"As pessoas estão se sentindo sem direção", diz guru que vem a Vitória

Dharma Bodhi começou a praticar ioga aos sete anos e continuou a praticá-lo como se fosse um hábito Crédito: Divulgação Dharma

Dharma Bodhi cresceu como qualquer criança americana dos anos 1960, quando a escola e o esporte eram os pilares mais importantes. Chegou a estar profundamente envolvido na Igreja Católica e aos sete anos começou a praticar ioga. A mãe achava que ele era louco. E o jovem só foi entender que era diferente da maioria quando chegou à universidade e percebeu que os colegas não praticavam o exercício. "Eu entrei realmente em ciências da saúde na minha adolescência, bem como psicologia e artes marciais. Foi a partir das artes marciais que fui exposto a filosofias orientais e práticas espirituais", conta.

Nascido com o nome de Kolbjorn Martens, foi há 26 anos que, numa a cerimônia oficial, se tornou professor espiritual na Índia. Nunca mais parou. Ele, que já esteve algumas vezes no Brasil, desembarca em Vitória no dia 19 de outubro para uma série de eventos na Achakra, centro de elevação da consciência humana através da arte, da dança, da medicina integrativa, da ioga e das sabedorias ancestrais, localizado no bairro Santa Lúcia.

"Acredito que os ensinamentos que trazemos para o Brasil oferecem uma oportunidade para os brasileiros se autodescobrirem e criarem uma vida não focada em drama emocional e paixão, mas em um modo de vida muito mais equilibrado e satisfatório", diz em entrevista direto do seu centro de ensino e retiro fixado na Costa Rica. Confira.

Quem é Dharma Bodhi?

É uma pessoa que decidiu dedicar sua vida para ajudar os outros a descobrirem que eles são puros, inteiros e que não precisam sofrer com emoções confusas. O nome Dharma Bodhi é um símbolo desse propósito. Recebemos nomes espirituais em nossa tradição para que deixemos de nos identificar com nossa história anterior como uma pessoa egoísta e sofredora, de modo a nos dedicarmos ao benefício dos outros. Toda vez que ouço esse nome, me lembro do meu propósito de ajudar os outros.

Quando o senhor começou a praticar ioga e meditação?

Na verdade, comecei a praticar ioga aos sete anos e continuei a praticá-lo como se fosse um hábito, como escovar os dentes. Não achei que fosse tão especial ou diferente até chegar à universidade e perceber que ninguém mais praticava ioga. Quando eu tinha 15 anos, estudei uma formação mental ocidental, então pratiquei esse tipo de meditação ocidental, bem como meditação oriental, desde então. Não tive nenhuma razão especial para começar a ioga. Eu só achei interessante, gostei e me senti bem. Agora eu sei que foi devido a vidas passadas que eu estava atraído por esse tipo de prática desde tão jovem. Minha mãe achava que eu era louco.

E quando o senhor se torna guru? E por quê?

Foi um processo longo e lento, mas em 1996 recebi a cerimônia oficial que me fez um acharya, que é a palavra técnica para um professor espiritual na Índia. Ninguém pode escolher se tornar um guru. Meu próprio guru me disse que podemos nos tornar acharyas, mas Acharya é apenas um professor mestre. Um guru é uma pessoa que está destinada a ajudar as pessoas espiritualmente, a causar um impacto em suas vidas que as transforma rumo a um modo de vida mais positivo. Isso não pode ser aprendido.

Qual é a maior queixa das pessoas que o procuram?

Existem duas queixas principais. Atualmente, a maioria das pessoas está se sentindo sem direção. E por causa disso, a vida parece vazia e niilista. A outra é que as pessoas estão sobrecarregadas em lidar com a própria vida e por isso experimentam a vida como um fluxo interminável de reações emocionais. Esses dois fatores levam as pessoas a se sentirem desprovidas de qualquer conexão com algo maior do que elas mesmas. Há grande desespero espiritual e mal-estar generalizado no mundo de hoje.

Estamos no limite de um modelo de sociedade?

Parece que estamos. Acho que o que há de errado com a sociedade é que nos tornamos muito indulgentes e egocêntricos. Não trabalhamos para descobrir um verdadeiro senso de si mesmo. E como as famílias são feitas de pessoas que são apenas egocêntricas, elas estão desmoronando também. E como a família é a unidade básica da sociedade, a sociedade não pode mais se manter unida. Então, sim, estamos no limite de qualquer ideia possível de sociedade. Entramos na era do exaltado "Eu". Tudo é sobre mim. Essa abordagem só leva à perda de qualquer tipo de satisfação duradoura. A verdadeira satisfação só vem quando estamos a serviço do todo o maior.

Dharma Bodhi começou a praticar ioga aos sete anos e continuou a praticá-lo como se fosse um hábito Crédito: Divulgação Dharma

Estamos constantemente olhando para fora de nós mesmos. A próxima coisa a comprar, a próxima moda, a próxima cirurgia de modificação corporal, o próximo estilo de vida, o próximo parceiro sexual. E nada disso funciona

Acredita que os seres humanos estão perdendo a capacidade se vincular?

