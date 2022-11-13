8 mitos e verdades sobre perda e ganho de peso

Ainda hoje existem muitos mitos e verdades sobre a perda e ganho de peso Crédito: Freepik

O verão está chegando e junto vem a temporada de gente preocupada em perder peso para se exibir nas praias e piscinas para ir. A questão é que perder ou ganhar peso nem sempre é fácil. E fica ainda mais difícil com dietas milagrosas que muito prometem e pouco entregam ou até mesmo podem ser prejudiciais devido ao seu radicalismo.

Para ajudar os leitores, o "HZ" conversou com a nutricionista Carina Oliveira, especializada em obesidade e emagrecimento, para explicar sobre os mitos e verdades do processo de perda e ganho de peso corporal. Confira!

É verdade que dormir mal contribui com o ganho de peso?

Verdade. De acordo com a nutricionista, uma noite ruim de sono afeta principalmente a produção de dois hormônios relacionados à obesidade: leptina e grelina. A leptina ajuda na regulação da ingestão alimentar, gasto energético do paciente e gera o aumento da queima de energia e diminui a ingestão alimentar promovendo a sensação de saciedade, reduzindo o apetite. Já o hormônio da grelina é conhecido como hormônio da fome, ele reduz a sensação de saciedade e faz com que a pessoa sinta mais fome. O fato de dormir mal resulta na diminuição do hormônio da leptina e aumento da grelina e, com isso, as pessoas comem mais e ganham mais peso.

Suar muito emagrece?

Mito. No máximo, a pessoa vai perder líquido e não gordura. Em um campeonato de corrida, por exemplo, você vai desidratando. Então o paciente fica desidratado por falta da água, que é fundamental para o funcionamento do corpo. É importante ter cuidado para não desidratar a ponto de prejudicar a saúde, o correto é não sentir sede.

É verdade que a musculação não emagrece?

Mito. Segundo a especialista, a musculação emagrece sim. As células do músculo precisam de mais energia para sobreviver no corpo e a musculação associada a uma alimentação balanceada emagrece, sim. Assim, as células musculares do corpo usam a energia para exercer o trabalho, gastam mais energia e consomem mais calorias.

Beber líquidos durante as refeições engorda?

Verdade, dependendo de qual líquido. É preciso entender que se for cerveja ou refrigerante vai engordar. Se o líquido for água, não vai causar aumento de peso. A questão de beber líquido durante as refeições é porque enche o estômago de líquido e comida, e no processo o líquido sai primeiro e a comida fica sendo digerida. Segundo Carina, é preciso ter atenção porque comer bebendo muito pode causar refluxo, azia e até atrapalhar a digestão do alimento.

A única forma de perder peso é evitando os carboidratos?

Mito. O carboidrato não deve ser um vilão, tudo depende de qual carboidrato é esse. Se for fast-food, claro. Se for uma alimentação balanceada, o carboidrato não vai ser o vilão e sim o alimento importante na dieta. O carboidrato não é um vilão, o que vai fazer engordar é comer mais do que o corpo está gastando.

Os alimentos excessivamente processados proporcionam ganho de peso?

Verdade. Os produtos ultra processados são alimentos extremamente ricos em sódio e gordura. Esses alimentos proporcionam ganham de peso porque tem muitos corantes, aromas e sabores artificiais com muitas químicas.

Beber água ajuda no emagrecimento?

Verdade. A água ajuda na composição da saúde por inteiro. Ela vai ajudar no funcionamento do corpo e das células. Todo funcionamento do rim e da digestão precisa da água. Ao urinar, a água precisa estar transparente para dizer que o paciente está com água em dia.

É verdade que consumir chá verde ajuda a emagrecer?

Mito. Segundo a nutricionista, o chá verde é um chá termogênico e não, necessariamente, emagrece. O chá verde possui cafeína. E tudo que possui este componente ativa a energia do corpo e o gasto de energia. Sendo assim, não é o chá que emagrece. Ele é importante porque é antioxidante e possui outras propriedades que são benéficas para o corpo. É bom tomar, mas não é ele que emagrece, ele apenas compõe a saúde do corpo. Além disso, é importante ressaltar que pacientes hipertensos precisam tomar cuidados com cafeínas.