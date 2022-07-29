Estudo mostra que quem faz 5 horas de exercício por semana vive mais

A recomendação da OMS é que adultos devem praticar pelo menos entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada Crédito: Shutterstock

Um estudo, publicado na revista Circulation, da American Heart Association, na última semana, mostrou que as pessoas que costumam se exercitar duas a quatro vezes a mais do que a quantidade recomendada por semana têm um risco muito menor de morrer.

Os pesquisadores perceberam uma redução de 28% a 38% do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares entre pessoas que praticavam de duas a quatro vezes a mais do que o recomendado para atividades moderadas e de 27% a 33% entre os que praticavam de duas a três vezes do que o que recomendado para atividades vigorosas.

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos é que adultos devem praticar pelo menos entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana. Isso dá um mínimo de duas horas e meia por semana de atividade moderada. A atividade moderada é caminhada, exercício de baixa intensidade, levantamento de peso e calistenia. Já a intensa são atividades como jogging, corrida, natação, ciclismo e outros exercícios aeróbicos.

QUALIDADE DE VIDA

A importância da atividade física está relacionada a melhoria da qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos de fundo emocional.

"Em todas as faixas etárias, podemos perceber a importância da atividade física para a saúde, uma vez que se tornam evidentes a evolução nos estímulos corporais, melhora no desempenho das funções do dia a dia, na qualidade da memória e no funcionamento do organismo de modo geral", conta o educador físico Francis de Carvalho, da Wellness Club.

Com tanto benefícios, o primeiro passo é não ficar parado. "Investir em algo que tenha afinidade é um ponto essencial, pois fazer uma modalidade que não proporciona prazer e satisfação é desperdiçar tempo e dinheiro", diz o educador físico.

"As possibilidades são enormes, desde que você se sinta bem, encontre uma atividade que goste e inicie. Fazer o que gosta ajuda a trazer resultados com mais rapidez"

O educador físico Wagner Costa conta que, para quem não tem o hábito de praticar atividade física e quer começar, o ideal é escolher uma que goste. "A pessoa tem que se encontrar na atividade física, que seja caminhada, corrida, bike, luta ou musculação. O importante é começar a fazer, criar uma rotina, para depois virar hábito".

Também é preciso ter alguns cuidados, como não esquecer de se alongar e fazer aquecimentos, se hidratar antes, durante e após o treino, além de comer frutas, legumes, cereais e alimentos leves da estação. "Também use roupas bem leves e dê preferência às atividades físicas de manhã ou ao final da tarde", diz Wagner Costa.