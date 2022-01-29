Dia da Visibilidade Trans: conheça brasileiros que fazem sucesso na moda

Gabrielle Joie faz sucesso no mercado da moda e da beleza Crédito: Way Model

O Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, celebrado hoje (29 de janeiro), coloca em pauta questões vitais a uma das populações que mais sofre com a discriminação. Há 13 anos no topo da lista, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, de acordo com a ONG internacional Transgender Europe (TGEU), que monitora mais de 70 países. Segundo levantamento da mesma organização, a cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, quatro ocorreram no Brasil.

Em 2020, 175 assassinatos de pessoas transexuais foram computados no país - é, em média, uma morte a cada dois dias motivada por discriminação pela identidade de gênero, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra), que reforça que, na prática, há uma subnotificação de casos. Ou seja: a realidade é ainda pior.

Implantada desde 29 de janeiro de 2004, quando travestis, mulheres e homens trans foram a Brasília lançar a campanha "Travesti e Respeito", a data busca promover a cidadania e o respeito entre as pessoas. Por isso, nesta data, buscamos promover diversos talentos representativos que tem conquistado espaço no mercado da moda e do entretenimento nacional, afinal, dar visibilidade e oportunidades são formas de quebrar o ciclo crescente da discriminação.

A participação da cantora Linn da Quebrada no Big Brother Brasil 22, trouxe mais notoriedade ao tema . Já nos primeiros dias a transfobia entrou em pauta diversas vezes e deve promover ainda mais discussões. A participação da cantora no programa tem sido vista de forma socialmente importante para a conscientização em massa quanto ao que é transfobia e como combatê-la em nossa comunidade. Assim como Linn da Quebrada, sucesso na música, na TV e nas artes, outros brasileiros trazem representatividade ao mercado da moda. Confira.

Gabrielle Gambine

Gabrielle Gambine começou a carreira aos 18 anos, por incentivo de amigos Crédito: Divulgação Mix Models

Despontando na moda e na TV, Gabrielle Gambine fez sua estreia nas telas recentemente, integrando o elenco de Verdades Secretas 2. Sobrinha de Roberta Close, a carioca tem 23 anos e coleciona trabalhos para prestigiadas grifes.

Revelada por Pedro Bellver e Wellington Vieira, da Mix Models, Gabrielle começou a carreira aos 18 anos, por incentivo de amigos. Desde então, estrelou campanhas para MAC, Avon e Havaianas, editoriais para Vogue e Glamour, além de desfilar nas passarelas da The Paradise e da Casa de Criadores, entre outros importantes trabalhos.

Destaque na segunda temporada de "Verdades Secretas", trama de Walcyr Carrasco, Gabrielle pretende usar a moda e a atuação na TV como plataformas para inclusão e respeito às pessoas trans e travestis. 'Há um longo caminho a percorrer na luta contra o preconceito, por isso precisamos evoluir questões que naturalizem a diversidade humana. É muito representativo ocuparmos todos estes lugares. Quando o grande público vê pessoas trans sendo amadas, respeitadas e construindo histórias fora da marginalidade, fortalecemos este imaginário. Isso nos motiva a continuar em movimento, buscando reafirmar nossa humanidade e dignidade na sociedade. O mês da visibilidade trans e travesti é um mês que fala muito sobre a conscientização a respeito das nossas pautas e demandas", reflete.

Sam Porto

Sam Porto consagrou-se como o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week Crédito: Divulgação Way Model

Nascido em Brasília, o modelo Sam Porto consagrou-se como o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week, em 2019. Na ocasião, conquistou o posto de recordista de desfiles no maior evento de moda da América latina, apresentando-se para nove grifes, como Ellus, Cavalera, João Pimenta, Another Place e Handred, entre outras. Em 2021, ele retornou às passarelas do evento, onde repetiu a ótima performance.

Sam chegou a trabalhar como tatuador e estudar Design Gráfico, mas seus traços marcantes e personalidade inconfundível o fizeram explorar novos rumos e despontar na moda, onde coleciona em seu currículo outros feitos de prestígio: posou para o fotógrafo Mario Testino, estrelou a capa digital da Vogue e a capa física da L'Officiel Hommes e figurou em editoriais de publicações como Marie Claire e Made in Brazil, entre outras. Recentemente, estrelou sua primeira campanha de cuecas, para a Calvin Klein.

