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Polêmica

Casal "tinge" água de cachoeira para chá revelação em MT e gera revolta na web

Ação gerou revolta na web. Secretaria de Estado de Meio Ambiente apura o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:36

Casal
Casal "tinge" água de cachoeira para chá revelação em MT Crédito: Reprodução/Twitter
A moda do chá revelação está indo longe demais. Um casal "tingiu" as águas do rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, para revelar o sexo do bebê que esperam. A cerimônia aconteceu numa propriedade particular, na beira de uma cachoeira.
O vídeo chegou a ser postado nas redes do casal, mas foi deletado após a repercussão. Porém, foi excluído tarde demais. As imagens viralizaram mostrando a revolta de internautas com a atitude de deixar a cor da água em azul para saberem que estão esperando um menino. Até perfis famosos como Luscas, no Twitter, compartilharam o vídeo.
"Chá de revelação já ultrapassou todos os limites possíveis", disse um internauta. "Chá revelação já não é uma coisa muito interessante, mais ainda quando agride a natureza", postou outro.
Segundo o G1, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) está apurando se houve algum dano ambiental referente ao material lançado na água. O portal entrou em contato com um dos responsáveis pelo chá revelação, Anderson Reis, que informou que só vai se manifestar após a fiscalização.

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