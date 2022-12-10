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Solidariedade

Moradores de cidade do interior posam nus para ajudar vizinha com câncer

Caso aconteceu na Austrália. Mais de 140 pessoas se mobilizaram para posar para calendário e ajudar no tratamento de Ally Jaffrey
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 11:36

Australianos posam nus para ajudar vizinha com câncer
Australianos posam nus para ajudar vizinha com câncer Crédito: Divulgação
Moradores de Crockwell, na Austrália, se uniram em prol de uma vizinha com câncer. Segundo o jornal Extra, a vida pacata da cidade deu vez a uma ação ousada de 145 pessoas que se uniram para posar nuas e fazerem um calendário para ser vendido aos 2,6 mil habitantes.
O motivo? Ajudar Ally Jaffrey, de 32 anos, vizinha que luta contra mielofibrose, um tipo raro de câncer de medula óssea, e fez 80 transfusões de sangue nos últimos anos.
Os modelos, com idade entre 18 e 75 anos, trabalham em hotel, lojas, padarias, bares, fazendas e outros estabelecimentos, diz a publicação. Até o time de futebol participou da ação.

Australianos posam nus para ajudar vizinha com câncer

Agora, eles trabalham na venda das "folhinhas", uma vez que o lucro será doado a Ally. "Sinto-me muito honrada pelo apoio da comunidade. É uma coisa linda fazer parte de uma comunidade que se preocupa tanto", declarou a australiana.
*Com informações do jornal Extra

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