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Fique bem

Estudo diz que 39 minutos a menos de sono são cruciais, mas como dormir mais?

Especialistas compartilham 9 dicas para você dormir mais e melhor
Personare

Personare

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:06

Estudo diz que 39 minutos de sono são cruciais, mas como dormir mais?
Estudo diz que 39 minutos de sono são cruciais, mas como dormir mais? Crédito: Personare
Um estudo publicado na quarta-feira (15/03), no Jama Network Open, revelou que dormir 39 minutos a menos por noite resultou em um bem-estar físico menor no grupo de crianças analisadas. Mais uma prova da importância de dormir bem e bastante. Mas como?
A vida agitada, as preocupações, o estresse e a ansiedade são alguns dos fatores que dificultam que a gente cumpra esse hábito tão simples e fisiológico. Dormir é muito importante para a nossa saúde física, emocional e energética.
Neste artigo, compilamos 9 dicas compartilhadas por especialistas do Personare para que o sono seja na quantidade e qualidade que o seu corpo precisa.

Dicas de como dormir mais

  • Mantenha um horário regular de sono: Tente dormir e acordar em horários semelhantes todos os dias, mesmo nos finais de semana.
  • Evite eletrônicos antes de dormir: A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos pode interferir no seu ritmo circadiano e dificultar o sono. Tente evitar o uso de eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir.
  • Evite cafeína e álcool: Evite cafeína e álcool pelo menos algumas horas antes de dormir, pois ambos podem afetar negativamente o sono.
  • Faça exercícios regularmente: Exercícios regulares podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, desde que sejam realizados algumas horas antes de dormir. O yoga pode te ajudar!
  • Procure ajuda médica se tiver problemas para dormir: Se você estiver com problemas para dormir regularmente, pode ser útil procurar ajuda médica para descobrir a causa e encontrar tratamentos adequados.
Descubra se no seu Mapa Astral indica problemas para dormir: confira neste artigo quais são os pontos que podem representar dificuldades para relaxar e descansar à noite.
Personare: [email protected]

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