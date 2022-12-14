Com luxo e sofisticação, CasaCor ES 2022 pode ser visitada até domingo (18)

Sala de Música Natuzzi, projetada pelas arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni, na CASACOR ES 2022 Crédito: Camila Santos

CASACOR Espírito Santo 2022 está chegando na sua reta final. A mostra segue aberta à visitação até domingo (18), no 38° Batalhão de Infantaria, na Prainha. Se ainda não deu uma passada por lá, não deixe de se agendar para conferir o que de mais moderno (e sofisticado) está disponível no mercado de decoração. "Enchendo" Vila Velha de glamour desde outubro , aestá chegando na sua reta finalA mostra segue aberta à visitaçãono, na. Se ainda não deu uma passada por lá, não deixe de se agendar para conferir o que de mais moderno (e sofisticado) está disponível no mercado de decoração.

O roteiro da 16ª edição incorporou três imóveis do exército: o Forte São Francisco Xavier da Barra, o Hotel de Trânsito e parte do Pavilhão de Comando do 38º BI, onde o clássico e o moderno dialogaram em harmonia.

A CasaCor ES 2022 recebeu 35 ambientes projetados por 42 profissionais, entre nomes consagrados no mercado e jovens promessas de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

O tema da temporada, "Infinito Particular", "convidou" expositores à reflexão sobre uma nova forma de morar, que priorize o equilíbrio e o bem-estar físico e mental, onde a vanguarda, arte, design, cultura e história estão presentes.

Entre os espaços mais requisitados pelo público, está o de Daniela Andrade, projetado no píer do 38º BI, com área total de 380m². O projeto de interiores - batizado com o tema da mostra - estimula sensações visuais durante toda a caminhada, onde é possível contemplar três elementos: fé, natureza e força. O Sagrado (representado pelo Convento da Penha), A Natureza (o pôr do sol na Bahia de Vitória), e A Força (simbolizada pelo concreto, observável na vista da cidade e a arquitetura da 3ª Ponte).

Espaço Infinito Particular, de Daniela Andrade, na CASACOR ES 2022 Crédito: Camila Santos

Outro point foi a Sala de Música Natuzzi, projetada pelas arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni. O espaço estabeleceu um diálogo com a música, repleto de arte, beleza, conceito e memórias afetivas. O ambiente recebeu talentos capixabas, como Murilo Abreu e Bruno Leão, e a cantora carioca Mariana Volker.

E, para a última semana, os artistas serão a cantora capixaba Tati Wuo e o pianista Pedro de Alcântara. Eles promoverão uma performance para convidados nesta sexta (16). No repertório, um pocketshow composto por músicas pop, folk, rock e autorais.

O QUE BOMBOU ATÉ AGORA

A mostra (até pela exuberância da região) também revelou ser um lugar para contemplar a natureza e boa gastronomia. Os ambientes da área gastronômica foram um capítulo à parte, em que o clima litorâneo foi marcante. O Beach Clube, da arquiteta Vivyam Modesto, um clube urbano à beira-mar composto de um Lounge Gourmet e uma Cervejaria, se tornou ponto de encontro.

O Drink Bar, com vista para a baía de Vitória, projetado pela arquiteta e urbanista Larissa Villaschi e operação do Tekoá - que chegou primeiro a CasaCor, antes de sua estreia oficial na Curva da Jurema, em Vitória -, contou com proposta voltada para brasilidade, sem deixar de lado a alta coquetelaria.

Restaurante da CASACOR ES 2022, assinado por Alessandra Cohen Crédito: Camila Santos

O restaurante, assinado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen, também bombou. O projeto é inspirado no Pará, terra natal da arquiteta, que trouxe as boiseries (técnica que insere molduras de diversos formatos na parede) para lembrar os tempos áureos de Belém, considerado (no auge do ciclo da borracha) a "Paris do Norte".

Durante a mostra, os pratos mais pedidos foram Risoto de Moqueca Capixaba e a Fraldinha ao Molho de Cerveja Preta, que retornam ao cardápio e serão apresentados até o encerramento da exposição.

CASACOR ESPÍRITO SANTO 2022