Gripe menstrual: veja os sintomas que a mulher pode ter na pré-menstruação

Entre os principais sintomas estão a dor de cabeça e a dor no corpo Crédito: Shutterstock

Você já ouviu falar em gripe menstrual? Algumas mulheres, além de aguentar os desconfortos causados pela TPM, também sofrem com os sintomas clássicos da gripe, interferindo no bem-estar e no seu ciclo.

"Algumas mulheres apresentam os sintomas clássico da gripe no período menstrual. É importante lembrar que a gripe menstrual não é um termo clínico ou condição médica especial, trata-se apenas da reação do organismo de algumas mulheres, que apresentam sintomas similares a um quadro gripal, sempre antes da chegada da menstruação", explica a ginecologista Janaína Ribeiro.

Entre os principais sintomas estão a dor de cabeça, a dor no corpo e a fadiga. Pesquisas emergentes (surgidas nas últimas décadas) sugerem que o sistema imunológico pode ficar instável nesse período, às vezes exacerbando sintomas de doenças crônicas subjacentes ou criando sintomas novos que algumas mulheres podem confundir com sinais de uma nova doença. Logo antes de menstruar, por exemplo, algumas mulheres relatam sintomas geralmente associados à gripe, como dores corporais, mal-estar e até mesmo febre.

Numa revisão feita em 2018 em parceria com o aplicativo Clue, que acompanha o ciclo menstrual de suas usuárias, pesquisadores observaram que em mulheres que tinham certas doenças subjacentes – como síndrome do cólon irritável, epilepsia e doenças autoimunes –, sentiam que os sintomas ligados às doenças às vezes se agravavam durante a ovulação, melhoravam uma semana depois e voltavam a piorar durante a menstruação.

A microbióloga da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg (Estados Unidos), Sabra Klein explica que isso pode ser o resultado do sobe e desce dos níveis de hormônios e de alterações no sistema imunológico ao longo de um ciclo menstrual.

COMO SABER

A médica Janaína Ribeiro explica que a gripe menstrual acontece basicamente por conta da flutuação hormonal. "Os níveis de estrogênio e progesterona se elevam na ovulação e caem logo antes da menstruação, associado ao aumento das prostaglandinas que é um composto com efeito inflamatório. Não existem dados suficientes para indicar a origem desses efeitos em algumas mulheres, o mais plausível é que se trata de uma questão de diferente sensibilidade entre o corpo de uma para outra".

Para saber se o quadro apresentado é uma possível gripe comum ou trata-se de um sinal de que a menstruação está por vir, a mulher precisa ficar atenta aos sinais do seu corpo.

"Por exemplo, no caso de febre alta antes mesmo de surgirem as cólicas e de ter tido contato com uma pessoa gripada dias antes dos sintomas, as chances de ser Influenza são maiores"

No entanto, se os sintomas ocorrem invariavelmente a cada duas ou três semanas, é provável que seja gripe menstrual, já que a comum não costuma apresentar uma frequência tão elevada e previsível.

Caso você sinta que está com dores generalizadas, medicamentos analgésicos podem ser utilizados. "O tratamento da gripe menstrual foca no alívio dos sintomas e no suporte ao organismo para que ele promova a recuperação do quadro inflamatório. Como não se trata de infecção, não existem medicamentos específicos", diz a médica.

VEJA COMO ALIVIAR SINTOMAS DE GRIPE MENSTRUAL

As recomendações para aliviar a sensação de estar gripada antes de menstruar são bem similares ao que é indicado para lidar com a TPM. São elas: