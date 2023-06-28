Cristiano Ronaldo: entenda se pintar as unhas dos pés evita micose

Cristiano Ronaldo apareceu com as unhas dos pés pintadas de preto Crédito: Reprodução @cristiano

Em foto postada recentemente em seu perfil no Instagram, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo apareceu com as unhas dos pés pintadas de preto. E, apesar do craque ser conhecido por cuidar bem da aparência, a estética não é a motivação por trás da esmaltação.

Na verdade, segundo o jornal alemão Bild, o atacante do Al-Nassr utiliza o esmalte para evitar a proliferação dos fungos causadores da micose, problema recorrente entre jogadores de futebol. “A incidência de fungos e bactérias nas unhas dos jogadores de futebol é maior devido ao trauma frequente das unhas contra as chuteiras durante a corrida e a umidade constante nos pés devido ao suor”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff. No entanto, usar esmaltes na unha não é uma estratégia eficaz para combater o problema. "A esmaltação das unhas não protege contra a micose. Se evitasse, todas as mulheres que esmaltam as unhas frequentemente não sofreriam com o problema”, diz a dermatologista Cintia Guedes.

Paola Pomerantzeff explica que para quem já sofre com micose, o esmalte colorido até pode ser utilizado por cima de um esmalte com antifúngicos ou antibióticos para “disfarçar” a alteração na coloração da unha causada pelos fungos ou para evitar a fotossensibilidade de alguns desses esmaltes terapêuticos, mas nunca com a função de prevenção. “O esmalte colorido pode, na verdade, atrapalhar ou atrasar o diagnóstico de alterações nas unhas. Por isso, quem utiliza esse tipo de produto deve removê-lo regularmente para observar a unha e verificar a existência de qualquer possível alteração”, explica a especialista.

Para realmente prevenir o problema, é recomendado usar calçados arejados e trocar as meias sempre que ficarem úmidas, além de limpar regularmente as chuteiras (ou outros calçados) com álcool por dentro e deixá-las secando em local ventilado com sol, o que ajuda na eliminação dos fungos. “Cuidar dos pés também é importante, então lave-os com água e sabão durante o banho e seque bem, sem se esquecer da região entre os dedos. E, sempre que possível, deixe os pés arejados”, aconselha Cintia Guedes.

Manter as unhas curtas também é fundamental para diminuir ao máximo qualquer possível trauma na região. “O trauma frequente pode levar ao descolamento das unhas e ao surgimento de hematomas, com consequente contaminação por fungos e bactérias. Além disso, traumas no local da micose podem levar a infecção secundária por bactérias”, afirma Paola Pomerantzeff.

Quem já sofre com micose nas unhas deve buscar um dermatologista para realizar uma avaliação e receber o tratamento adequado. “O tratamento escolhido dependerá do tipo do fungo causador da micose, que pode ser descoberto por meio de um exame de raspagem das unhas doentes, chamado de exame micológico direto”, afirma a Cintia Guedes.