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Comportamento

Como lidar com a birra das crianças

Apesar de serem momentos difíceis, é importante os pais não terem medo destes ataques de raiva dos pequenos estejam abertos a conversa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:21

Birra, criança nervosa
Crédito: Shutterstock
Não é raro que crianças pequenas ou pré-escolares tenham acessos de raiva várias vezes por semana, ataques que podem durar entre 1 e 20 minutos
Conhecidos popularmente por "birra", esses momentos são difíceis tanto para os pequenos quanto para os pais. Mas algumas dicas podem ajudar:
  • NÃO TENHA MEDO DOS ATAQUES
  • Lembrar que a raiva é uma parte intrínseca do ser humano pode ajudar a responder a uma criança violenta com compaixão, e não julgamento;
  • Gritar com uma criança - que está gritando com você e com o mundo - só vai agravar a situação;
  • Também é útil lembrar que as birras podem ser um rito de passagem de desenvolvimento, especialmente para crianças menores de 3 anos, que ainda estão aprendendo a se autoregular.
  • AJUDE-AS A DESENVOLVER UM VOCABULÁRIO EMOCIONAL
  • Para domar seu sentimentos, crianças precisam aprender a identificar e nomear suas emoções;
  • Para isso, uma dica é apostar em livros com fotos ou desenhos de outras crianças rindo, sorrindo ou franzindo a testa;
  • Pergunte ao seu filho o que os personagens estão sentindo e os leve a explicar o que é aquela emoção. Isso também é válido na hora da TV;
  • Crianças também podem se beneficiar de recursos visuais como os "termômetros de sentimentos" -que levam as crianças a descrever seus sentimentos e avaliar sua intensidade.
  • DIGA QUANDO ESTIVER IRRITADO
  • Os pais às vezes sentem que precisam proteger os filhos de suas próprias emoções, mas abrir-se durante momentos de fúria ou frustração pode ser educativo;
  • Descreva ao seu filho como se sente fisicamente. Sua mente está agitada? Seu coração está batendo forte? Mostre a ele como você enfrenta a emoção;
  • DEFINA LIMITES
  • Todas as emoções são válidas. Mas isso não quer dizer que todos os comportamentos são. Limites claros e consistentes sobre agressões ou inseguranças são importantes;
  • ESTEJA ABERTO
  • Em termos gerais, é importante garantir que seu filho tenha amplas oportunidades de discutir seus sentimentos com amigos, familiares ou um psicólogo
  • Nem sempre é fácil ouvir que seu filho está passando por um momento difícil, mas essas conversas e conexões são essenciais para validar o que ele está vivenciando e proporcionar liberação emocional

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