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Tratamento de câncer

Recuperação de Preta Gil após cirurgia será lenta, diz Flora Gil

Preta, que enfrenta um câncer desde o começo de 2023, retirou tumores em um procedimento que demorou cerca de 20 horas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 13:52

Preta Gil
Preta Gil enfrenta um câncer desde o começo de 2023 Crédito: Reprodução @pretagil
A empresária Flora Gil falou sobre a cirurgia de sua enteada, a cantora Preta Gil, realizada na última quinta-feira, 19. À revista Quem, a esposa de Gilberto Gil revelou as expectativas da família em relação a recuperação da artista.
Preta, que enfrenta um câncer desde o começo de 2023, retirou tumores em um procedimento que demorou cerca de 20 horas. A intervenção médica foi realizada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
"Preta teve uma boa cirurgia, longa como esperada, e agora a equipe médica irá analisar dia após dia de recuperação. Sabemos que será lenta e por isso a calma e o dia após dia será nosso foco", comentou a empresária.
Nas redes sociais, o músico Francisco Gil - filho de Preta - também falou sobre o procedimento médico. "Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor. Axé", disse.
A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.
Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pela reportagem. Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

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