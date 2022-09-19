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Maria Sanz

Opiniões alheias: o que famosos e pensadores dizem sobre o casamento

Que o casamento é a união voluntária entre duas pessoas, todos sabem. Agora, o que os grandes pensadores tem a dizer sobre o assunto?

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 13:23

Publicado em 

19 set 2022 às 13:23
Maria Sanz

Colunista

Maria Sanz

Casamento, alianças, matrimônio
Crédito: Shutterstock
Que o casamento é a união voluntária entre duas pessoas, todos sabem. Agora, o que os grandes pensadores tem a dizer sobre o assunto?
  • Não sou casado. Espero ser um dia para poder parar de malhar.
  • Jeff Stilson
  • Todo o casamento sem amor resulta em amor sem casamento.
  • Millôr Fernandes
  • Case. Se tiver uma boa esposa você será feliz, se tiver uma ruim, vai se tornar um filósofo.
  • Sócrates
  • Melissa estava organizando grandes preparativos para o casamento. Bruno também tomou banho.
  • Anônimo
  • O que é fascinante sobre casamento é porquê alguém quer se casar.
  • Alan de Botton
  • Quem é casado há quarenta anos com dona Maria não entende de casamento, entende de dona Maria. De casamento entendo eu, que tive seis.
  • Chico Anysio
  • Casamento é que nem comer de palitinho, parece muito fácil até você tentar.
  • Anônimo
  • O problema de casamento é que ele é implacável. Toda manhã quando você acorda, ele ainda está lá.
  • George Schneider
  • É a mulher quem escolhe o homem que a irá escolher.
  • Paul Geraldy
  • Case-se, mas nunca com um homem que fique em casa o dia inteiro.
  • George Bernard Shaw
  • Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento.
  • Machado de Assis
  • Sempre que estiver pensando em se casar com alguém, vá almoçar com a ex-mulher dele.
  • Shelley Winters
  • Nunca se case com um cara que odeie a própria mãe, no fim ele vai odiar você também.
  • Jill Bennett
  • Se a sociedade apoiasse de verdade o casamento, a esposa seria encorajada a ir até a empresa e fazer amor com seu marido no horário de trabalho.
  • Brendan Francis
  • Estou casada há tanto tempo que já tô na terceira garrafinha de Tabasco.
  • Susan Vass
  • Fazer amor no casamento significa que se o telefone tocar, pode ser que você atenda.
  • Mavis Cheek
  • Se minha esposa me ensinou alguma coisa nessa vida, foi que: não importa o que eu faça, eu deveria estar fazendo de outro jeito.
  • Jason Love
  • O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo.
  • Sócrates
  • Casamento é uma aliança entre um homem que não consegue dormir com a janela fechada, e uma mulher que não consegue dormir com a janela aberta.
  • George Bernard Shaw
  • Eu nunca ganhei uma discussão com minha mulher; e a única vez que eu achei que tinha ganhado, a discussão ainda não tinha terminado.
  • Jimmy Carter
  • É, ajuda um pouquinho poder lembrar sua esposa de que você abriu mão de um trono por ela.
  • The Duke os Windsor
  • Nunca questione o julgamento de sua mulher. Olhe com quem ela se casou.
  • Anônimo
  • Casamento é um prato coberto.
  • Provérbio Suíço
  • O amor é aquilo que depois do casamento se chama engano.
  • Mark Twain
  • Não sou contra o casamento. Mas, muito mais do que representar ou escrever, ele exige dom.
  • Leila Diniz
  • Casamento – aquilo que te faz apertar os botões mais difíceis de encontrar, um no outro. 
  • David Larrabee
  • Um casamento feliz é a união de dois compreensivos.
  • Robert Quillen
  • Quando um chora, o outro sente gosto de sal.
  • Ditado Hebreu
  • Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata.
  • Nelson Rodrigues
  • Às vezes me pergunto se homem e mulher foram mesmo feitos um para o outro. Talvez eles devessem ser vizinhos e se visitarem de vez em quando.
  • Katharine Hepburn
  • Um casamento bem-sucedido requer que os envolvidos se apaixonem inúmeras vezes pela mesma pessoa.
  • Mignon McLaughlin
  • Você permanece casado sendo, e se casando com, o tipo de pessoa que permanece casado.
  • Phyl Amison
  • O segredo do casamento é: quartos e banheiros separados.
  • Bette Davis
  • O casamento é a única coisa que dá à mulher o prazer de uma companhia e a perfeita sensação de solidão ao mesmo tempo.
  • Helen Rowland
  • Antes do casamento, o homem declara que poria a própria vida abaixo por você; depois do casamento, ele não abaixa nem o jornal pra falar com você.
  • Helen Rowland
  • Meu marido acha que as mulheres devem ser livres, independentes, criativas e bem informadas para viverem vidas estimulantes e interessantes. Exceto eu.
  • Lucille Kallen
  • O casamento vem do amor, assim como o vinagre do vinho.
  • George Lord Byron
  • Uma vantagem do casamento é que quando você se desapaixona pelo seu marido, ou ele se desapaixona por você, vocês ficam juntos até se apaixonarem novamente.
  • Judith Viorst
  • Há tão pouca diferença entre maridos que talvez seja melhor ficar com o primeiro mesmo.
  • Adela Rogers
– Ah, esse bando de cínicos!
Pior que é verdade…
Brincadeira!
Mas é sério.

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Crônica: Samba e bênção

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Maria Sanz

É artista e escritora, e como observadora do cotidiano, usa toda sua essência criativa na busca de entender a si mesma e o outro. É usuária das medicinas da palavra, da música, das cores e da dança

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Casamento Comportamento
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