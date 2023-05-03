Como lidar com a birra das crianças

Não é raro que crianças pequenas ou pré-escolares tenham acessos de raiva várias vezes por semana, ataques que podem durar entre 1 e 20 minutos
Conhecidos popularmente por "birra", esses momentos são difíceis tanto para os pequenos quanto para os pais. Mas algumas dicas podem ajudar:
- NÃO TENHA MEDO DOS ATAQUES
- Lembrar que a raiva é uma parte intrínseca do ser humano pode ajudar a responder a uma criança violenta com compaixão, e não julgamento;
- Gritar com uma criança - que está gritando com você e com o mundo - só vai agravar a situação;
- Também é útil lembrar que as birras podem ser um rito de passagem de desenvolvimento, especialmente para crianças menores de 3 anos, que ainda estão aprendendo a se autoregular.
- AJUDE-AS A DESENVOLVER UM VOCABULÁRIO EMOCIONAL
- Para domar seu sentimentos, crianças precisam aprender a identificar e nomear suas emoções;
- Para isso, uma dica é apostar em livros com fotos ou desenhos de outras crianças rindo, sorrindo ou franzindo a testa;
- Pergunte ao seu filho o que os personagens estão sentindo e os leve a explicar o que é aquela emoção. Isso também é válido na hora da TV;
- Crianças também podem se beneficiar de recursos visuais como os "termômetros de sentimentos" -que levam as crianças a descrever seus sentimentos e avaliar sua intensidade.
- DIGA QUANDO ESTIVER IRRITADO
- Os pais às vezes sentem que precisam proteger os filhos de suas próprias emoções, mas abrir-se durante momentos de fúria ou frustração pode ser educativo;
- Descreva ao seu filho como se sente fisicamente. Sua mente está agitada? Seu coração está batendo forte? Mostre a ele como você enfrenta a emoção;
- DEFINA LIMITES
- Todas as emoções são válidas. Mas isso não quer dizer que todos os comportamentos são. Limites claros e consistentes sobre agressões ou inseguranças são importantes;
- ESTEJA ABERTO
- Em termos gerais, é importante garantir que seu filho tenha amplas oportunidades de discutir seus sentimentos com amigos, familiares ou um psicólogo
- Nem sempre é fácil ouvir que seu filho está passando por um momento difícil, mas essas conversas e conexões são essenciais para validar o que ele está vivenciando e proporcionar liberação emocional