentos bons possibilitam um equilíbrio importante para nosso corpo, tanto a curto prazo para que eu seja mais feliz, quanto a longo prazo, para que eu evite doenças.

Saúde mental é dançar conforme a dança, sem escolher a música, e sem forçar os passos. Sentimentos positivos, como a gratidão e o perdão, funcionam como uma proteção em momentos ruins.

Por trás de todo ressentimento e desapontamento, há um enorme fardo físico.

Que tal começar ainda hoje a colocar em ação? Peça desculpas. Desculpe o próximo. E tenha assim uma vida mais plena.