Casal "tinge" água de cachoeira para chá revelação em MT e gera revolta na web

Casal "tinge" água de cachoeira para chá revelação em MT Crédito: Reprodução/Twitter

A moda do chá revelação está indo longe demais. Um casal "tingiu" as águas do rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, para revelar o sexo do bebê que esperam. A cerimônia aconteceu numa propriedade particular, na beira de uma cachoeira.

O vídeo chegou a ser postado nas redes do casal, mas foi deletado após a repercussão. Porém, foi excluído tarde demais. As imagens viralizaram mostrando a revolta de internautas com a atitude de deixar a cor da água em azul para saberem que estão esperando um menino. Até perfis famosos como Luscas, no Twitter, compartilharam o vídeo.

"Chá de revelação já ultrapassou todos os limites possíveis", disse um internauta. "Chá revelação já não é uma coisa muito interessante, mais ainda quando agride a natureza", postou outro.

chá revelação já causou discórdia, já causou morte e agr causando dano ambiental… onde será q isso vai parar? meu é só tingir um bolo, valha-me Deus https://t.co/AONsvNFHH5 — Ana Carolina (@_corabats) September 26, 2022

Cometeram crime em prol de uma breguice: chá revelação https://t.co/bRNtTPfl3H — Lulu (@luizawho_) September 26, 2022

depois de ver isso meu olho começou a tremer de raiva https://t.co/gFR4O0Mc7h — luscas (@luscas) September 26, 2022

Chá de revelação já ultrapassou todos os limites possíveis.. https://t.co/mmoCLrUnGd — Fabricio Luis Haas (@fabriciohaas) September 26, 2022

Chá revelação já não é uma coisa muito interessante, mais ainda quando agride a natureza. https://t.co/8NZYckCoEy — luís (@luiscalb) September 26, 2022