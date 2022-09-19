Opiniões alheias: o que famosos e pensadores dizem sobre o casamento

Que o casamento é a união voluntária entre duas pessoas, todos sabem. Agora, o que os grandes pensadores tem a dizer sobre o assunto?
- Não sou casado. Espero ser um dia para poder parar de malhar.
- Jeff Stilson
- Todo o casamento sem amor resulta em amor sem casamento.
- Millôr Fernandes
- Case. Se tiver uma boa esposa você será feliz, se tiver uma ruim, vai se tornar um filósofo.
- Sócrates
- Melissa estava organizando grandes preparativos para o casamento. Bruno também tomou banho.
- Anônimo
- O que é fascinante sobre casamento é porquê alguém quer se casar.
- Alan de Botton
- Quem é casado há quarenta anos com dona Maria não entende de casamento, entende de dona Maria. De casamento entendo eu, que tive seis.
- Chico Anysio
- Casamento é que nem comer de palitinho, parece muito fácil até você tentar.
- Anônimo
- O problema de casamento é que ele é implacável. Toda manhã quando você acorda, ele ainda está lá.
- George Schneider
- É a mulher quem escolhe o homem que a irá escolher.
- Paul Geraldy
- Case-se, mas nunca com um homem que fique em casa o dia inteiro.
- George Bernard Shaw
- Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento.
- Machado de Assis
- Sempre que estiver pensando em se casar com alguém, vá almoçar com a ex-mulher dele.
- Shelley Winters
- Nunca se case com um cara que odeie a própria mãe, no fim ele vai odiar você também.
- Jill Bennett
- Se a sociedade apoiasse de verdade o casamento, a esposa seria encorajada a ir até a empresa e fazer amor com seu marido no horário de trabalho.
- Brendan Francis
- Estou casada há tanto tempo que já tô na terceira garrafinha de Tabasco.
- Susan Vass
- Fazer amor no casamento significa que se o telefone tocar, pode ser que você atenda.
- Mavis Cheek
- Se minha esposa me ensinou alguma coisa nessa vida, foi que: não importa o que eu faça, eu deveria estar fazendo de outro jeito.
- Jason Love
- O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo.
- Sócrates
- Casamento é uma aliança entre um homem que não consegue dormir com a janela fechada, e uma mulher que não consegue dormir com a janela aberta.
- George Bernard Shaw
- Eu nunca ganhei uma discussão com minha mulher; e a única vez que eu achei que tinha ganhado, a discussão ainda não tinha terminado.
- Jimmy Carter
- É, ajuda um pouquinho poder lembrar sua esposa de que você abriu mão de um trono por ela.
- The Duke os Windsor
- Nunca questione o julgamento de sua mulher. Olhe com quem ela se casou.
- Anônimo
- Casamento é um prato coberto.
- Provérbio Suíço
- O amor é aquilo que depois do casamento se chama engano.
- Mark Twain
- Não sou contra o casamento. Mas, muito mais do que representar ou escrever, ele exige dom.
- Leila Diniz
- Casamento – aquilo que te faz apertar os botões mais difíceis de encontrar, um no outro.
- David Larrabee
- Um casamento feliz é a união de dois compreensivos.
- Robert Quillen
- Quando um chora, o outro sente gosto de sal.
- Ditado Hebreu
- Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata.
- Nelson Rodrigues
- Às vezes me pergunto se homem e mulher foram mesmo feitos um para o outro. Talvez eles devessem ser vizinhos e se visitarem de vez em quando.
- Katharine Hepburn
- Um casamento bem-sucedido requer que os envolvidos se apaixonem inúmeras vezes pela mesma pessoa.
- Mignon McLaughlin
- Você permanece casado sendo, e se casando com, o tipo de pessoa que permanece casado.
- Phyl Amison
- O segredo do casamento é: quartos e banheiros separados.
- Bette Davis
- O casamento é a única coisa que dá à mulher o prazer de uma companhia e a perfeita sensação de solidão ao mesmo tempo.
- Helen Rowland
- Antes do casamento, o homem declara que poria a própria vida abaixo por você; depois do casamento, ele não abaixa nem o jornal pra falar com você.
- Helen Rowland
- Meu marido acha que as mulheres devem ser livres, independentes, criativas e bem informadas para viverem vidas estimulantes e interessantes. Exceto eu.
- Lucille Kallen
- O casamento vem do amor, assim como o vinagre do vinho.
- George Lord Byron
- Uma vantagem do casamento é que quando você se desapaixona pelo seu marido, ou ele se desapaixona por você, vocês ficam juntos até se apaixonarem novamente.
- Judith Viorst
- Há tão pouca diferença entre maridos que talvez seja melhor ficar com o primeiro mesmo.
- Adela Rogers
– Ah, esse bando de cínicos!
Pior que é verdade…
Brincadeira!
Mas é sério.