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Nutrição

Aprenda receitas de shot e suco funcionais para o dia a dia

Veja passo a passo de shot com cúrcuma, limão e gengibre e saiba como fazer um suco bastante nutritivo usando couve e abacaxi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 19:32

Shot funcional
Shot funcional leva cúrcuma, gengibre e limão Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Shots e sucos funcionais são bebidas feitas com ingredientes naturais que têm o objetivo de acrescentar os nutrientes que muitas vezes não consumimos ao longo do dia.
O ideal é ingeri-las pela manhã, para ter disposição logo cedo e encarar as atividades de rotina. É o que recomenda a nutricionista Cleriane Alves, que ensina passo a passo duas receitas saudáveis superfáceis de preparar. 
"Não são receitas para emagrecimento, mas podem trazer vários benefícios. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e a atividade física, para que todas as propriedades sejam aproveitadas", explica Cleriane. 

SHOT FUNCIONAL

INGREDIENTES: 
  • 1 rodela de gengibre
  • 1 colher (café) de cúrcuma
  • 1 colher (café) de pimenta preta (do reino)
  • 1 limão médio
Misture todos os ingredientes em 100ml de água e beba de uma só vez (se preferir, use água com gás).

SUCO FUNCIONAL

INGREDIENTES (1 porção): 
  • 1 folha de couve
  • 1 rodela de gengibre
  • ½ limão
  • 2 fatias médias de abacaxi
  • 300ml de água (1 copo)
Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem coar. Para quem não consegue beber sem coar, a nutricionista recomenda adicionar 1 colher de sopa de chia quando o suco estiver pronto e coado, para manter as fibras. 
"Você pode deixar a couve com o abacaxi congelado para fazer um suco ainda mais refrescante. Se quiser mais digestivo, acrescente cinco folhas de hortelã", sugere a nutricionista.
Um lembrete importante: não guarde o suco para beber depois! Tome na hora em que ficar pronto, aproveitando assim toda a atividade antioxidante que a bebida proporciona.

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