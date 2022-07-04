Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Covid: por que tosse persiste após doença e o que fazer contra ela
Irritação

Covid: por que tosse persiste após doença e o que fazer contra ela

Após o período agudo da doença, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso trato respiratório. É necessário hidratar bastante o corpo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 15:32

Tosse
A tosse pode persistir após a covid Crédito: Shutterstock
Covid-19 desaparece em duas semanas para a grande maioria dos infectados pela doença. Mas, em alguns pacientes, alguns sintomas são persistentes, como a tosse. É grande o número de pessoas que relatam sintomas prolongados por semanas ou meses. Isso afeta não apenas quem teve o coronavírus de forma severa como também aqueles atingidos por um tipo brando da doença.
A tosse pode persistir por semanas ou meses após a infecção ter desaparecido. Cerca de 2,5% das pessoas continuam tossindo um ano após serem infectadas com a covid.
De acordo com informações da BBC Brasil, a inflamação é um processo defensivo que nosso sistema imunológico usa para combater a Covid. Os tecidos inflamados incham e produzem líquido. Isso pode durar muito tempo, mesmo depois que o vírus se foi.
Segundo a BBC, a tosse pode persistir por qualquer uma das quatro razões abaixo, todas envolvendo inflamação:
  1. Se as vias aéreas superiores (nasais e seios da face) ficarem inflamadas, o fluido produzido escorre pela parte de trás da garganta causando um "gotejamento pós-nasal". Isso faz você sentir a necessidade de "limpar a garganta", engolir e/ou tossir;

  2. Se os pulmões e as vias aéreas inferiores forem afetados, a tosse é a maneira do corpo tentar limpar o fluido e o inchaço que sente lá. Às vezes, não há muito líquido (portanto, a tosse é "seca"), mas o inchaço do tecido pulmonar ainda desencadeia a tosse;

  3. Pode haver vias neurais onde a inflamação está localizada. Isso significa que o sistema nervoso está envolvido, centralmente (o cérebro) e/ou perifericamente (nervos), e a tosse não é principalmente dos próprios tecidos respiratórios;

  4. . Uma causa menos comum, mas mais séria, pode ser o tecido pulmonar sendo cicatrizado pela inflamação, uma condição chamada "doença pulmonar intersticial". Isso precisa ser diagnosticado e gerenciado por especialistas respiratórios.

MECANISMOS DE DEFESA

A tosse insistente também pode ocorrer após uma inflamação na garganta ou gripe, por exemplo. A pneumologista Fernanda Duarte explica que depois da Covid fica uma irritação. "O vírus é só irritante, causa uma inflamação. Após o período agudo da doença, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso trato respiratório. Quando existem partículas irritantes, germes como vírus e bactérias, a gente vai tossir para eliminar esses fatores. Então a gente vai ficar tossindo por muito tempo", diz.
Por isso, é preciso alguns cuidados com a tosse. Segundo a médica, o melhor a fazer é hidratar bastante o corpo. "Tomar muito líquido e, se houver secreção, fazer higiene nasal para eliminar a secreção. Ela é um mecanismo de defesa, é a causa dela que deve ser tratada e não a tosse em si. Se ela estiver mais atrapalhando do que ajudando, o médico vai avaliar se é o caso de inibir a tosse ou não", explica Fernanda Duarte.
A médica explicou ainda que existem diversos tipos de tosses como a aguda, que persiste até três semanas. "Tem também a tosse pós-infecciosa, muito comum na sinusite e em vários outros vírus dessa época do ano, que podem desencadear outros tipos de tosses. É preciso estar atento porque, quando a tosse passa ser crônica, ela precisa ser investigada".
Com informações da BBC Brasil e TV Gazeta

Veja Também

Diabetes: veja 5 sinais de alerta na pele que podem indicar a doença

Quantas vezes é possível pegar Covid-19?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados