Aprenda receitas de shot e suco funcionais para o dia a dia

Shot funcional leva cúrcuma, gengibre e limão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Shots e sucos funcionais são bebidas feitas com ingredientes naturais que têm o objetivo de acrescentar os nutrientes que muitas vezes não consumimos ao longo do dia.

O ideal é ingeri-las pela manhã, para ter disposição logo cedo e encarar as atividades de rotina. É o que recomenda a nutricionista Cleriane Alves, que ensina passo a passo duas receitas saudáveis superfáceis de preparar.

"Não são receitas para emagrecimento, mas podem trazer vários benefícios. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e a atividade física, para que todas as propriedades sejam aproveitadas", explica Cleriane.

SHOT FUNCIONAL

INGREDIENTES:

1 rodela de gengibre

1 colher (café) de cúrcuma



1 colher (café) de pimenta preta (do reino)



1 limão médio

Misture todos os ingredientes em 100ml de água e beba de uma só vez (se preferir, use água com gás).

SUCO FUNCIONAL

INGREDIENTES (1 porção):

1 folha de couve

1 rodela de gengibre



½ limão



2 fatias médias de abacaxi



300ml de água (1 copo)

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem coar. Para quem não consegue beber sem coar, a nutricionista recomenda adicionar 1 colher de sopa de chia quando o suco estiver pronto e coado, para manter as fibras.

"Você pode deixar a couve com o abacaxi congelado para fazer um suco ainda mais refrescante. Se quiser mais digestivo, acrescente cinco folhas de hortelã", sugere a nutricionista.