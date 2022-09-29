Dia mundial do coração: veja os mitos e verdades sobre a saúde cardiovascular

O estresse tem grande impacto na saúde cardiovascular Crédito: Freepik

O Dia Mundial do coração é celebrado nesta quinta-feira, mas ainda existem muitas dúvidas em relação ao que realmente ajuda e prejudica a saúde vascular. Por isso, o cardiologista da Unimed Vitória José Aid Soares Sad esclarece as dúvidas. o cardiologista da Unimed Vitória José Aid Soares Sad

No Dia Mundial do Coração, celebrado nesta quinta-feira, é um alerta que as doenças cardiovasculares continuam sendo as que mais matam em todo o mundo. Somente no Brasil, cerca de 450 mil pessoas morrem vítimas de infartos e de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs ) todos os anos.

Para garantir o bom funcionamento do órgão que tem a função de bombear o sangue, levando-o para todo o corpo, o cardiologista José Aid Soares Sad, da Unimed Vitória, esclarece mitos e verdades sobre as doenças cardiovasculares. Confira.

É verdade que só tem doenças cardiovasculares quem está acima do peso?

Mito. De acordo com o cardiologista, pessoas acima do peso possuem maiores riscos de desenvolver doenças cardiovasculares porque possuem tendência a desenvolver hipertensão (pressão alta), diabetes e a ter colesterol em níveis mais elevados, além disso, as chances aumentam caso sejam pessoas sedentárias, que se exercitam menos. No entanto, as origens do infarto e do AVC vão além. "Também existem pessoas com peso normal ou abaixo do peso que, por situações genéticas, podem ser acometidas por infarto e derrame cerebral", explica o médico.

Beber vinho rotineiramente faz bem ao coração?

Mito. Segundo o médico, grandes estudos que vêm sendo realizados mostram o contrário: pessoas com hábito de ingerir bebida acima do que o organismo pode absorver têm mais riscos de desenvolver doenças cardiovasculares.

"Quem bebe mais tem mais risco de desenvolver diabetes mellitus e de aumentar pressão arterial. As pessoas que bebem vinho habitualmente, normalmente os europeus, têm hábitos culturais e familiares. Nesses países o vinho é complemento alimentar. Se o consumo for moderado, não haverá problemas. Mas estimular pessoas a beber vinho ou qualquer bebida alcoólica para melhorar a saúde cardiovascular é uma mentira", diz o cardiologista.

Alimentos ricos em gordura podem acarretar problemas cardiovasculares?

Verdade. Gorduras saturadas, carnes gordas e embutidos, aumentam a taxa de colesterol. "Quem faz uso excessivo de gorduras saturadas pode elevar níveis de colesterol e aumentar risco de doenças cardiovasculares".

Açúcar tem a ver com problemas no coração?

Verdade. Isso acontece porque, além da hipertensão, o diabetes também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Logo, segundo o médico, consumir açúcar em excesso pode comprometer a saúde do coração, entre outras complicações.

Estresse provoca problemas no coração?

Verdade. Segundo o cardiologista, cuidar da saúde mental é uma importante forma de prevenção de AVCs e de infartos. "Na sociedade em que vivemos, o estresse tem grande impacto na saúde cardiovascular".

Infarto e AVC podem ser prevenidos de forma eficaz?

Quando os fatores de risco são tratados adequadamente, é possível reduzir fundamentalmente o índice de mortes por doenças cardiovasculares. Portanto, pessoas que possuem fatores de risco, como hipertensão e diabetes devem fazer o tratamento adequado com especialistas.