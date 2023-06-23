Queimaduras: conheça os riscos e como evitar acidentes

A conduta inicial é lavar com água corrente e colocar um pano limpo sobre a superfície acometida Crédito: Freepik

Queimadura é uma ferida que ocorre na pele, podendo atingir várias profundidades, sendo ocasionada por inúmeros agentes como o sol e líquidos aquecidos (água, feijão, leite), assim como as de origem elétrica, química (combustíveis como gasolina, diesel, querosene, álcool) e radioativa, que são bem mais graves.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), as estatísticas mostram que a maioria dos acidentes que provocam queimaduras (80%) acontece em casa e, em 40% dos casos, com crianças de até 10 anos. Todos os anos, cerca de um milhão de pessoas são vítimas desse tipo de acidente.

Junho é o mês de conscientização da população sobre queimaduras. Neste ano, a campanha gira em torno da eletricidade, com o tema ‘Não se choque. Eletricidade queima’. "Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com uma fonte de calor ou frio. Na maioria das vezes, as queimaduras são causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos, radioativos ou até mesmo alguns animais ou plantas, como larvas, águas-vivas e urtigas", conta cirurgião plástico Humberto Pinto.

O médico explica sobre os graus de queimaduras. “As de 1º grau são as que atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas; as de 2º grau atingem as camadas mais profundas da pele e pode ocorrer o aparecimento de bolhas, pele avermelhada, dor, inchaço, desprendimento das camadas da pele e possível estado de choque. Já as de 3º grau atingem todas as camadas da pele e podem atingir os ossos”, diz Humberto Pinto.

"O primeiro cuidado quando se queimar, é procurar ajuda médica. Coloque a região queimada em água fria por cerca de 15 minutos (mas o jato de água não pode ser muito forte, pois agrava a situação) ou até aliviar a dor, seque com pano limpo e embrulhe"

O médico conta que qualquer queimadura maior que, aproximadamente, o tamanho de uma unha ou que não sofreu cicatrização em um intervalo de 21 dias deve ser avaliada por um especialista. "Se houver esta dificuldade na cicatrização, é necessário procurar um médico para avaliar o risco de infecção (da lesão ser grave e ter atingido os ossos) e, se necessário, a realização de cirurgia plástica para remoção deste tecido lesionado. Em casos mais graves, há cirurgias de enxerto", diz Humberto Pinto.

PRECAUÇÃO

O cirurgião plástico Ariosto Santos explica que o álcool é responsável por 20% do total de todas as queimaduras que acontecem no Brasil. Ou seja, aproximadamente 200 mil pessoas entre crianças e adultos são vitimados pela combustão de álcool. "O Brasil é um dos poucos países que o álcool de 70 e 96% é comercializado. Na nossa cultura, eles são muito utilizados nas residências para limpeza, higienização e este acesso fácil facilita a ocorrência de muitos acidentes".

CUIDADOS A SEREM TOMADOS:

Manter o álcool fora do acesso das crianças em armários altos e fechados;





Nunca tentar usar o álcool líquido para ascender fogueiras ou reacender o fogo;





Usar o álcool longe da chama do fogão;





Não usar álcool em gel e em seguida ir para o fogão.



O médico diz que queimaduras elétricas, químicas e radioativas são muito graves e requerem internação hospitalar. As queimaduras extensas, em crianças, que atingem áreas críticas como a face, a genitália, as mãos e os pés, por exemplo, também precisam de muita atenção.

"Uma queimadura pode evoluir se for mal tratada. A de segundo grau pode evoluir para a de terceiro grau, gerando cicatrizes e sequelas"

O médico alerta que é preciso evitar o uso de produtos como pasta de dente, maionese, clara de ovos, borra de café, por exemplo. Estes produtos podem diminuir a dor em um primeiro momento, mas contaminam a ferida e, na sua retirada, acaba removendo a pele junto. "A conduta inicial é lavar com água corrente e colocar um pano limpo sobre a superfície acometida e procurar imediatamente socorro em um ambiente hospitalar. Se possível, que seja num local que tenha um cirurgião plástico para orientar e conduzir o caso", diz Ariosto Santos.

Os acidentes de queimadura podem ser evitados com atitudes simples. Humberto Pinto diz que é preciso evitar deixar crianças perto de fogão, de palitos de fósforo e de produtos inflamáveis, além de evitar deixar panelas com o cabo virado para fora do eletrodoméstico e fogão instável no piso, que pode balançar. "Cuidado com o uso de álcool em gel. Nesta época do ano - de festas juninas -, apreciem as fogueiras com um certo distanciamento. Fogos de artifício, bombinhas, entre outros devem ser manejados com muito cuidado".

Se tratadas de forma inadequada, as queimaduras podem limitar e comprometer em grande medida a qualidade de vida. "Pode causar deformidades e cicatrizes deformantes, que afetam a autoestima do paciente. Em certos casos, as queimaduras não tratadas corretamente podem limitar a mobilidade de membros", finaliza Humberto Pinto.

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS