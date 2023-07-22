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Hematomas

Entenda as causas das manchas roxas após o treino de musculação

Cirurgiã vascular explica que esses hematomas costumam surgir em pessoas com fragilidade capilar, comum em quem tem tendência a varizes e vasinhos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 13:36

Apesar de muitos associarem as manchas roxas após o treino com a musculação, essa relação é pouco provável. A cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que esses hematomas costumam surgir em pessoas com fragilidade capilar, comum em quem tem tendência a varizes e vasinhos.
“Nesses casos, qualquer esforço mais intenso ou contato bruto que exerça pressão sobre os vasos, como durante a realização dos exercícios com o maquinário da musculação, pode causar o rompimento desses vasos com consequente extravasamento do sangue, levando ao surgimento das ‘manchas roxas’, principalmente quando a paciente está no período menstrual ou inchada”, afirma a médica.

Benefícios da musculação para a saúde cardiovascular

A especialista reforça que a culpa não é do treino de musculação, que não deve deixar de ser realizado, pois, na verdade, a prática contribui com a melhora da circulação. “Por ser composta de exercícios mais intensos, a musculação torna o coração mais ativo e saudável, melhora o fluxo sanguíneo, normaliza a pressão e combate o colesterol, assim prevenindo quadros de varizes e trombose e protegendo o organismo contra doenças cardiovasculares”, destaca.
Imagem Edicase Brasil
Em casos de predisposição a varizes, o treino deve ser realizado com cuidado redobrado e acompanhado de um profissional  Crédito: fizkes | Shutterstock

Cuidados com a predisposição a varizes

Se você está notando o surgimento de hematomas após o treino, é interessante consultar um cirurgião vascular para passar por uma avaliação, pois é possível que você tenha predisposição a varizes. E, nesses casos, o treino deve ser realizado com cuidado redobrado e acompanhado de um profissional de educação física para evitar o surgimento e agravamento de varizes.
“Por exemplo, em pessoas que possuem predisposição às varizes, o hábito de prender a respiração para levantar cargas pesadas pode aumentar a pressão intra-abdominal, o que, por sua vez, reduz o retorno venoso das pernas para o coração. Dessa forma, o sangue acumulado nas pernas acaba aumentando a pressão dentro das veias na região, que sofrem dilatação e dão origem às varizes”, alerta Aline.

Importância da orientação médica

A predisposição às varizes não é a única causa dos hematomas espontâneos, então a consulta ao especialista é indispensável não apenas para verificar os exercícios ideais para você como também para identificar a causa do problema.
“Hematomas espontâneos podem significar que as plaquetas ou os fatores de coagulação do sangue estão alterados. E o alerta deve ser ainda maior quando, além dos hematomas, há sangramento em outras partes do corpo, como gengiva e nariz, assim como febre, fraqueza ou perda de peso”, ressalta a cirurgiã vascular.
Além da predisposição a varizes, o uso de medicamentos como a aspirina e condições como a leucemia aguda, a aplasia de medula e doenças infecciosas, incluindo dengue e febre-amarela, podem favorecer o surgimento de hematomas espontâneos.
“E algumas dessas doenças, como as leucemias agudas, são graves e devem ser diagnosticadas quanto antes para início imediato do tratamento. Por isso, ao perceber o surgimento aleatório de hematomas, o recomendado é que você consulte um médico assim que possível. Apenas ele poderá realizar uma avaliação e diagnosticar o problema corretamente”, finaliza Aline Lamaita.

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