Dia das Crianças: 9 de livros infantis que tratam da temática ambiental

A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental Crédito: Divulgação

No próximo dia 12, comemoramos o Dia das Crianças. E, por isso, esta é uma edição especial. As emergências climáticas e todos os riscos e problemas ambientais que vivemos atualmente na sociedade afeta a todos, mas especialmente as futuras gerações. Estamos destruindo o planeta e o meio-ambiente e comprometendo gravemente o futuro das nossas crianças e jovens.

O conhecimento e a consciência da gravidade dessa situação e da emergência das mudanças é um dos caminhos para mudar nossa postura, adotar novos hábitos e, coletivamente, provocar as mudanças que precisamos fazer na humanidade. A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental.

Educar nossas crianças é fundamental. Para essa edição especial para o Dia das Crianças, fiz uma seleção primorosa de livros infantis que tratam da temática ambiental. Que tal unir duas coisas tão importantes e necessárias para o futuro das nossas crianças? Leitura e consciência ambiental. Porque o melhor presente que podemos dar para elas é um futuro melhor.

Seguem abaixo nove sugestões de livros.

O menino do dedo verde

O menino do dedo verde Crédito: Divulgação

A primeira sugestão de leitura é "O menino do dedo verde", de Maurice Druon. Compre aqui

QUANTO LIXO

Quanto lixo Crédito: Divulgação

Outra sugestão é o livro "Quanto lixo", de Jess French, Dorling Kindersley, e outros. Compre aqui

50 COISAS SIMPLES QUE AS CRIANÇAS PODEM FAZER PARA SALVAR A TERRA

50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra Crédito: Divulgação

Vale a pena ler o livro "50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra". Compre aqui

O MENINO DA TERRA

O menino da Terra Crédito: Divulgação

O livro "O menino da Terra" é um clássico de Ziraldo Alves Pinto. Compre aqui

ESTA CASA É MINHA

Esta casa é minha! Crédito: Divulgação

Vale a pena ler "Esta casa é minha" da autora Ana Maria Machado. Compre aqui

AZUL E LINDO PLANETA TERRA, NOSSA CASA

Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa Crédito: Divulgação

Outra sugestão de leitura é o livro 'Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa', de Ruth Rocha . Compre aqui

O MUNDINHO

O mundinho Crédito: Divulgação

Inclui na lista o livro "O mundinho", de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. Compre aqui

O LIVRO DO PLANETA TERRA

O livro do Planeta Terra Crédito: Divulgação

Outra sugestão é "O livro do Planeta Terra", de Todd Parr. Compre aqui

UM DIA, UM RIO

Um dia, um rio Crédito: Divulgação