Cuidados com a alimentação ajudam a controlar doenças na tireoide

Considerada uma doença autoimune, a tireoide de hashimoto, também conhecida como ‘tireoidite linfocítica’, tem como principal característica a inflamação da tireoide, causada por um erro no sistema imunológico. Na condição, o organismo fabrica anticorpos contra as células da tireoide e esses anticorpos provocam a destruição da glândula ou a redução da sua atividade, o que pode levar ao hipotireoidismo, muito frequente em mulheres, principalmente idosas.