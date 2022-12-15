Como curtir o final de ano sem prejudicar a dieta e a saúde

É possível ceder às tentações de uma ceia de Natal sem prejudicar seu corpo Crédito: Pedro Melo

Começou a temporada de confraternizações. Sejam as de trabalho, com os famosos happy hours e amigos secretos em bares, ou até mesmo em família, com as ceias de fim de ano, a comilança é garantida. E o resultado dela pode não ser muito animador para a turma festiva. Afinal, a tendência de ganhar peso é comum e a perda dele nem tanto.

Segundo um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, os quilos adquiridos no curto período das festas de final de ano, que são notados principalmente até o fim de janeiro, podem afetar a balança ao longo de toda a vida. De acordo com a pesquisa realizada com 2.924 voluntários de três países (Estados Unidos, Alemanha e Japão), os participantes engordavam cerca de 2 quilos nas festas e perdiam, ao longo do ano, 1,5kg, fazendo com que o 0,5kg a mais fosse acumulado anualmente.

Segundo a endocrinologista Claudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), alguns fatores justificam o ganho de peso no final do ano:

Alimentos de maior densidade energética;

Aumento do tamanho das porções;



Maior consumo de bebidas calóricas;



Menor nível de atividade física.



“Mesmo quem foi regrado com a alimentação ao longo do ano, não resiste à tentação e acaba se deixando levar pelas deliciosas iguarias, sem pensar nas consequências. A dica é tentar o equilíbrio, não se privando do prazer de comer, mas sem exageros”, diz Claudia Chang.

PARA TUDO TEM JEITO

Mas nem tudo está perdido. Dá para se render às tentações de fim de no sem enfiar o pé na jaca. Segundo a nutricionista Carina Oliveira, existem boas saídas para não deixar de comer e ser feliz na ceia, por exemplo. "Pode caprichar nas saladas com molhos naturais e investir na mistura de legumes com arros, tipo arros à grega", exemplifica, sem esquecer das carnes. "Escolha os cortes magros das carnes, evitando as partes gordurosas".

“Vale lembrar que a alimentação deve ser prazerosa. Se você está com o peso normal, tem o hábito de comer cereais, legumes, frutas e verduras, consome água com frequência, e pratica atividade física regular, não se prive de comer alguns alimentos que não estão na sua rotina. Apenas use o bom senso e tenha moderação”, acrescenta Claudia Chang.

Dá para beber? Lógico, sempre com moderação. Mas, se vai exagerar um pouco, prefira as bebidas menos calóricas. "Temos como opção o saquê, gin, vinho tinho e vodca. Pode fazer batidas com frutas, mas sem leite condensado", detalha, lembrando que o ideal é intercalar os drinques com um copo de água.

TABELA CALÓRICA DAS BEBIDAS

Saquê: 50 cal em 1 dose (35 ml);



50 cal em 1 dose (35 ml); Gin: 60 cal em 1 dose (30 ml);



60 cal em 1 dose (30 ml); Vinho tinto: 107 cal em 1 taça (125 ml);



107 cal em 1 taça (125 ml); Vodca: 120 cal em 1 dose (50 ml).



DICAS PARA NÃO SE ARREPENDER DEPOIS

SANDUÍCHES

Você pode usar a criatividade e fazer diferentes opções de sanduíches. Dá para preparar desde o básico lanche de peito de peru, até optar por outros ingredientes, como alface, tomate, milho, cenoura picada, frango desfiado e queijo branco. Dê preferência ao pão light ou ao integral, rico em fibras. Evite usar molhos, maionese ou manteiga.





SALGADOS

Quem não gosta de um salgado? Esse é o tipo de item que está sempre presente em reuniões de amigos e familiares. Opte pelos assados, como empanadas, pães de forno, esfihas, empadas, quiches, entre outros. Mesmo sendo calóricos, são mais saudáveis do que os salgados fritos, como coxinhas, quibes, croquetes, bolinhas de queijo, risoles, entre outros.





CEIA

Não é fácil olhar para a mesa e não querer comer muito de tudo. Mas seja racional. Antes de pegar o prato, olhe para as opções. Escolha o que você realmente quer comer e exclua o que seria apenas gula. Só então pegue seu prato e se sirva das comidas que você optou. Como as ceias costumam ser fartas, pegue uma porção pequena de cada alimento. Caso contrário, seu prato ficará muito maior do que imaginou.





DOCES

A hora da sobremesa é cruel para quem não resiste a um doce. Mas nada de pegar um pouco de tudo! Siga a mesma sugestão da ceia. Analise os doces antes de ter o prato em mãos. Opte pelo o que você mais gosta e se sirva de uma fatia moderada. Se não convenceu, vá de frutas. Elas também têm açúcar, mas são bem mais nutritivas!





BEBIDAS

Tomar bebida alcoólica nas festas de final de ano é praticamente uma tradição, até mesmo para quem não tem costume de beber. Dê preferência ao gim e ao saquê, que são menos calóricos. Se você não resiste a um bom vinho, escolha os mais secos. Se for de cerveja, fique com as escuras. Ainda assim, não exagere, pois o álcool em excesso causa desidratação, inchaço e alterações no fígado. O ideal é intercalar a bebida com água, o que irá amenizar a desidratação e o mal-estar.





Fonte: Claudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP