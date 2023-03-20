Estudo diz que 39 minutos a menos de sono são cruciais, mas como dormir mais?

A vida agitada, as preocupações, o estresse e a ansiedade são alguns dos fatores que dificultam que a gente cumpra esse hábito tão simples e fisiológico. Dormir é muito importante para a nossa saúde física, emocional e energética.
Neste artigo, compilamos 9 dicas compartilhadas por especialistas do Personare para que o sono seja na quantidade e qualidade que o seu corpo precisa.
Dicas de como dormir mais
- Mantenha um horário regular de sono: Tente dormir e acordar em horários semelhantes todos os dias, mesmo nos finais de semana.
- Crie um ambiente de sono tranquilo: Mantenha seu quarto escuro, silencioso e com uma temperatura confortável para você. Se possível, use as cores certas para o sono nas paredes e decoração.
- Evite eletrônicos antes de dormir: A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos pode interferir no seu ritmo circadiano e dificultar o sono. Tente evitar o uso de eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir.
- Faça atividades relaxantes antes de dormir: Tente incorporar atividades relaxantes em sua rotina antes de dormir, como ler um livro, tomar um banho quente ou meditar (veja aqui uma meditação poderosa para dormir).
- Evite cafeína e álcool: Evite cafeína e álcool pelo menos algumas horas antes de dormir, pois ambos podem afetar negativamente o sono.
- Faça exercícios regularmente: Exercícios regulares podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, desde que sejam realizados algumas horas antes de dormir. O yoga pode te ajudar!
- Tenha uma boa alimentação: Evite refeições pesadas e lanches açucarados antes de dormir, mas também evite ir para a cama com fome. Veja aqui uma lista de alimentos para dormir melhor.
- Procure ajuda médica se tiver problemas para dormir: Se você estiver com problemas para dormir regularmente, pode ser útil procurar ajuda médica para descobrir a causa e encontrar tratamentos adequados.
Descubra se no seu Mapa Astral indica problemas para dormir: confira neste artigo quais são os pontos que podem representar dificuldades para relaxar e descansar à noite.
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