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Irá  se afastar da carreira

Bruce Willis é diagnosticado com afasia; entenda o que é o transtorno

Especialista explica que não se trata de uma doença, mas sim 'um transtorno de linguagem ocasionado por lesão cerebral'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:27

Bruce Willis
Por conta do diagnóstico, o astro precisará se afastar da carreira Crédito: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress
A família de Bruce Willis anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 30, que o ator foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação. Por conta do diagnóstico, o astro precisará se afastar da carreira.
A fonoaudióloga Monalisa Feitosa Pimenta de Araújo, especialista em Fonoaudiologia Hospitalar com Ênfase em Saúde Mental pela Universidade Federal da Bahia, explica que a afasia não pode se configurar como doença, mas sim "um transtorno de linguagem ocasionado por lesão cerebral, [que tem como] a causa mais comum o Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas pode ter outras causas que afetem o cérebro".
De acordo com a especilista, os primeiros sintomas podem aparecer em uma possível dificuldade em manter um diálogo, ao nomear um objeto por exemplo: "O sujeito não consegue [se experessar]. Embora consiga dizer características do objeto, tem dificuldade em realizar gestos ou escrever, ou seja, formas de expressar sua comunicação. Já em relação à compreensão, o sujeito consegue se expressar adequadamente, mas não compreende frases ou texto escritos. Estes sintomas afetam significativamente a forma do indivíduo em se comunicar, gera sofrimento e angústia. Pode acometer homens e mulheres, na sua maioria adultos e idosos".
Sobre uma possível prevenção, a fonoaudióloga explica que não há como, mas que hábitos saudáveis são bem indicados: "Não há como prevenir diretamente as afasias, considerando que sua causa está relacionada com uma doença de base, mas vale salientar que como a maior causa é o AVC, ter hábitos de vida saudáveis são fundamentais. O tratamento é realizado por equipe multiprofissional, não é medicamentoso e nem cirúrgico. A Fonoaudiologia vai auxiliar na reabilitação ao estabelecer formas do sujeito se comunicar em relação à capacidade linguística afetada, o que favorece a qualidade de vida da pessoa com afasia".
A coordenadora do Comitê de Linguagem do Adulto e do Idoso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Maria Isabel d'Ávila Freitas, explica que é possível que a afasia ocorrida com Bruce Willis possa ser um tipo de APP, que se configura num tipo de demência que afeta a linguagem: "O que pode ter ocorrido com o ator é a afasia progressiva primária, o que chamamos de APP, porque não foi citado em nenhum momento que ele teve um AVC ou um tumor diagnósticado, por exemplo. A APP é causada pelo processo neuro-degenerativo; é um tipo de demência que afeta a linguagem. As APPs são um sub-grupo de demências, que afetam a linguagem no primeiro momento. Contudo, não é possível afirmar ainda esse diagnóstico mediante as informações divulgadas até então".

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