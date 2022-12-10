Moradores de cidade do interior posam nus para ajudar vizinha com câncer

Australianos posam nus para ajudar vizinha com câncer Crédito: Divulgação

Moradores de Crockwell, na Austrália, se uniram em prol de uma vizinha com câncer. Segundo o jornal Extra, a vida pacata da cidade deu vez a uma ação ousada de 145 pessoas que se uniram para posar nuas e fazerem um calendário para ser vendido aos 2,6 mil habitantes.

O motivo? Ajudar Ally Jaffrey, de 32 anos, vizinha que luta contra mielofibrose, um tipo raro de câncer de medula óssea, e fez 80 transfusões de sangue nos últimos anos.

Os modelos, com idade entre 18 e 75 anos, trabalham em hotel, lojas, padarias, bares, fazendas e outros estabelecimentos, diz a publicação. Até o time de futebol participou da ação.

Australianos posam nus para ajudar vizinha com câncer

Agora, eles trabalham na venda das "folhinhas", uma vez que o lucro será doado a Ally. "Sinto-me muito honrada pelo apoio da comunidade. É uma coisa linda fazer parte de uma comunidade que se preocupa tanto", declarou a australiana.