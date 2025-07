Quinta (31) no ES tem Lordose pra Leão e festival de cinema como atrações

As Malas que eu Carrego

Sinopse: O funcionário prepara o cenário para apresentação do espetáculo, colocando as palavras e comentando o que cada palavra representa e em qual mala deverá ficar. No meio da conversa fala do seu relacionamento com o patrão, conversando com o público, deixa uma palavra em cima da mesa para o patrão resolver. A peça retrata o cotidiano e as malas que carregamos, embalado com a trilha sonora ao vivo com o tecladista Matheus Germano. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Praça João Clímaco Centro, Vitória.