De creatina a energéticos: veja os suplementos alimentares mais consumidos

A suplementação alimentar serve para repor os nutrientes que não consumimos nas refeições diárias. O principal público dos suplementos alimentares são os praticantes de atividades físicas e esportistas.Os atletas de alta performance também recorrem a eles porque precisam de uma variedade maior de nutrientes, além dos que compõem o cardápio convencional. Quem se alimenta de maneira adequada e não pratica atividade física com regularidade dificilmente precisa de suplementação.
Como consumi-los?
É importante procurar orientação profissional antes de consumir esses produtos . Assim, você obtém todas as recomendações e informações sobre a utilização e a atuação deles no organismo. O médico também terá que avaliar quais são os suplementos alimentares mais indicados para você.
Com a ajuda da nutricionista Anne Michelle Alban e do Dr. Josivan Gomes de Lima, endocrinologista e professor de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, listamos alguns dos suplementos alimentares mais consumidos. Confira!
1 - Hiperproteicos
Ricos em proteínas, são os suplementos mais populares entre os atletas. Geralmente, o consumo indicado pelos especialistas varia de 1,2 a 2 g por dia. Barras de proteínas também são consumidas para o mesmo objetivo. Dentro do organismo, esses suplementos favorecem a construção e a reparação muscular, por meio de uma contribuição proteica adequada. Também pode ser adicionado a vitaminas e minerais.
- Indicação: recuperação de microlesões musculares ou para causar hipertrofia muscular.
- Contraindicação: indivíduos nefropatas, pois pode agravar a lesão renal.
2 - Glutamina
Aminoácido mais abundante no organismo, essencial para a síntese proteica, para o crescimento celular e fornecimento de energia para células dos sistemas imunológico e digestivo. A ausência de glutamina pode reduzir o bom funcionamento da função imunológica. Os suplementos à base de glutamina melhoram a resistência a infecções.
- Indicação: para indivíduos que praticam exercícios de alta intensidade e que são suscetíveis a processos infecciosos, recorrentes durante o ano.
- Contraindicação: por ser um aminoácido, também deve ser evitado em pacientes nefropatas.
3 - Creatina
É uma substância formada a partir da glicina e arginina. É armazenada na musculatura esquelética, principalmente nas fibras do tipo 2 (fibras de contração rápida). Exerce o papel de fornecedora de energia para as atividades físicas de alta intensidade e curta duração, demonstrando benefícios como o aumento da força e do volume muscular.
- Indicação: exercícios de curta duração e alta intensidade.
- Contraindicação: pacientes com sobrepeso ou obesidade.
4. Carboidratos
São fonte imediata de energia corporal. Podem ser repostos na forma de isotônicos ou como gel. Para melhor a absorção, este último deve ser utilizado com água. Nunca tome isotônico com gel, pois pode acarretar sintomas gastrointestinais.
Dependendo do tipo de exercício , o carboidrato é importante não só durante a prática, mas também logo após para repor o glicogênio muscular e se preparar para a próxima sessão de exercício. Uma concentração de 6 a 7% (6 a 7g/100 ml) é ideal para uma ótima absorção, sem efeitos adversos.
- Indicação: durante e após as atividades físicas, evitando a fadiga e a redução ou perda muscular.
- Contraindicação: diabéticos devem evitar.
5. Multivitamínicos
São combinações completas e concentradas de nutrientes vitamínicos e minerais, que beneficiam os processos fisiológicos do organismo e suprem as necessidades nutricionais de forma equilibrada. Se a ingestão de frutas, verduras e grãos for adequada, usualmente não é necessário utilizar um multivitamínico.
- Indicação: indicados para indivíduos com déficits alimentares ou com necessidades nutricionais maiores.
- Contraindicação: não há.
6. Ômega 3
É um tipo de gordura conhecida também como ácido graxo poli-insaturado. É considerada essencial, porém não é produzida naturalmente pelo organismo. A suplementação com ômega 3 traz muitos benefícios à saúde, como a diminuição dos níveis de triglicerídeos, melhora do perfil lipídico com consequente melhora da função cardiovascular, mediação dos processos inflamatórios, dentre outros. A substância é encontrada em castanhas, peixe, nozes, azeite etc.
- Indicação: é importante no metabolismo lipídico para aumentar o HDL (colesterol bom) e reduzir os triglicerídeos.
- Contraindicação: não há.
7. Hipercalóricos
São suplementos destinados a complementar as refeições de atletas em situações nas quais o acesso aos alimentos que compõem a alimentação habitual seja restrito. Eles proporcionam uma contribuição calórica maior, por meio de concentrações variadas de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, com um mínimo de 300 calorias por porção. Devem ser utilizados pontualmente após uma avaliação por profissionais habilitados.
- Indicação: para indivíduos que têm alta taxa metabólica e dificuldade para manter ou ganhar peso. Também é recomendado para atletas que praticam exercícios intensos.
- Contraindicação: pessoas com facilidade para ganhar peso e que praticam exercícios por lazer ou estética.
8. Energéticos
Os suplementos energéticos fornecem energia imediata ao organismo para realização da atividade física.
- Indicação: para indivíduos que desempenham atividades físicas de moderadas a intensas.
- Contraindicação: crianças, gestantes e idosos.