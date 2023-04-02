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5 óleos essenciais para acalmar mente e corpo

Aromaterapia é uma opção natural e simples de adicionar à rotina para aliviar desconfortos como ansiedade, estresse e insônia
Personare

Personare

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 09:00

5 óleos essenciais para acalmar mente e corpo
5 óleos essenciais para acalmar mente e corpo Crédito: Personare
Os óleos essenciais são poderosos aliados para a saúde física e mental. Alguns deles possuem propriedades calmantes, que ajudam a relaxar e reduzir a ansiedade. Neste artigo, te indicamos 5 óleos essenciais para acalmar mente e corpo.
Segundo a aromaterapeuta Solange Lima, os óleos essenciais podem ser uma opção natural e simples de adicionar à rotina para aliviar desconfortos como ansiedade, estresse e insônia. Conheça mais aqui sobre a Aromaterapia e seus benefícios. 

5 óleos essenciais para acalmar

Muitas vezes, queremos uma fórmula mágica que acabe com nossos problemas ou nos traga calma imediata, mas isso não existe. A Aromaterapia pode ser aliada nos tratamentos médicos, psicológicos ou terapêuticos, ajudando no controle das emoções e pensamentos, e trazendo mais equilíbrio, mas não deixe de buscar ajuda.
Mas lembre-se que alguns óleos essenciais têm contra indicações. O recomendado é consultar um aromaterapeuta, que pode te auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada ao seu momento de vida.
A seguir, Solange Lima sugere alguns óleos essenciais para acalmar quando você precisar. Dica: leve com você um lenço com uma gota de um dos óleos essenciais sugeridos e use no dia a dia, ou pingue duas gotas no seu colar aromático.

1. Lavanda

O óleo essencial de lavanda é um dos mais populares quando se trata de propriedades calmantes. Ele ajuda a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Além disso, pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e aliviar dores de cabeça.

2. Ylang-ylang

O óleo essencial de ylang ylang pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão. Além disso, pode ajudar a melhorar o humor. O ylang ylang ainda contribui para a qualidade do sono.

3. Bergamota

O óleo essencial de bergamota é conhecido por suas propriedades relaxantes. Nesse sentido, pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão, além de melhorar o humor.

4. Vetiver

O óleo essencial de vetiver é conhecido por suas propriedades calmantes e relaxantes. Por isso, ele pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, além de melhorar a concentração.

5. Laranja doce

O óleo de laranja doce é calmante e ajuda a diminuir o estresse e o medo do desconhecido. Além disso, é um bom ansiolítico. Seu odor refrescante ajuda as pessoas a relaxar e descontrair.
Personare: [email protected]

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