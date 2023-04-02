Os óleos essenciais são poderosos aliados para a saúde física e mental. Alguns deles possuem propriedades calmantes, que ajudam a relaxar e reduzir a ansiedade. Neste artigo, te indicamos 5 óleos essenciais para acalmar mente e corpo.

Mas lembre-se que alguns óleos essenciais têm contra indicações. O recomendado é consultar um aromaterapeuta, que pode te auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada ao seu momento de vida.