Covid: por que tosse persiste após doença e o que fazer contra ela

A tosse pode persistir após a covid Crédito: Shutterstock

Covid-19 desaparece em duas semanas para a grande maioria dos infectados pela doença. Mas, em alguns pacientes, alguns sintomas são persistentes, como a tosse. É grande o número de pessoas que relatam sintomas prolongados por semanas ou meses. Isso afeta não apenas quem teve o coronavírus de forma severa como também aqueles atingidos por um tipo brando da doença.

A tosse pode persistir por semanas ou meses após a infecção ter desaparecido. Cerca de 2,5% das pessoas continuam tossindo um ano após serem infectadas com a covid.

De acordo com informações da BBC Brasil, a inflamação é um processo defensivo que nosso sistema imunológico usa para combater a Covid . Os tecidos inflamados incham e produzem líquido. Isso pode durar muito tempo, mesmo depois que o vírus se foi.

Segundo a BBC, a tosse pode persistir por qualquer uma das quatro razões abaixo, todas envolvendo inflamação:

Se as vias aéreas superiores (nasais e seios da face) ficarem inflamadas, o fluido produzido escorre pela parte de trás da garganta causando um "gotejamento pós-nasal". Isso faz você sentir a necessidade de "limpar a garganta", engolir e/ou tossir;



Se os pulmões e as vias aéreas inferiores forem afetados, a tosse é a maneira do corpo tentar limpar o fluido e o inchaço que sente lá. Às vezes, não há muito líquido (portanto, a tosse é "seca"), mas o inchaço do tecido pulmonar ainda desencadeia a tosse;



Pode haver vias neurais onde a inflamação está localizada. Isso significa que o sistema nervoso está envolvido, centralmente (o cérebro) e/ou perifericamente (nervos), e a tosse não é principalmente dos próprios tecidos respiratórios;



. Uma causa menos comum, mas mais séria, pode ser o tecido pulmonar sendo cicatrizado pela inflamação, uma condição chamada "doença pulmonar intersticial". Isso precisa ser diagnosticado e gerenciado por especialistas respiratórios.



MECANISMOS DE DEFESA

A tosse insistente também pode ocorrer após uma inflamação na garganta ou gripe, por exemplo. A pneumologista Fernanda Duarte explica que depois da Covid fica uma irritação. "O vírus é só irritante, causa uma inflamação. Após o período agudo da doença, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso trato respiratório. Quando existem partículas irritantes, germes como vírus e bactérias, a gente vai tossir para eliminar esses fatores. Então a gente vai ficar tossindo por muito tempo", diz.

Por isso, é preciso alguns cuidados com a tosse. Segundo a médica, o melhor a fazer é hidratar bastante o corpo. "Tomar muito líquido e, se houver secreção, fazer higiene nasal para eliminar a secreção. Ela é um mecanismo de defesa, é a causa dela que deve ser tratada e não a tosse em si. Se ela estiver mais atrapalhando do que ajudando, o médico vai avaliar se é o caso de inibir a tosse ou não", explica Fernanda Duarte.

A médica explicou ainda que existem diversos tipos de tosses como a aguda, que persiste até três semanas. "Tem também a tosse pós-infecciosa, muito comum na sinusite e em vários outros vírus dessa época do ano, que podem desencadear outros tipos de tosses. É preciso estar atento porque, quando a tosse passa ser crônica, ela precisa ser investigada".