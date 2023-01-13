Janeiro Branco: veja 5 dicas para cuidar da saúde mental

Homem triste: a nossa saúde mental e emocional dá sinais de alerta quando não está indo muito bem Crédito: Shutterstock

Excesso de preocupação, ansiedade, alterações no sono e cansaço mental. Sinais como esses são um alerta sobre como anda a saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados em 2022, mostram que quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental.

É preciso estar atento. Neste mês é realizado a campanha "Janeiro Branco", que conscientiza e faz um alerta para os cuidados com a saúde mental da população, com ênfase na prevenção de doenças decorrentes do estresse, incluindo transtornos mentais comuns, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico.

A psiquiatra Renata Lage, da Mental Pro, explica que nossa saúde mental e emocional dá sinais de alerta quando não está indo muito bem. "São sinais que aparecem da mesma forma que os sintomas de uma doença física. Entre os sinais mais comuns, estão tristezas ou irritabilidade persistente, falta de vontade de fazer coisas que você antes gostava de fazer, cansaço constante, pensamentos acelerados, dificuldade de concentração, alterações de apetite, insônia ou sonolência durante o dia".

A médica diz que é possível prevenir o adoecimento mental. "Existem alguns pilares ligados a hábitos e ao estilo de vida, como ter uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, sono de qualidade, cultivar momentos de descanso e lazer, além de cuidar da nossa parte social e da espiritualidade", conta Renata Lage.

SEM JULGAMENTO

O psiquiatra José Luis Leal, da Rede Meridional, diz que o sinal mais importante do adoecimento mental é a presença de prejuízo em alguma área da vida. Quando há prejuízo cognitivo (atenção, concentração, memória e aprendizado), no trabalho ou nas relações afetivas e sociais, em razão de alguma mudança psicológica que a pessoa experimentar.

Os médicos reforçam a importância de não categorizar os sentimentos, não julgar e não associar transtornos psiquiátricos à fraqueza ou à falta de fé. "Quando há sofrimento e adoecimento mental, a pessoa precisa de acolhimento e ajuda. Palavras preconceituosas, julgamentos e dizer que é falta de fé causa recolhimento, mais estigmatização e isolamento da pessoa doente. Pode agravar o sofrimento e resultar em desfecho negativo da doença", diz José Luis Leal.

Renata Lage diz que os transtornos psiquiátricos são problemas de saúde, assim como qualquer outro, e podem acometer qualquer pessoa. "O ser humano que passa por um transtorno mental não escolhe estar doente, por isso não há que se falar em falta de fé ou em fraqueza".

QUANDO PROCURAR AJUDA

Diante de sinais de que a saúde mental está abalada de alguma forma (listado acima), é necessário buscar um psicólogo ou um psiquiatra para uma avaliação. "Na dúvida, é melhor pecar pelo excesso, pois a maioria das pessoas demora a buscar ajuda, e um problema de saúde mental não tratado pode evoluir de forma desfavorável. Por outro lado, os tratamentos são muito eficazes, visando levar à recuperação completa", diz Renata Lage.

José Luis Leal afirma que sempre que há sofrimento mental intenso a pessoa deve procurar ajuda com urgência. "Caso não haja sofrimento intenso, mas houver prejuízo das relações sociais, isolamento social, prejuízos cognitivos, medo, insegurança, e prejuízo no trabalho que dure mais do que duas semanas, é importante passar por uma avaliação psiquiátrica e psicológica".

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