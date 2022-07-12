Dia da Saúde Ocular: conheça o Trataka, o yoga para os olhos Crédito: Personare

Como você cuida da saúde de seus olhos? Hoje em dia, com tantas distrações e aparelhos eletrônicos, os olhos ficam afetados pelo excesso de esforço. Lacrimejar e visão turva são apenas alguns sintomas.

A boa notícia é que com simples exercícios é possível fortalecê-los, melhorar a saúde ocular e ainda ter mais foco e concentração. Uma das técnicas simples e eficientes se chama Trataka, conhecida como Yoga para os olhos.

O que é o Trataka?

Os olhos, conhecidos como janelas da alma, são muito importantes para a nossa saúde. Ver o mundo é algo muito precioso. E quando a visão fica prejudicada, é que sentimos o quanto ela é importante.

Aliar os movimentos propostos a uma respiração calma e lenta que ajuda a relaxar o corpo e mente. Dessa forma, a atividade será uma ferramenta revigorante e relaxante ao mesmo tempo – assim como o Yoga.

Quando fazer Trataka

A atividade pode ser utilizada na sua empresa, como exercício laboral antes, de iniciar o trabalho propriamente dito. Outra alternativa é praticar com seus filhos, criando um momento lúdico que irá favorecer também o foco nos estudos.

Os exercícios do Trataka podem ser feitos antes de uma meditação, como uma pequena forma de preparo para o foco da mente e da respiração. Dica: faça aqui uma meditação de limpeza energética.

Também podem ser feitos antes do horário de estudos ou logo depois para relaxar os olhos após um grande número de esforços.

Trataka: passo a passo

Para preparar os olhos, é importante iniciar e encerrar a técnica fazendo um exercício chamado Empalmar: esfregue as mãos para esquentá-las e coloque na frente dos olhos.

A palma da mão fica sobre os olhos e os dedos acima na testa. O calor emanado relaxa a região ocular. Faça por alguns segundos. Para ficar confortável e não forçar os braços, apoie os mesmos numa mesa.

Para a sequência de exercícios propostos, é importante se sentar de forma confortável e com a coluna ereta. Crie mentalmente uma linha imaginária que te puxa para cima.

Se estiver fazendo com crianças peça para elas se imaginarem como rei, rainha ou super herói, que tem uma postura firme e segura.

VAMOS LÁ:

Primeiro pisque algumas vezes para lubrificar seus olhos, pois durante as atividades você não poderá piscar





Pode fazer sentado numa cadeira ou no chão num colchonete





Comece com algumas repetições e aumente gradativamente





O que fizer para um lado, repita do outro com a outra mão.

1 - Posicione seu braço direito esticado à frente, mão fechada com o polegar em pé como um sinal de certinho. Os olhos fixam a visão na unha do dedão.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

2 - Movimente o dedão da mão direita em círculo. Lembre-se que a cabeça não se move, somente os olhos acompanhando o dedão sem piscar.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

3 - Descanse o braço. Pisque várias vezes.

4 - Repita a operação com o braço esquerdo, sem piscar, girando o braço para o outro lado. Fixando o olhar no dedão.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

5 - Descanse o braço. Pisque várias vezes.

6 - Movimento o braço para cima e para baixo na horizontal com a mão direita. Olhe sempre para a unha do dedão. Pare. Pisque várias vezes e repita com a mão esquerda.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

7 - Movimento o braço de um lado para o outro na vertical. Olhar fixo no dedão. Pare. Pisque várias vezes e repita com a outra mão.

8 - Movimento o braço na diagonal acima e abaixo com a mão direita. Olhe para o dedão enquanto faz essa ação. Depois faça para o outro lado com a mão esquerda.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

9 - Posicione a mão à frente do seu rosto. Aproxime o polegar a um palmo do nariz. Observe um pouco a nitidez.

Como fazer o Trataka, o Yoga dos Olhos Crédito: Personare

Afaste o dedão em linha reta e retorne a um palmo do nariz novamente. Quando aproximar, tente olhar para cima como se tentasse olhar entre as sobrancelhas. Faça com uma mão e se quiser pode repetir com a outra.

Varie o exercício

Para o próximo exercício, você pode usar uma vela ou algum objeto que fique na linha direta do olhar. Coloque-o numa superfície.





Fixe o olhar por um ou dois minutos sem piscar. Depois pisque várias vezes para relaxar o olhar. Feche os olhos e veja se sua mente tem a imagem fixa do objeto que estava visualizando há pouco.





Se utilizar uma vela, para melhor efeito, deixe o ambiente escuro e o objeto numa distância confortável. Largura de um braço, por exemplo.





Para encerrar a prática, faça uma massagem no supercílio para relaxar o semblante ou repita o Empalmar.



Dicas finais

Lembre-se de repetir algumas vezes, de 5 a 6, dos dois lados sempre. Entre um exercício e outro, feche os olhos para relaxar e passe para o próximo.

Piscar várias vezes ajuda a lubrificar os olhos, o que também é importante fazer entre um exercício e outro.

Caso tenha algum tipo de empecilho para levantar os braços, faça os exercícios apenas com os olhos seguindo a sequência acima sugerida.

Para saber mais, confira o vídeo da autora deste artigo!