Sim, com certeza. O modo de vida das mídias sociais praticamente destruiu a capacidade das pessoas que têm menos de 40 anos de se conectar, conversar, criar laços, etc. Vivemos em uma bolha onde recebemos dados na forma de memes em vez de conversas de coração. Sem esse vínculo, realmente temos amigos?

Como preparar as novas gerações para enfrentar o mundo?

Precisamos tentar restabelecer o valor em conexões humanas autênticas. Precisamos restabelecer que o centro do universo não é o que pensamos, não é algo sólido, mas é algo transpessoal - as virtudes do amor, da compaixão, da bondade, do serviço e da verdadeira criatividade que eleva a humanidade. Essas são as coisas em que precisamos nos concentrar em nossos sistemas educacionais. Em vez disso, a educação está se movendo cada vez mais radicalmente em direção a um veículo para a filosofia 'desperta', que não é nada além de completa autoindulgência infantil em detrimento de qualquer movimento maior pela sociedade.

Existe alguma coisa que podemos fazer para nos livrarmos desse sofrimento? Como por em prática?

Até a Primeira Guerra Mundial, o centro da vida de todos era sua espiritualidade – sua conexão com Deus ou com sua própria Essência, Espírito... como você quiser chamar. Após a Primeira Guerra Mundial, substituímos o sagrado ou Deus por nossas próprias personalidades e nossas próprias necessidades emocionais, ambições e desejos. Esta é a principal mudança que causou o aumento exponencial do sofrimento humano nos últimos 100 anos.

Podemos mudar tudo isso simplesmente aprendendo a valorizar um conjunto diferente de experiências, como estar o mais presente possível em cada momento ao longo do dia, permitindo completamente que os sentidos façam conexões significativas e precisas com os objetos dos sentidos, e sentindo um senso de satisfação somente nisso. Além disso, podemos aprender a não gerar fluxos intermináveis de cadeias de pensamento e diálogo interno durante todo o dia, porque isso substitui a experiência real de estar presente com a vida. Isto é o que temos que aprender. Você não precisa raspar a cabeça e se tornar um monge budista para fazer isso. Você não precisa ir à Índia para fazer isso. Você não precisa de plantas psicodélicas para fazer isso. Na verdade é muito simples.

Uma maneira simples das pessoas praticarem é tentar manter-se consciente de sua respiração durante todo o dia, assim elas se conectam à própria vida durante todo o dia. Esse jeito simples de ser vai desacelerar a mente discursiva, que está sempre gerando julgamentos, avaliações, ansiedades e desejos. Isso pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer lugar

Como lidar com a morte? O que precisamos aprender?

A primeira e mais importante lição a aprender como ocidental, depois de aprender que não é o centro do Universo, é que tudo é impermanente. E isso se aplica especialmente ao nosso tempo de vida. Não estamos mais no lugar onde abraçamos e entendemos a morte como uma sociedade. Se realmente compreendêssemos que iremos morrer, nunca estaríamos fazendo escolhas e ações tão ridículas no mundo de hoje. Se realmente valorizássemos a vida humana, esse valor abraçaria o entendimento de que a morte vem sem aviso. Quanto mais você conhecer sua verdadeira natureza e permanecer nessa experiência antes de morrer, mais essa morte será bem-vinda como amiga em vez de temida como inimiga.

Como cada um pode identificar seu propósito na vida?

Não é tão fácil dizer muito rapidamente. Em primeiro lugar, devemos dizer que o propósito não é apenas predestinado, mas cocriado. Não estamos apenas preenchendo um molde roboticamente cumprindo alguma direção que foi predefinida desde o nascimento. Trata-se de seguir as inclinações internas e também criar o ambiente para a ampliação das oportunidades. Mas vamos tentar algo simples – algumas das ferramentas podem ser úteis aqui para identificar o propósito.

Tente se lembrar se houve algum sonho recorrente que você teve quando criança, além de pesadelos. Muitas vezes, há uma pista para alguns dos aspectos mais profundos de nosso caráter e propósito. Também é útil sentar-se em um lugar calmo e fechar os olhos por alguns minutos e contemplar o fim de sua vida. Pense no que você não fez em sua vida. O que você se arrependeria de não ter feito. O que quer que surja nesse tipo de prática pode dar grandes pistas sobre aspectos de seu propósito.

Muitas pessoas o veem como uma pessoa 'superior/ evoluída'. O que não sabemos sobre o senhor?

O que torna uma pessoa superior ou evoluída é apenas sua capacidade de viver para algo além de sua própria satisfação, assim como ser capaz de cultivar uma expressão ininterrupta de compaixão, sabedoria e serviço. Isso é o que torna uma pessoa superior ou evoluída na minha opinião. E ainda estou trabalhando nisso.

Qual é o seu papel nessa vida?