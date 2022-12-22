Exercícios no verão: dicas para se exercitar sem prejudicar a saúde Crédito: Personare

O verão está aí juntinho com as férias. Praia, muita alegria e atividades ao livre estão garantidos, mas é preciso lembrar de alguns pontos sobre a prática de exercícios no verão. O principal deles é a proteção.

Nessa época, os cuidados com a pele, corpo e alimentação devem ser redobrados. Isto porque é comum surgirem viroses, infecções alimentares, insolações e desgastes físicos por conta do calor.

Portanto, se você é daqueles que adora fazer exercícios no verão, aproveita para conferir algumas dicas que preparei a seguir. Continue a leitura!

Exercícios no verão: cuidados essenciais

Os exercícios no verão podem ser feitos normalmente, porém, respeitando alguns cuidados. Desse modo, é fundamental procurar se exercitar ao ar livre antes das 10h e após às 17h, pois esses horários são mais frescos, e sempre usando filtro solar.





De preferência, faça as atividades na praia ou em bosques, com roupas leves e adequadas à sua atividade.





Hidrate-se com constância, mesmo em exercícios físicos realizados dentro d’água, poucas pessoas se atentam à hidratação durante uma atividade na praia ou na piscina, pois acham que o fato de estarem dentro d’água não desidratam. No entanto, o risco de desidratação existe mesmo assim. Tomar água é fundamental.





Mas alimentação também é aliada da hidratação, sabia? Confira aqui algumas dicas de como manter uma alimentação saudável no verão.



Faça atividades aeróbicas com moderação

No caso dos exercícios aeróbios, a recomendação é fazer em ritmo moderado. Desse modo, atividades como caminhadas, corridas, andar de bicicleta, surfe, natação, frescobol, futevôlei, futebol de areia são indicadas.



Veja o que tem que ser observado durante a prática de atividades físicas ao ar livre no verão:



Consumir líquidos abundantemente;

Usar protetor solar no corpo e rosto a cada 2 horas;



Usar boné, óculos e viseiras para a proteção dos olhos e cabeça;



Usar roupas leves e adequadas à atividade;



Ingerir alimentos leves, como frutas, água de coco, lanches naturais, entre outros;



Praticar as atividades por 45 minutos em média (4 vezes por semana), antes das 10h e após as 17h;



Realizar as atividades de forma moderada e respeitar os limites do organismo.



Sinais de alerta

Preste atenção ao seu corpo e aos sinais de alerta para problemas físicos por excesso de calor, se sentir alguns desses sintomas, corra para o médico:

DESIDRATAÇÃO:

Boca e peles secas;



Olhos fundos;



Tontura;



Fraqueza;



Cansaço excessivo;



Diminuição da elasticidade da pele;



Dor de cabeça;



Diminuição ou ausência de lágrimas;





INSOLAÇÃO:



Pele muito avermelhada, quente e seca;



Dor de cabeça;



Aumento dos batimentos do coração e respiração rápida;



Sede, boca seca e olhos secos e sem brilho;



Enjoos, vômitos e diarreia;



Inconsciência e confusão mental, como, por exemplo, não saber onde se está, quem é ou que dia é;



Desmaio;



Fraqueza.



Como o yoga lida com o calor

Assim, uma boa pedida de exercícios no verão é a yoga. A prática do yoga tem exercícios respiratórios refrescantes, como o shitali pranayama, que por sinal é bem divertido e as crianças adoram.

Yoga Crédito: Shutterstock

Veja uma sugestão para fazer em 10 ciclos.

Sentado com a coluna reta, relaxe os músculos da face e coloque a língua um pouco para fora da boca em forma de canaleta. A língua fica em forma de “U” e os lábios ficam ao seu redor.

Inspire pela boca, conduzindo o ar suave e profundamente pela língua.



Em seguida, solte todo o ar lentamente pelo nariz. Nesse momento, você pode desfazer a posição da língua e fechar a boca.



Com os pulmões vazios, refaça a posição da língua e volte a encher os pulmões com o ar passando pela língua onde ele é arrefecido, refrescando as artérias no interior da boca.



Conduza então novamente o ar para fora dos pulmões pelas narinas, finalizando a 2° volta.



Asanas

Utanasana, asana de flexão anterior de tronco e invertida.

Salamba Sirsasana, é uma invertida.

Você não precisa deixar de fazer exercícios no verão, desde que seja com segurança. E que tal aproveitar e fazer exercícios de respiração com a família?