Ministério da Saúde abre consulta pública sobre novo tratamento para fibrose cística

A doença afeta múltiplos órgãos, principalmente os pulmões Crédito: Shutterstock

O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para avaliar a incorporação de uma nova terapia para a fibrose cística da Vertex Pharmaceuticals no Sistema Único de Saúde (SUS). Durante 20 dias, todo cidadão brasileiro poderá acessar o site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para ver o dossiê sobre a tecnologia e fazer login para participar do processo com seu parecer. Essa é uma parte integrante do processo de incorporação de medicamentos ao SUS no Brasil, que permite que todos, incluindo o paciente com a doença e a comunidade médica, tenham sua voz no processo.

O processo de incorporação diz respeito à inclusão de Trikafta no SUS para pacientes no Brasil com 6 anos ou mais que tenham ao menos uma cópia da mutação F508del no gene da proteína reguladora da condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR).

Trikafta em combinação com ivacaftor é um medicamento direcionado à causa subjacente da Fibrose Cística, uma doença genética rara que afeta a vida de aproximadamente 6.200 pessoas no Brasil. Essa doença afeta múltiplos órgãos, principalmente os pulmões, e é progressiva ao longo do tempo, com mortalidade precoce: a idade média de morte no Brasil é de 17 anos. A nova terapia moduladora da CFTR tem o potencial de retardar a progressão da fibrose cística e oferecer aos pacientes uma melhor qualidade de vida.

A posição inicial da CONITEC foi desfavorável à incorporação da terapia ao SUS. Se a decisão for revogada após o período de consulta pública, 1.700 pacientes poderão ter acesso a uma terapia moduladora de CFTR pela primeira vez, de acordo com os critérios de elegibilidade. O Brasil passará a integrar a lista de 38 países onde os pacientes já têm amplo acesso sustentável ao medicamento, tornando-se o primeiro da América Latina.

Informações sobre a consulta pública, com um pequeno guia sobre como proceder com a contribuição, estão disponíveis no site

A participação na consulta é totalmente voluntária. A Vertex não é responsável pela consulta pública, que é realizada de forma independente pelas autoridades brasileiras.

As reações adversas mais comuns relacionadas com Trikafta incluem cefaleia, infeção do trato respiratório superior (resfriado comum) incluindo nariz entupido e coriza, dor de estômago (abdominal), diarreia, erupção cutânea e aumento das enzimas hepáticas .