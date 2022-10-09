Dia das Crianças: 9 de livros infantis que tratam da temática ambiental

No próximo dia 12, comemoramos o Dia das Crianças. E, por isso, esta é uma edição especial. As emergências climáticas e todos os riscos e problemas ambientais que vivemos atualmente na sociedade afeta a todos, mas especialmente as futuras gerações. Estamos destruindo o planeta e o meio-ambiente e comprometendo gravemente o futuro das nossas crianças e jovens.
O conhecimento e a consciência da gravidade dessa situação e da emergência das mudanças é um dos caminhos para mudar nossa postura, adotar novos hábitos e, coletivamente, provocar as mudanças que precisamos fazer na humanidade. A leitura de livros é uma das melhores formas de aprender e adquirir uma nova consciência ambiental.
Educar nossas crianças é fundamental. Para essa edição especial para o Dia das Crianças, fiz uma seleção primorosa de livros infantis que tratam da temática ambiental. Que tal unir duas coisas tão importantes e necessárias para o futuro das nossas crianças? Leitura e consciência ambiental. Porque o melhor presente que podemos dar para elas é um futuro melhor.
Seguem abaixo nove sugestões de livros.
O menino do dedo verde
A primeira sugestão de leitura é "O menino do dedo verde", de Maurice Druon. Compre aqui
QUANTO LIXO
Outra sugestão é o livro "Quanto lixo", de Jess French, Dorling Kindersley, e outros. Compre aqui
50 COISAS SIMPLES QUE AS CRIANÇAS PODEM FAZER PARA SALVAR A TERRA
Vale a pena ler o livro "50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra". Compre aqui
O MENINO DA TERRA
O livro "O menino da Terra" é um clássico de Ziraldo Alves Pinto. Compre aqui
ESTA CASA É MINHA
Vale a pena ler "Esta casa é minha" da autora Ana Maria Machado. Compre aqui
AZUL E LINDO PLANETA TERRA, NOSSA CASA
Outra sugestão de leitura é o livro 'Azul e lindo: Planeta Terra, nossa casa', de Ruth Rocha. Compre aqui
O MUNDINHO
Inclui na lista o livro "O mundinho", de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. Compre aqui
O LIVRO DO PLANETA TERRA
Outra sugestão é "O livro do Planeta Terra", de Todd Parr. Compre aqui
UM DIA, UM RIO
Também vale ler o livro "Um dia, um rio", de Leo Cunha. Compre aqui