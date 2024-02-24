Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Relacionamentos: a importância de pedir desculpas

O perdoar é uma das emoções positivas que permitem que a gente construa um cardápio de atos e pensamentos positivos, ampliando o nosso repertório

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Publicado em 

24 fev 2024 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pedir desculpas
Pedir desculpas demonstra que a pessoa é responsável pelas próprias ações. Crédito: Shutterstock
Reconhecer um erro é sinal de nobreza, se reconhecer humano com capacidade de errar, mas de também se desculpar por atitudes que não foram positivas, edificantes ou que criaram tristeza ou constrangimento. 
Pedir desculpas não apenas ajuda a reconstruir um relacionamento após um conflito, mas também demonstra que a pessoa é responsável pelas próprias ações. Perdoar alguém também pode te modificar de alguma forma.
O perdoar é uma das emoções positivas que permitem que a gente construa um cardápio de atos e pensamentos positivos, ampliando o nosso repertório. O aumento dessa gama de sentimentos bons possibilitam um equilíbrio importante para nosso corpo, tanto a curto prazo para que eu seja mais feliz, quanto a longo prazo, para que eu evite doenças.
Saúde mental é dançar conforme a dança, sem escolher a música, e sem forçar os passos. Sentimentos positivos, como a gratidão e o perdão, funcionam como uma proteção em momentos ruins.
Por trás de todo ressentimento e desapontamento, há um enorme fardo físico.
Que tal começar ainda hoje a colocar em ação? Peça desculpas. Desculpe o próximo. E tenha assim uma vida mais plena.
Até a próxima!

Veja Também

Sobre gatilhos emocionais

Promovendo uma nova quaresma

Carnaval é alegria, livre-se dos julgamentos!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados