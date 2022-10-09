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Coluna Terra

Dia das Crianças: 9 de livros infantis que tratam da temática ambiental

A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental.

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 02:00

Publicado em 

09 out 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Crianças lendo
A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental Crédito: Divulgação
No próximo dia 12, comemoramos o Dia das Crianças. E, por isso, esta é uma edição especial. As emergências climáticas e todos os riscos e problemas ambientais que vivemos atualmente na sociedade afeta a todos, mas especialmente as futuras gerações. Estamos destruindo o planeta e o meio-ambiente e comprometendo gravemente o futuro das nossas crianças e jovens.
O conhecimento e a consciência da gravidade dessa situação e da emergência das mudanças é um dos caminhos para mudar nossa postura, adotar novos hábitos e, coletivamente, provocar as mudanças que precisamos fazer na humanidade. A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental.
Educar nossas crianças é fundamental. Para essa edição especial para o Dia das Crianças, fiz uma seleção primorosa de livros infantis que tratam da temática ambiental. Que tal unir duas coisas tão importantes e necessárias para o futuro das nossas crianças? Leitura e consciência ambiental. Porque o melhor presente que podemos dar para elas é um futuro melhor.
Seguem abaixo nove sugestões de livros.

O menino do dedo verde

O menino do dedo verde
O menino do dedo verde Crédito: Divulgação
A primeira sugestão de leitura é "O menino do dedo verde", de Maurice Druon. Compre aqui

QUANTO LIXO

Quanto lixo
Quanto lixo Crédito: Divulgação
Outra sugestão é o livro "Quanto lixo", de Jess French, Dorling Kindersley, e outros. Compre aqui

50 COISAS SIMPLES QUE AS CRIANÇAS PODEM FAZER PARA SALVAR A TERRA

50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra
50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra Crédito: Divulgação
Vale a pena ler o livro "50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra". Compre aqui

O MENINO DA TERRA 

O menino da Terra
O menino da Terra Crédito: Divulgação
O livro "O menino da Terra" é um clássico de Ziraldo Alves Pinto. Compre aqui

ESTA CASA É MINHA 

Esta casa é minha!
Esta casa é minha! Crédito: Divulgação
Vale a pena ler "Esta casa é minha" da autora Ana Maria Machado. Compre aqui

AZUL E LINDO PLANETA TERRA, NOSSA CASA

Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa
Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa Crédito: Divulgação
Outra sugestão de leitura é o livro 'Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa', de Ruth Rocha. Compre aqui

O MUNDINHO

O mundinho
O mundinho Crédito: Divulgação
Inclui na lista o livro "O mundinho", de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. Compre aqui

O LIVRO DO PLANETA TERRA

O livro do Planeta Terra
O livro do Planeta Terra Crédito: Divulgação
Outra sugestão é "O livro do Planeta Terra", de Todd Parr. Compre aqui 

UM DIA, UM RIO

Um dia. Um rio
Um dia, um rio Crédito: Divulgação
Também vale ler o livro "Um dia, um rio", de Leo Cunha. Compre aqui

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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