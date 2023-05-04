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Transtornos psiquiátricos

Frangofilia: entenda o que é o episódio psicótico

Assunto ficou em voga após homem bater em procuradora dentro de uma prefeitura do interior de São Paulo em junho do ano passado
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:16

Frangofilia
Frangofilia:  é um sintoma que pode surgir no curso de determinados transtornos psiquiátricos Crédito: Shutterstock
A procuradora-geral do município de Registro, no interior de São Paulo, foi agredida por um colega dentro da própria prefeitura, onde trabalham, e ficou com o rosto ensanguentado. A situação, ocorrida em junho do ano passado, foi filmada por outra funcionária e mostra que o também procurador Demétrius Oliveira Macedo desferiu socos e chutou a colega. 
Após os vídeos serem divulgados pela imprensa, foi revelado que o procurador apresenta episódios psicóticos de frangofilia, segundo laudo do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC).
Segundo informações do g1, em novembro de 2022 Demétrius de Oliveira Macedo pegou o estrado da cama e bateu contra a porta da cela. Como consequência, quebrou o vidro usado para a vigilância. Depois, em um novo momento de fúria, o procurador quebrou a pia e o prato de alimentação dentro da cela de isolamento na Penitenciária de Tremembé.
A Frangofilia não é uma doença, é apenas um sintoma que pode surgir no curso de determinados transtornos psiquiátricos. Costuma ocorrer em doenças graves como a esquizofrenia, outras psicoses e até em transtornos ansiosos comuns.
"É a descrição de um comportamento ligado a tendência de destruir objetos. Quando o paciente tem uma crise de descontrole emocional, ele tem o impulso de quebrar objetos. É possível ver esse comportamento em vários problemas psiquiátricos, como na esquizofrenia, no transtorno bipolar ou no transtorno de personalidade, por exemplo. A pessoa quebra coisas em volta dela e tem porquíssima possibilidade de se controlar", diz o psiquiatra Alexandre Valverde. 
O médico conta que a pessoa tem explosões súbitas, ocasionando a destruição do ambiente. "Pode durar minutos ou mais tempo. A pessoa pode se machucar", ressalta Alexandre Valverde. 
O psiquiatra Jovino Araújo, do Vitória Apart Hospital, também diz que ela se caracteriza por uma violência direcionada a objetos, vestimentas e mobiliário, mas não a pessoas. "Ocorre em um momento de ansiedade alta, em circunstâncias específicas de tensão, como uma explosão que popularmente podemos chamar de 'crise de nervos'".

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico psiquiátrico se baseia no relato da própria pessoa que expressa esse sintoma ou por pessoas próximas de sua convivência. "Para o diagnóstico, leva-se em conta a história pregressa da pessoa, a repetição dos episódios e a configuração de um diagnóstico ao qual a frangofilia está associada", conta Jovino Araújo.
O médico explica que a frangofilia é uma manifestação impulsiva, ou seja, que acontece com pouco senso crítico e com forte expressão, sendo passageira. "Assim sendo, fica sempre fora do controle da própria pessoa, principalmente se estiver associada a transtornos psicóticos, casos em que o indivíduo possui baixa noção da morbidade desta manifestação. E, mesmo em caso onde a pessoa possui um bom senso crítico da inconveniência da manifestação e dos prejuízos materiais, sociais, laborais ou afetivos que a expressão de violência pode causar, ela não consegue se controlar", diz Jovino Araújo.

TRATAMENTO

O psiquiatra conta que tratamento está relacionado sempre ao transtorno psiquiátrico de base, ou seja, é preciso tratar a doença à qual a frangofilia está associada. "Se a pessoa é portadora de esquizofrenia, o tratamento é para esquizofrenia. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, o tratamento é para a ansiedade. São utilizados medicamentos específicos para esses transtornos de base, com associação de abordagens de psicoterapia de apoio, o que sempre melhora em muito os resultados", finaliza Jovino Araújo.

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