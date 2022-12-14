Doação de Medula Óssea: 3 dicas para ajudar você a salvar vidas

O candidato a doador de medula precisa ter entre 18 e 35 anos Crédito: Shutterstock

A chegada do fim de ano, com as festas de Natal e do Ano Novo, traz a esperança da renovação e o espírito da solidariedade. Junto com esse clima, o Ministério da Saúde instituiu a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, que acontece desta quarta-feira (14) até o dia 21 de dezembro.

A data é importante para intensificar a conscientização da população sobre a importância do cadastro de dados no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).

Doenças como as leucemias, linfomas, mielomas múltiplos, alguns tipos de anemia, doenças imunes e diversas síndromes podem ser tratadas com o transplante de medula óssea, explica o hematologista Douglas Covre Stocco.

“O grande desafio é encontrar uma medula compatível com a do paciente, para que não haja rejeição pelo organismo. Portanto, quanto mais pessoas estiverem cadastradas, maiores as chances de salvarmos vidas”, avalia.

O cadastro de medula pode ser feito em qualquer hemocentro brasileiro, e é um procedimento simples. O candidato a doador precisa ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, autoimunes ou oncológicas.

“No ato do cadastro, o candidato também tem uma pequena porção, de apenas 5 ml, de sangue coletado, por meio de uma pequena punção. Depois, o material é analisado geneticamente e é feito o arquivamento de dados, para testar a compatibilidade com os pacientes que entram na fila do transplante de medula”, explica Stocco.

Entre pessoas que não possuem nenhum grau de parentesco, as chances de compatibilidade de medula são de 1 em 100 mil. Por isso o Ministério da Saúde estimula o cadastro de medula.

“O Brasil tem o terceiro maior banco cadastral de medula do mundo, com mais de 5 milhões de cadastrados, mas aumentar essa marca nunca é importante porque temos uma população geneticamente muito heterogênea, sendo mais difícil achar doadores compatíveis” complementa o especialista.

3 dicas para realizar e manter o seu cadastro atualizado junto ao Redome