Aprenda receitas de shot e suco funcionais para o dia a dia

Shots e sucos funcionais são bebidas feitas com ingredientes naturais que têm o objetivo de acrescentar os nutrientes que muitas vezes não consumimos ao longo do dia.
O ideal é ingeri-las pela manhã, para ter disposição logo cedo e encarar as atividades de rotina. É o que recomenda a nutricionista Cleriane Alves, que ensina passo a passo duas receitas saudáveis superfáceis de preparar.
"Não são receitas para emagrecimento, mas podem trazer vários benefícios. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e a atividade física, para que todas as propriedades sejam aproveitadas", explica Cleriane.
SHOT FUNCIONAL
INGREDIENTES:
- 1 rodela de gengibre
- 1 colher (café) de cúrcuma
- 1 colher (café) de pimenta preta (do reino)
- 1 limão médio
Misture todos os ingredientes em 100ml de água e beba de uma só vez (se preferir, use água com gás).
SUCO FUNCIONAL
INGREDIENTES (1 porção):
- 1 folha de couve
- 1 rodela de gengibre
- ½ limão
- 2 fatias médias de abacaxi
- 300ml de água (1 copo)
Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem coar. Para quem não consegue beber sem coar, a nutricionista recomenda adicionar 1 colher de sopa de chia quando o suco estiver pronto e coado, para manter as fibras.
"Você pode deixar a couve com o abacaxi congelado para fazer um suco ainda mais refrescante. Se quiser mais digestivo, acrescente cinco folhas de hortelã", sugere a nutricionista.
Um lembrete importante: não guarde o suco para beber depois! Tome na hora em que ficar pronto, aproveitando assim toda a atividade antioxidante que a bebida proporciona.