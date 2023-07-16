Entenda a importância da terapia para a saúde mental

A terapia é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. No entanto, ainda existem muitos estigmas e preconceitos quando se trata de buscar um profissional que ajudará a lidar com questões emocionais e mentais.

O tratamento psicológico oferece uma série de benefícios para a saúde mental. Segundo a psicóloga clínica Tatiane Paula, a análise pode ajudar a lidar com problemas como ansiedade, depressão, estresse, traumas e transtornos alimentares.

“A terapia promove o autoconhecimento, melhora os relacionamentos interpessoais, auxilia na tomada de decisões, ajuda a lidar com traumas e eventos difíceis e contribui para o bem-estar geral. Cada pessoa pode ter necessidades diferentes, por isso o tratamento é valioso para promover o crescimento pessoal e cultivar um maior senso de propósito na vida”, evidencia a profissional.

Diferentes tipos de terapia

Existem diferentes tipos de terapia disponíveis para tratar problemas de saúde mental. A especialista explica que a escolha mais adequada depende das necessidades e preferências do indivíduo, bem como da recomendação de profissionais de saúde mental.

Alguns tipos comuns de terapia incluem a terapia cognitivo-comportamental (TCC), que se concentra na identificação e modificação de padrões de pensamento negativos; a psicanálise, que busca compreender estruturas inconscientes; a terapia psicodinâmica, que explora experiências passadas e relações interpessoais; a terapia familiar, que envolve a participação de membros da família; e a terapia de casal, que ajuda casais a resolverem problemas de relacionamento.

Além das mencionadas acima, existem outras abordagens terapêuticas. Por tal razão, é importante consultar um profissional qualificado para determinar qual é a mais indicada para cada caso. Cada uma tem suas próprias características e benefícios, e a escolha deve ser feita com base nas necessidades individuais do paciente.

Desmistificando estereótipos

Existem alguns estereótipos negativos que precisam ser desmistificados. “Primeiro, a terapia não é apenas para pessoas com problemas graves de saúde mental, mas pode beneficiar qualquer pessoa que esteja enfrentando desafios emocionais ou buscando crescimento pessoal. Além disso, a terapia não oferece soluções rápidas e instantâneas, mas é um processo contínuo que requer tempo, esforço e compromisso. Os terapeutas não dizem aos pacientes o que fazer, mas são facilitadores do processo de autoconhecimento, oferecendo suporte e orientação”, relata a psicóloga.

Segundo a especialista, “a duração e a frequência da terapia variam de acordo com as necessidades e os objetivos individuais. É importante buscar profissionais qualificados e ter uma compreensão profunda dos benefícios que ela pode trazer para o autocuidado e o bem-estar emocional”, completa.

É importante saber lidar com o compromisso de manter a assiduidade e gerenciar a expectativa de resultados imediatos Crédito: Media_Photos | Shutterstock

Desafios na busca por tratamento psicológico

A psicóloga pontua que as principais dificuldades são lidar com o compromisso de manter a assiduidade e gerenciar a expectativa de resultados imediatos, enfrentar o estigma social associado à terapia, resistir à mudança de padrões de pensamento e comportamento, abrir-se emocionalmente e confrontar traumas passados. “É importante reconhecer isso e buscar apoio adequado para superá-los, pois você vai estar em um caminho valioso para o crescimento pessoal e o bem-estar emocional”, afirma a terapeuta.

Para pessoas de baixa renda ou sem plano de saúde, existem formas de acessar a terapia por um valor baixo ou gratuito. Clínicas em universidades, posto de saúde (SUS), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e grupos de apoio em comunidades não governamentais sem fins lucrativos são algumas opções citadas pela especialista.

A terapia pode ser integrada a outros tratamentos para proporcionar um cuidado abrangente e eficaz. “Em casos de transtornos psiquiátricos, o tratamento cognitivo-comportamental pode ser combinado com medicamentos para potencializar os efeitos e fornecer suporte emocional. A atividade física regular também pode ser integrada à terapia, pois tem mostrado benefícios significativos para a saúde mental . É fundamental que haja uma comunicação aberta entre o psicólogo e o médico responsável pelos medicamentos, além de colaboração na indicação de profissionais de educação física”, esclarece Tatiane.

Sinais que indicam a necessidade de buscar ajuda

Saber a hora certa de buscar tratamento é uma decisão pessoal, mas existem alguns sinais que podem indicar a necessidade de terapia. A dica da psicóloga é observar se você está lidando com emoções intensas, conflitos frequentes em relacionamentos, eventos estressantes ou traumáticos, sintomas psiquiátricos crônicos ou uma sensação de estagnação na vida. Se sim, a terapia pode ser benéfica. “É importante conversar com um profissional de saúde mental para obter uma avaliação personalizada e orientação sobre a melhor abordagem para suas necessidades”, explica a especialista.