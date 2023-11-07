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  • Zezé di Camargo demite filho após brigas envolvendo noiva, nora e fake, diz colunista
Babado!

Zezé di Camargo demite filho após brigas envolvendo noiva, nora e fake, diz colunista

Cisão no clã sertanejo já teria sido até judicializada e imbróglio estremeceu relação de pai e filho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 10:53

Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda; Amabylle Eiroa e o noivo, Igor Camargo, filho do sertanejo
Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda; Amabylle Eiroa e o noivo, Igor Camargo, filho do sertanejo Crédito: Reprodução/Instagram/@amabylle_eiroa
O cantor Zezé di Camargo demitiu o filho Igor Camargo, que trabalha na área financeira do gerenciamento de carreira dele. O motivo seria o imbróglio envolvendo a noiva de Zezé, Graciele Lacerda, e a noiva de Igor, Amabylle Eiroa. As informações são da colunista do R7, Fabíola Reipert.
A relação de pai e filho estaria estremecida desde que veio à tona a existência de um suposto perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para difamar parte da família Camargo nas redes sociais. A especulação é de que a conta pertencesse a Graciele, e Amabylle trouxe o assunto à baila - o que provocou a cisão e brigas generalizadas no clã sertanejo.
A confusão já estava judicializada, segundo Amabylle, e no decorrer do processo ela teria conseguido confirmar quem administrava o perfil falso @prisciladantas568. Entretanto, a nora de Zezé não revelou ao Estadão o nome da pessoa responsável. “Uma pessoa de minha convivência diária”, disse apenas.
A reportagem procurou os envolvidos para confirmar as informações, mas não recebeu respostas até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
Segundo a colunista, que revelou a história da demissão durante o programa Balanço Geral, da Record, e depois o publicou no site do R7, Graciele também levou o caso à justiça e tentou conseguir uma liminar para impedir Amabylle de falar sobre o assunto. Mas o pedido teria sido negado.

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