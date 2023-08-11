Grávida do ES viraliza ao mostrar treino intenso de crossfit; veja vídeo

Gabriela Andrade malhou até um dia antes de ter o segundo filho Crédito: Instagram/@gabriela.capbm

Um vídeo da bombeira Gabriela Andrade, de 34 anos, em um treino de crossfit, em Vitória, viralizou na internet nessa semana. As imagens mostram a grávida praticando os exercícios intensos poucos dias antes do parto. “Namore alguém que aceite fazer o Murph [um treino de crossfit] com você um dia antes de parir”, escreveu na legenda. O elogio foi para o marido, Heitor Lube.

As imagens foram gravadas um dia antes do parto, que aconteceu em dezembro de 2022, e publicado no dia 12 de junho de 2023. “No vídeo, eu estava com 40 semanas e naquela ansiedade absurda. Eu chamei ele para fazer e o mesmo topou. Agora só falta ficar rico junto, porque sofrer, a gente já sofreu bastante nesse Murph”, escreveu na legenda. A publicação da bombeira acabou viralizando e, inclusive, chocando alguns internautas.

Gabriela, que é mãe de dois filhos e Capitão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, conta que sempre praticou atividades físicas. "Fui atleta em diversas modalidades esportivas. Meu corpo está condicionado fisicamente para as atividades que eu faço. Não haveria motivos para parar durante a gravidez, já que fui acompanhada e orientada por diversos profissionais da área de saúde que, a todo momento, me incentivaram e me conduziram muito bem nesta caminhada. Isso não quer dizer que qualquer um pode fazer, mas que o meu corpo estava preparado para aquela intensidade", contou a HZ.

Ela surfou até o 7º mês de gestação, fez natação, corrida, futvôlei e treinos no crossfit. A bombeira contou que a prática dos exercícios trouxe inúmeros benefícios para a gravidez, como a melhora do sono e da alimentação, o aumento da autoestima, além de ajudar a reduzir o inchaço. "Também ajudou a me manter bem e ativa no trabalho até o dia do parto, além de ter força, resistência, tranquilidade e segurança para realizar o meu parto normal", diz Gabriela.

Em relação a atividade física, não mudou nada da primeira para a segunda gravidez. Pratiquei atividade física durante todas as duas gestações. Malhei até um dia antes de parir

BENEFÍCIOS

O ginecologista obstetra Alexandre Bobbio, da Rede Meridional, conta que, tanto antes de engravidar quanto durante a gestação, a atividade física promove bem-estar, preparo físico e melhoria dos diversos processos metabólicos que ocorrem no corpo. "A atividade física para a gestante deve ser recomendada de forma rotineira. Auxilia no controle do ganho de peso, aumento da mobilidade e até mesmo na prevenção e tratamento de doenças consideradas de alto risco na gravidez, como diabetes gestacional e hipertensão gestacional".

"Não existe problema em se exercitar durante a gravidez, inclusive deve ser estimulado. Cuidados existem pelas particularidades do corpo feminino que passa por diversas transformações durante cada uma das fases da gestação"

O médico explica que as atividades indicadas no primeiro trimestre da gravidez, quando o peso e tamanho do bebê ainda são pequenos, são diferentes das recomendadas nas fases mais avançadas da gravidez, pois à medida que o volume abdominal da mulher aumenta e a mobilidade se reduz, torna-se mais difícil realizar alguns movimentos específicos.

"Devemos ter em mente também que o corpo de uma mulher que praticava atividade física antes de engravidar já está habituado a isso e, portanto, tolera melhor a realização de exercícios de maior amplitude e grau de impacto. Enquanto uma mulher que inicia a prática de atividades físicas após já estar grávida ainda precisa se habituar ao processo da prática dessas atividades", explica Alexandre Bobbio.

A atividade física melhora o funcionamento global do metabolismo corporal. Auxilia no fortalecimento muscular, melhora da mobilidade, do padrão de sono, o controle do ganho de peso e, até mesmo, promove emagrecimento quando indicado. "É sempre recomendado que se converse com o obstetra do pré-natal antes de iniciar as atividades e que estas sejam supervisionadas por educadores físicos com experiência em acompanhamento de gestantes", diz o ginecologista obstetra.