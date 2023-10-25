Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtorno mental

Confira 8 mitos e verdades sobre a ansiedade

A ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação exagerado e contínuo. Psicóloga esclarece as principais dúvidas sobre esse tipo de transtorno mental
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
A ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação exagerado e contínuo  Crédito: miya227 | Shutterstock
O transtorno de ansiedade é uma doença mental que acomete muitas pessoas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, 18,6 milhões de brasileiros conviviam com esse problema. Resumidamente, a ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação exagerado e contínuo. A seguir, a psicóloga Priscila Teixeira esclarece alguns mitos e verdades sobre a doença. Confira!

1. Ansiedade tem cura?

Mito. Os transtornos de ansiedade não têm cura. Eles possuem um prognóstico diferente, ou seja, evolui de maneira diferente em cada paciente. Há pacientes que fazem o tratamento adequado e não voltam a ter nenhum episódio ao longo da vida.

2. Animais de estimação podem ajudar pessoas ansiosas?

Verdade. Existem muitos estudos que mostram o benefício de um animal de estimação para pacientes com transtorno de ansiedade e depressão. Segundo dados de um estudo elaborado pela Human Animal Bond Research Institute (HABRI), com 2 mil pessoas com pets, 74% relataram uma melhora na saúde mental em decorrência da relação com o animal de estimação e 75% relataram melhora da saúde mental de um amigo ou familiar devido a presença de um pet.

3. Tomar remédios é o único jeito de controlar a ansiedade?

Mito. O uso da medicação é uma das formas de tratamento. Lembrando que é necessário o acompanhamento com o médico psiquiatra. É importante também que o paciente realize psicoterapia com um profissional autorizado pelo Conselho Regional de Psicologia. Existem outras formas de tratamento que não substituem o acompanhamento com o médico e o psicólogo, mas que podem contribuir, como os tratamentos naturais, exercícios físicos , prática de hobbies e atividades de lazer.

4. A ansiedade atinge somente adultos?

Mito. Ela não atinge só adultos. A ansiedade pode atingir crianças, adolescentes e idosos, ou seja, pode aparecer em todas as idades.
Imagem Edicase Brasil
A respiração ajuda a controlar as crises de ansiedade  Crédito: Ground Picture | Shutterstock

5. Exercícios respiratórios podem ajudar nas crises de ansiedade?

Verdade. Em uma crise de ansiedade, temos como um dos sintomas a falta de ar e os batimentos cardíacos acelerados. Nossa respiração fica mais curta e rasa e, por isso, falta oxigênio no corpo. Exercícios de respiração ajudam a estender o tempo da expiração e equalizar a respiração. Por fim, conseguimos obter uma coerência cardíaca e chegar em um estado de bem-estar. É interessante realizar a prática todos os dias.

6. Existem medicamentos para o tratamento da ansiedade?

Verdade. Existem e são chamados de psicofármacos ou psicotrópicos, que são grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. Existem dezenas na indústria farmacêutica em nosso país e o seu uso vai depender da orientação profissional médica, por isso, a necessidade do acompanhamento com o psiquiatra.

7. Algumas bebidas intensificam os sintomas dessa doença?

Verdade. O álcool deve ser evitado para ajudar no controle da ansiedade, assim como alguns alimentos, como farinha branca, açúcar, bebidas açucaradas (energéticos e refrigerantes) e cafeína. Esses alimentos interferem nos níveis de diversos neurotransmissores e acabam funcionando como estimulantes.

8. Lugares ou objetos podem gerar crises de ansiedade?

Verdade. Um indivíduo com transtorno de ansiedade pode ficar mais sensível diante de uma situação do cotidiano. Alguns lugares, objetos e até mesmo cheiros podem agir como gatilhos para o surgimento de sintomas, ou seja, eles estão relacionados a uma vivência anterior que aquela pessoa teve e, com esse novo contato, despertam esses sentimentos e emoções.

Veja Também

Confira 8 dicas para melhorar a saúde do cérebro

Confira 3 receitas fit feitas com whey protein

Confira 5 dicas para diminuir os efeitos das alergias na primavera

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados