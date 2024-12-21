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40 anos de carreira

Zeca Pagodinho revela seus planos para o futuro: 'Fazer quase nada'

O músico, que completará 66 anos em fevereiro, foi direto ao assunto e disse que pretende fazer "quase nada"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 14:03

Zeca Pagodinho faz show em Vitória para apresentar seu novo disco,
Zeca Pagodinho comemora os seus 40 anos de carreira Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Em 2024, Zeca Pagodinho comemora os seus 40 anos de carreira. Como ponto final nestas celebrações, o cantor se apresenta no Rio de Janeiro neste fim de semana. Mas antes, o intérprete do hit Deixa a Vida Me Levar concedeu uma entrevista ao repórter Chico Regueira, no Jornal Hoje desta sexta-feira, 20.
Na conversa, Zeca Pagodinho reforçou que vai dar uma pausa nos shows. Ele já tinha anunciado uma pausa de cinco meses para se dedicar à família.
"Eu preciso ver meus netos crescerem, quero andar junto com eles, buscar na escola, na creche", disse, acrescentando que sofre muito quando está distante da família, cumprindo a agenda de shows. Zeca é avô de seis netos e espera o sétimo que deve nascer em abril.
Na entrevista, Zeca Pagodinho falou ainda sobre seus grandes parceiros, como Beth Carvalho (1946-2019), Arlindo Cruz e Almir Guineto (1946-2017) e sobre a criação do Instituto Zeca Pagodinho. A organização oferece aulas de música para crianças de Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Todo mundo precisa de música. Música é um remédio", declarou o sambista ao explicar o porquê da fundação do Instituto.
A conversa acaba com Zeca falando sobre os planos para o futuro, depois do hiato de cinco meses nos shows. O músico, que completará 66 anos em fevereiro, foi direto ao assunto e disse que pretende fazer "quase nada".

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