A performance marcante repercutiu em veículos de todo o mundo, como o The Washington Post, que deu espaço de destaque ao neotop, que integra o elenco da Way Model, mesma agência que cuida de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrosio.

Gabrielle Joie

Gabrielle Joie faz sucesso no mercado da moda e da beleza Crédito: Divulgação Way Model

A atriz e modelo de 22 anos, natural de Ceilândia (DF), foi destaque atuando em “Bom Sucesso”, novela da Rede Globo, ao lado de nomes como Grazi Massafera e Antonio Fagundes. Na trama, interpretou a personagem Michelly e teve sua atuação elogiada pela crítica e pelo público.

A trajetória da jovem conta ainda com outros importantes feitos: em 2018, fez seu primeiro papel de destaque na TV, ao participar da série “Sob Pressão”, da TV Globo, e protagonizou “Toda forma de amor”, série dirigida por Bruno Barreto e exibida pelo Canal Brasil.

Representada pela Way Model, ela também tem feito sucesso no mercado da moda e da beleza, onde já estampou importantes campanhas para grandes grifes como Natura, Vivara e Eudora.

Lana Santucci

Lana Santucci já desfilou, posou para publicações e participou de reality show Crédito: Divulgação Way Model

A paulistana de 24 anos vem chamando atenção de profissionais do mercado da moda, onde atua desde 2019. Foi escolhida para fechar o desfile da À La Garçonne, posou para publicações como Vogue Brasil, Vogue Portugal, Elle, Glamour e L'Officiel, além de ter participado do reality show "Born to Fashion", exibido pelo canal E!.

Formada em Negócios da Moda, Lana também já estrelou campanhas de grifes como M.A.C, Vivara, Paula Raia e Riachuelo, desfilou na São Paulo Fashion Week e foi clicada pelo prestigiado Bob Wolfenson.

Figurando entre as apostas da Way Model, a bela reforça o debate sobre respeito à diversidade e concilia as passarelas e campanhas com a faceta de palestrante: tem sido requisitada por grandes empresas para palestras onde fala sobre identidade de gênero e a importância da representatividade.

Kayla Oliveira

Kayla Oliveira estrela campanhas para grifes de moda, beleza e acessórios Crédito: Divulgação Joy Management

Natural de Tamboril - município com aproximadamente 25 mil habitantes, a cearense deixou o sertão, onde trabalhava com telemarketing, para assinar contrato com a Joy Management, mesma agência que catapultou a top Lais Ribeiro ao estrelato.

Integrando a nova geração de apostas da moda brasileira, a jovem de 25 anos vendia planos telefônicos, até participar da seleção de modelos The Look of The Year, onde ficou entre as finalistas da edição de 2018. Desde então, estrela campanhas para grifes de moda, beleza e acessórios e, no último ano, debutou nas passarelas do São Paulo Fashion Week, onde desfilou com exclusividade para a grife Misci.

Desde então, estrela campanhas para grifes de moda, beleza e acessórios e, no último ano, debutou nas passarelas do São Paulo Fashion Week, onde desfilou com exclusividade para a grife Misci.

Carolina Leone

Carolina Leone tem contratos com agências da Alemanha, Espanha e Reino Unido. Crédito: Divulgação Joy Management

Nascida em Brasília, ela desbancou mais de 20 mil candidatas quando se consagrou entre as finalistas de concurso The Look of The Year, em 2019. Aposta da Joy Model, Carolina foi estudante de Comunicação Social e trabalhava como redatora publicitária, até decidir se arriscar no mercado da moda.

Aos 22 anos, coleciona em seu currículo campanhas para O Boticário, Nubank, Farm, Monte Carlo joias, Amaro, Dafiti, Quem disse, Berenice? e Mash - She lingerie, além de ter contratos com agências da Alemanha, Espanha e Reino Unido.

Cecília Gama

Cecília Gama consagrou-se vitoriosa do primeiro reality show brasileiro voltado a revelar modelos trans para o mercado da moda Crédito: Divulgação Joy Management

Nascida em Valença, mas criada no município de Corte de Pedra, na Bahia, Cecília consagrou-se vitoriosa da primeira temporada de “Born to Fashion“, primeiro reality show brasileiro voltado a revelar modelos trans para o mercado da moda, idealizado e exibido pelo canal E!.