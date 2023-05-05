Higiene das mãos: entenda a importância de manter as mãos limpas

O ideal é lavar as mãos com água corrente e sabão Crédito: Shutterstock

O ato de higienizar as mãos pode ajudar na prevenção de diferentes doenças infecciosas, isso porque a medida é uma das mais importantes quando se trata de proteger a nossa saúde e a das pessoas ao nosso entorno. Ao adotar esta prática, é possível remover sujeiras, germes e bactérias que podem colaborar para o desenvolvimento de doenças.

"Os microrganismos tendem a se concentrar em grande quantidade em nossas mãos, uma vez que as utilizamos em uma variedade de atividades diárias. Isso significa que essa parte do corpo pode facilmente transferir germes para outras pessoas, objetos ou superfícies, muitas vezes sem que sequer percebamos”, afirma a infectologista Rebecca Saad, do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM).

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), lavar as mãos reduz em até 40% o risco de contrair doenças como gripes e resfriados. Não só isso, a ação ainda colabora na redução de casos de conjuntivite, diarreia, hepatite A, infecções respiratórias e de pele.

Com a chegada do Outono, estação marcada por temperaturas mais amenas, a propagação de doenças respiratórias acaba sendo frequente entre a população, o que reforça ainda mais a importância do ato.

“Uma das medidas mais simples para prevenir estas doenças, cuja transmissão ocorre pelo contato, é a higiene das mãos. De maneira geral, é possível eliminar parte desses vírus a partir deste cuidado e, assim, evitar maiores complicações de saúde, além, é claro, de impedir a sua disseminação”, ressalta a médica.

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS

A médica destaca a importância de higienizar as mãos sempre que usar o banheiro, realizar uma refeição, chegar em casa, antes e após cuidar de alguém doente ou tratar um corte ou ferida, após retirar o lixo, manusear dinheiro, trocar fraldas de bebê, utilizar transporte coletivo, ter contato direto com animais, entre outras situações.

Além disso, é indispensável saber a forma correta de higienizá-las. Assim, a especialista recomenda a preferência pela lavagem com água corrente e sabão, que deve ser realizada em um tempo de 40 a 60 segundos para que realmente se tenha um resultado efetivo.