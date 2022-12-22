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Saúde

Exercícios no verão: dicas para se exercitar sem prejudicar a saúde

Muitos aproveitam os dias quentes e com bastante sol para fazer exercícios no verão, porém, é preciso atenção. Saiba mais.
Personare

Personare

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 09:00

Exercícios no verão: dicas para se exercitar sem prejudicar a saúde
Exercícios no verão: dicas para se exercitar sem prejudicar a saúde Crédito: Personare
O verão está aí juntinho com as férias. Praia, muita alegria e atividades ao livre estão garantidos, mas é preciso lembrar de alguns pontos sobre a prática de exercícios no verão. O principal deles é a proteção.
Nessa época, os cuidados com a pele, corpo e alimentação devem ser redobrados. Isto porque é comum surgirem viroses, infecções alimentares, insolações e desgastes físicos por conta do calor.
Portanto, se você é daqueles que adora fazer exercícios no verão, aproveita para conferir algumas dicas que preparei a seguir. Continue a leitura! 

Exercícios no verão: cuidados essenciais

  • Os exercícios no verão podem ser feitos normalmente, porém, respeitando alguns cuidados. Desse modo, é fundamental procurar se exercitar ao ar livre antes das 10h e após às 17h, pois esses horários são mais frescos, e sempre usando filtro solar. 

  • De preferência, faça as atividades na praia ou em bosques, com roupas leves e adequadas à sua atividade.

  • Hidrate-se com constância, mesmo em exercícios físicos realizados dentro d’água, poucas pessoas se atentam à hidratação durante uma atividade na praia ou na piscina, pois acham que o fato de estarem dentro d’água não desidratam. No entanto, o risco de desidratação existe mesmo assim. Tomar água é fundamental.

  • Mas alimentação também é aliada da hidratação, sabia? Confira aqui algumas dicas de como manter uma alimentação saudável no verão.

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Faça atividades aeróbicas com moderação 

No caso dos exercícios aeróbios, a recomendação é fazer em ritmo moderado. Desse modo, atividades como caminhadas, corridas, andar de bicicleta, surfe, natação, frescobol, futevôlei, futebol de areia são indicadas.
Veja o que tem que ser observado durante a prática de atividades físicas ao ar livre no verão:
  • Consumir líquidos abundantemente;
  • Usar protetor solar no corpo e rosto a cada 2 horas;
  • Usar boné, óculos e viseiras para a proteção dos olhos e cabeça;
  • Usar roupas leves e adequadas à atividade;
  • Ingerir alimentos leves, como frutas, água de coco, lanches naturais, entre outros;
  • Praticar as atividades por 45 minutos em média (4 vezes por semana), antes das 10h e após as 17h;
  • Realizar as atividades de forma moderada e respeitar os limites do organismo.

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Sinais de alerta 

Preste atenção ao seu corpo e aos sinais de alerta para problemas físicos por excesso de calor, se sentir alguns desses sintomas, corra para o médico:
  • DESIDRATAÇÃO:
  • Boca e peles secas;
  • Olhos fundos;
  • Tontura;
  • Fraqueza;
  • Cansaço excessivo;
  • Diminuição da elasticidade da pele;
  • Dor de cabeça;
  • Diminuição ou ausência de lágrimas;

  • INSOLAÇÃO:
  • Pele muito avermelhada, quente e seca;
  • Dor de cabeça;
  • Aumento dos batimentos do coração e respiração rápida;
  • Sede, boca seca e olhos secos e sem brilho;
  • Enjoos, vômitos e diarreia;
  • Inconsciência e confusão mental, como, por exemplo, não saber onde se está, quem é ou que dia é;
  • Desmaio;
  • Fraqueza.

Como o yoga lida com o calor

Assim, uma boa pedida de exercícios no verão é a yoga. A prática do yoga tem exercícios respiratórios refrescantes, como o shitali pranayama, que por sinal é bem divertido e as crianças adoram. 
Yoga, ioga, exercício, prancha lateral
Yoga Crédito: Shutterstock
Veja uma sugestão para fazer em 10 ciclos.
  • Sentado com a coluna reta, relaxe os músculos da face e coloque a língua um pouco para fora da boca em forma de canaleta. A língua fica em forma de “U” e os lábios ficam ao seu redor.
  • Inspire pela boca, conduzindo o ar suave e profundamente pela língua.
  • Em seguida, solte todo o ar lentamente pelo nariz. Nesse momento, você pode desfazer a posição da língua e fechar a boca.
  • Com os pulmões vazios, refaça a posição da língua e volte a encher os pulmões com o ar passando pela língua onde ele é arrefecido, refrescando as artérias no interior da boca.
  • Conduza então novamente o ar para fora dos pulmões pelas narinas, finalizando a 2° volta.

Asanas

Outra recomendação são os asanas de flexão anterior e as invertidas, que trabalham o elemento água. Como o verão por si só já é agitação, a água acalma e refresca.
Utanasana, asana de flexão anterior de tronco e invertida.
Salamba Sirsasana, é uma invertida.
Você não precisa deixar de fazer exercícios no verão, desde que seja com segurança. E que tal aproveitar e fazer exercícios de respiração com a família? 
Rosine Mello: Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente [email protected]

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