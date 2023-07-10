De creatina a energéticos: veja os suplementos alimentares mais consumidos

Multivitamínicos suprem necessidades nutricionais Crédito: KucherAV | Shutterstock

A suplementação alimentar serve para repor os nutrientes que não consumimos nas refeições diárias. O principal público dos suplementos alimentares são os praticantes de atividades físicas e esportistas.Os atletas de alta performance também recorrem a eles porque precisam de uma variedade maior de nutrientes, além dos que compõem o cardápio convencional. Quem se alimenta de maneira adequada e não pratica atividade física com regularidade dificilmente precisa de suplementação.

Como consumi-los?

É importante procurar orientação profissional antes de consumir esses produtos . Assim, você obtém todas as recomendações e informações sobre a utilização e a atuação deles no organismo. O médico também terá que avaliar quais são os suplementos alimentares mais indicados para você.

Com a ajuda da nutricionista Anne Michelle Alban e do Dr. Josivan Gomes de Lima, endocrinologista e professor de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, listamos alguns dos suplementos alimentares mais consumidos. Confira!

1 - Hiperproteicos

Ricos em proteínas, são os suplementos mais populares entre os atletas. Geralmente, o consumo indicado pelos especialistas varia de 1,2 a 2 g por dia. Barras de proteínas também são consumidas para o mesmo objetivo. Dentro do organismo, esses suplementos favorecem a construção e a reparação muscular, por meio de uma contribuição proteica adequada. Também pode ser adicionado a vitaminas e minerais.

Indicação: recuperação de microlesões musculares ou para causar hipertrofia muscular.

recuperação de microlesões musculares ou para causar hipertrofia muscular. Contraindicação: indivíduos nefropatas, pois pode agravar a lesão renal.



2 - Glutamina

Aminoácido mais abundante no organismo, essencial para a síntese proteica, para o crescimento celular e fornecimento de energia para células dos sistemas imunológico e digestivo. A ausência de glutamina pode reduzir o bom funcionamento da função imunológica. Os suplementos à base de glutamina melhoram a resistência a infecções.

Indicação: para indivíduos que praticam exercícios de alta intensidade e que são suscetíveis a processos infecciosos, recorrentes durante o ano.



para indivíduos que praticam exercícios de alta intensidade e que são suscetíveis a processos infecciosos, recorrentes durante o ano. Contraindicação: por ser um aminoácido, também deve ser evitado em pacientes nefropatas.



3 - Creatina

É uma substância formada a partir da glicina e arginina. É armazenada na musculatura esquelética, principalmente nas fibras do tipo 2 (fibras de contração rápida). Exerce o papel de fornecedora de energia para as atividades físicas de alta intensidade e curta duração, demonstrando benefícios como o aumento da força e do volume muscular.

Indicação: exercícios de curta duração e alta intensidade.

exercícios de curta duração e alta intensidade. Contraindicação: pacientes com sobrepeso ou obesidade.



4. Carboidratos

São fonte imediata de energia corporal. Podem ser repostos na forma de isotônicos ou como gel. Para melhor a absorção, este último deve ser utilizado com água. Nunca tome isotônico com gel, pois pode acarretar sintomas gastrointestinais.

Dependendo do tipo de exercício , o carboidrato é importante não só durante a prática, mas também logo após para repor o glicogênio muscular e se preparar para a próxima sessão de exercício. Uma concentração de 6 a 7% (6 a 7g/100 ml) é ideal para uma ótima absorção, sem efeitos adversos.

Indicação: durante e após as atividades físicas, evitando a fadiga e a redução ou perda muscular.

durante e após as atividades físicas, evitando a fadiga e a redução ou perda muscular. Contraindicação: diabéticos devem evitar.



Multivitamínicos suprem as necessidades nutricionais de forma equilibrada Crédito: Shutterstock

5. Multivitamínicos

São combinações completas e concentradas de nutrientes vitamínicos e minerais, que beneficiam os processos fisiológicos do organismo e suprem as necessidades nutricionais de forma equilibrada. Se a ingestão de frutas, verduras e grãos for adequada, usualmente não é necessário utilizar um multivitamínico.

Indicação: indicados para indivíduos com déficits alimentares ou com necessidades nutricionais maiores.

indicados para indivíduos com déficits alimentares ou com necessidades nutricionais maiores. Contraindicação: não há.



6. Ômega 3

É um tipo de gordura conhecida também como ácido graxo poli-insaturado. É considerada essencial, porém não é produzida naturalmente pelo organismo. A suplementação com ômega 3 traz muitos benefícios à saúde, como a diminuição dos níveis de triglicerídeos, melhora do perfil lipídico com consequente melhora da função cardiovascular, mediação dos processos inflamatórios, dentre outros. A substância é encontrada em castanhas, peixe, nozes, azeite etc.

Indicação: é importante no metabolismo lipídico para aumentar o HDL (colesterol bom) e reduzir os triglicerídeos.

é importante no metabolismo lipídico para aumentar o HDL (colesterol bom) e reduzir os triglicerídeos. Contraindicação: não há.



7. Hipercalóricos

São suplementos destinados a complementar as refeições de atletas em situações nas quais o acesso aos alimentos que compõem a alimentação habitual seja restrito. Eles proporcionam uma contribuição calórica maior, por meio de concentrações variadas de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, com um mínimo de 300 calorias por porção. Devem ser utilizados pontualmente após uma avaliação por profissionais habilitados.

Indicação: para indivíduos que têm alta taxa metabólica e dificuldade para manter ou ganhar peso. Também é recomendado para atletas que praticam exercícios intensos.

para indivíduos que têm alta taxa metabólica e dificuldade para manter ou ganhar peso. Também é recomendado para atletas que praticam exercícios intensos. Contraindicação: pessoas com facilidade para ganhar peso e que praticam exercícios por lazer ou estética.



8. Energéticos

Os suplementos energéticos fornecem energia imediata ao organismo para realização da atividade física.